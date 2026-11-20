Die Schweizer Ski-Asse setzen zum WM-Auftakt auf unterschiedliche Strategien: Während Wendy Holdener den Team-Parallel-Wettkampf fest einplant, schliesst Camille Rast eine Teilnahme aus.

Darum gehts Der Team-Parallel-Wettkampf eröffnet die Heim-WM am 1. Februar

Wendy Holdener plant den Team-Start, Camille Rast verzichtet

Wie begründen die Schweizer Technik-Asse ihre Entscheidung?

Mathias Germann Reporter Sport

In gut 70 Tagen beginnt die Heim-WM in Crans-Montana VS. «Daran denke ich nicht», sagen die meisten Ski-Cracks. Und: «Ich fokussiere mich auf die nächsten Rennen im Weltcup.» Verständlich. Im Hier und Jetzt leben, sich nicht verzetteln – das ist das Motto.

Aktuell zählt der Slalom in Gurgl (Ö) vom kommenden Wochenende. Und doch gibt es ein WM-Thema, bei dem den Athletinnen Konkretes zu entlocken ist: der Team-Parallel-Wettkampf.

Es ist das Auftaktrennen der WM am 1. Februar. «Für mich ist das fest eingeplant», sagt Wendy Holdener (33). Ganz anders sieht es Camille Rast (27), das zweite Schweizer Technik-Ass. «Thema Team-Event an der WM ...» Rast fällt dem Blick-Reporter ins Wort, noch bevor die Frage zu Ende gestellt ist: «Nein, das fahre ich ganz sicher nicht. Das ist jetzt schon klar.» Sie schmunzelt.

Medaille wäre idealer WM-Start für Swiss-Ski

Beim Thema Parallelrennen gehen die Meinungen auseinander. Nicht nur in der Schweiz. Für die einen sind die K.o.-Duelle Gugus, für die anderen genial. Auch in Crans-Montana VS dürften viele Top-Cracks darauf verzichten. So wie vor zwei Jahren bei der WM in Saalbach (Ö). Weisst du noch, wer damals fuhr? Für die Schweiz waren es Holdener, Delphine Darbellay (27), Thomas Tumler (37) und Luca Aerni (33). Sie holten Silber.

Der Stellenwert einer Parallel-Medaille ist geringer als jener einer Medaille in einer WM-Einzeldisziplin. «Für Swiss-Ski ist sie aber enorm wichtig. Daheim umso mehr. Wenn wir gleich zum Start eine Medaille holen könnten, kann das viel auslösen und Druck wegnehmen», sagt Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor. Beim Camp in Ushuaia (Arg) wurde deshalb eigens ein Training eingebaut – mit Startblocks und kurzen Riesenslalom-Schwüngen.

Rast: «Ich würde auch dann nicht fahren»

Holdener sagt: «Ich bin froh, schon so früh an der WM einen Einsatz zu haben. So habe ich alles vor Ort schon einmal gesehen.» Danach hätte sie eine Woche Pause, ehe der Riesenslalom steigt. Die Schwyzerin lässt kaum je ein Parallelrennen aus.

An Weltmeisterschaften hat sie bereits zweimal Silber (2023, 2025) und einmal Gold (2019) geholt. Fakt ist aber auch: Diesmal wird der Stress riesig. Am 30. Januar fährt sie in Kranjska Gora (Slo) einen Slalom, nur zwei Tage später steht der WM-Auftakt an. «Es ist, wie es ist. Ich jammere nicht», sagt sie.

Womöglich wird Swiss-Ski einen Privatjet mieten, vielleicht gemeinsam mit anderen Nationen. Rast meint: «Ich würde auch dann nicht fahren, wenn wir mehr Zeit hätten. Die Team-Kombi macht für mich viel mehr Sinn als der Team-Event. Das ist kein Riesenslalom und kein Slalom.»

Ist die Verletzungsgefahr ein Problem?

Die Walliserin sieht den Reiz des Wettkampfs nicht. Und nennt einen weiteren Aspekt: das Verletzungsrisiko. «In Cortina vor fünf Jahren ist einmal eine Fahrerin neben mir gestürzt. Ich sah sie im Augenwinkel und habe überlegt, mein Rennen abzubrechen.» Sie tat es nicht. Trotzdem sagt sie: «Wenn ich so etwas haben will, fahre ich lieber gleich Skicross.» Für Swiss-Ski-Alpinchef Hans Flatscher ist klar: «Wir können nicht jemanden dazu verdonnern, mitzumachen.»

Was bleibt? Holdener und Rast verfolgen unterschiedliche WM-Strategien. «Nun zählt aber nur Gurgl, darauf freuen wir uns. Die WM kommt später», sagen beide.