Die Siegerinnen und Sieger des Levi-Slaloms erhalten als Preis ein Rentier – und dürfen traditionell dessen Namen bestimmen. Emma Aicher und Lucas Pinheiro Braathen haben sich nun beide festgelegt.

Darum gehts Lucas Pinheiro Braathen nennt sein Sieger-Rentier in Levi «Marcia», nach seiner Grossmutter

Emma Aicher liess Fans abstimmen, nennt ihr Sieger-Rentier aber entgegen dem Resultat «Adam»

Die Levi-Slalom-Siegerinnen und -Sieger erhalten traditionell ein Rentier als Preis und benennen es

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

In Levi trägt ein Rentier neu den Namen Marcia – wie die Grossmutter von Lucas Pinheiro Braathen (26). Der Brasilianer hat am Sonntag im hohen Norden Finnlands den ersten Slalom der Saison gewonnen und damit einen besonderen Preis abgestaubt: Traditionell erhalten die Siegerinnen und Sