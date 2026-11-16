Drei von neun? «Das reicht nicht»

Nur drei Schweizerinnen schaffen es beim Slalom in Levi (Fi) in die Punkteränge. «Das müssen wir besser machen, das reicht nicht», zeigt sich Cheftrainer Beat Tschuor wenig begeistert. Er bezeichnet den Slalom-Start als «solide», mehr aber auch nicht. Neben den Rängen 10 (Holdener), 11 (Rast) und 14 (Höpli) hätte der Bündner gerne noch weitere Athletinnen seines Teams im zweiten Lauf gesehen. Doch alle scheiterten deutlich: Nicole Good (40.), Eliane Christen (46.), Anuk Brändli (49.), Selina Egloff (51.), Janine Mächler (56.) und Aline Danioth (Ausfall). Ärgerlich: Ihre hohen Startnummern waren kein Handicap, da die Piste hervorragend hielt.

Zenhäuserns Ärger

Die Dienstreise nach Levi stand für Ramon Zenhäusern vom ersten Tag an unter keinem guten Stern. Im Teamhotel hat der Doppelmeter anfänglich keine Ruhe gefunden, weil ihm das Zimmer oberhalb der Diskothek zugeteilt wurde. Nach Zenhäuserns Intervention durfte er zwar in eine wesentlich ruhigere Räumlichkeit umziehen. Nach dem Levi-Slalom hatte der Walliser aber wieder richtig grossen Ärger, weil er als 49. die Qualifikation für den Finallauf um rund sieben Zehntel verpasst hat. Gleichzeitig feierte mit dem 22-jährigen Schweden Fabian Ax Swartz ein Athlet sein bestes Karrierenergebnis, der im Sommer sehr schlechte Erfahrungen mit Zenhäusern gemacht hat. «Ich habe im Spätsommer mit Fabian in Neuseeland trainiert. Weil ich in jedem Lauf deutlich schneller war, ist er nach zwei Tagen entnervt abgereist», erläuterte der kaderlose Zenhäusern im Oktober im Blick-Interview. Nun ist es also der sechsfache Weltcupsieger aus der Schweiz, der mit einem unguten Gefühl zum nächsten Weltcup-Slalom in Gurgl reist.

Programmänderung von Odermatt und Co.

Ursprünglich wollten die Schweizer Speed- und Riesenslalom-Stars am Montag nach Nordamerika fliegen, um vor den Rennen in Copper Mountain (Super-G und Riesenslalom) und Beaver Creek (Abfahrt, Super-G und Riesenslalom) einen ordentlichen Trainingsblock einlegen zu können. Doch daraus wird jetzt nichts, weil in Colorado derzeit zu wenig Schnee liegt. Der fünffache Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt (29), Riesenslalom Vize-Weltmeister Thomas Tumler (37), Comebacker Gino Caviezel (34) und Youngstar Lenz Hächler (23) sind stattdessen am Sonntag nach St. Moritz gefahren, wo sie bis Mittwoch trainieren werden. Die Odermatt-Gruppe wird am Donnerstag in Richtung Denver abheben, die Abfahrer um Olympiasieger Franjo von Allmen am Mittwoch.

«Hätte mit mir schreien können»

Katharina Truppe (30, Ö) beeindruckt nicht nur auf den Ski, sondern auch daneben mit ihren Sprüchen. «Ich hätte während der Fahrt mit mir schreien können», sagt sie in Levi nach dem ersten Lauf. Mit Platz 5 ist sie nicht happy. Am Ende wird sie Dritte und strahlt. In den vergangenen Jahren lief es für Truppe in Levi gar nicht nach Wunsch. 2024 wurde sie 19. und meinte: «Das war ein Griff ins Klo.» Und: «Ich fuhr wie ein Bleistift.» Man darf sich jetzt schon auf Gurgl freuen.

Kostelic attackiert die Österreicher

Österreichs einst so stolze Slalom-Herren stehen nach dem Auftakt in den WM-Winter richtig «deppert» da: Weil der Tiroler Joshua Sturm (25) nach der drittbesten Zeit im ersten Lauf die Nerven verliert und im Final ausscheidet, ist der Vorarlberger Johannes Strolz auf Platz 22 in der Endabrechnung der «beste» Österreicher in Levi. Dieses Ergebnis gibt Kroatiens Alpin-Heiland Ivica Kostelic recht, der letzte Woche in einem Interview mit Salzburg 24 das Austria-Ski-Team heftig kritisierte: «Die Entwicklung dieser Mannschaft ist eine Katastrophe!» Der Mann mit 26 Weltcupsiegen ist davon überzeugt, «dass die Österreicher zu verwöhnt sind und die anderen Teams viel härter arbeiten». Es reiche nicht mehr aus, sich auf Naturressourcen auszuruhen. Vor allem skandinavische Nationen wie Norwegen hätten längst effizientere Systeme etabliert und würden schlichtweg härter trainieren. «Es gibt keine leichten Gegner mehr. Das ist wie im Fussball: Früher kam Kap Verde, und alle haben gelacht. Aber heute ist das nicht mehr so», ergänzt Kostelic. Österreichs Slalom-Altmeister Thomas Sykora (58, 9 Weltcupsiege) hält allerdings dagegen: «Das ist eine Fernanalyse, die Kostelic macht. Es ist so, dass ich mittlerweile im Geschehen dabei bin, weil meine Tochter im Nachwuchsteam im ÖSV ist. Und ich kann nur eines sagen, da wird hart gearbeitet. Es ist eine Geschichte, wo ich nicht sagen kann, dass die verweichlicht sind. Sie arbeiten jeden Tag an einer Verbesserung.»

Pinheiros Premiere

Es ist eine eindrückliche Bilanz: Fünf seiner letzten acht Wettkämpfe hat Lucas Pinheiro Braathen gewonnen. Und am Sonntag hat der Brasilianer mit norwegischen Wurzeln eine Weltcuppremiere geschafft: Der 26-Jährige hat als erster Techniker unmittelbar nach dem Riesenslalom in Sölden den Slalom in Levi gewonnen. Hinter der geschichtsträchtigen Erfolgsserie des Riesenslalom-Olympiasiegers steht ein Mann, der bei Swiss Ski bestens bekannt ist – Athletiktrainer Kurt Kothbauer hat im Frühling 2024 von der Riesen-Gruppe um Marco Odermatt ins Privatteam von Braathen gewechselt.

«Hauptsoch' vor di Deitschn»

Für viele Ski-Asse ist das Nationenranking ziemlich egal. Nicht so für Julia Scheib (28). Die Riesenslalom-Disziplinensiegerin des letzten Winters erklärte bereits damals gegenüber Blick, dass es ihr wichtig sei, vor der Schweiz zu landen. Letzte Woche sagte Scheib in der ORF-Late-Night-Show «Willkommen Österreich»: «Egal, welche Disziplin, man gibt sehr viel dafür, und am Ende des Tages ist es dann so: Hauptsoch’ vor di Deitschn.» Bislang klappte das nur mässig. In drei der bisherigen vier Rennen (Männer und Frauen) war Deutschland besser als Österreich. Scheib schied in Sölden (Ö) aus. Und im Nationenranking liegt Deutschland mit 273 Punkten auf Rang 2, Österreich mit 250 Punkten auf Rang 5. Platz 1? Geht an die Schweiz: 386 Punkte. Aber der Winter ist ja noch lang.

Australierin schreibt Geschichte

Bei Eiseskälte blüht in Levi eine Australierin auf: Madison Hoffman. Mit Startnummer 57 fährt sie auf Rang 8. So gut war die 26-Jährige aus Sydney noch nie. 2023 holte Hoffman letztmals Punkte, seither gab es 15 Nuller. «Ich bin stolz», sagt sie. Es ist das beste Slalom-Ergebnis einer Australierin seit Zali Steggall 1999. Heute ist Steggall 52 Jahre alt. Übrigens: Hoffman lebt und trainiert seit Jahren in Park City (USA). Sie hat zudem einen Bachelor-Abschluss in Finanzen an der University of Utah.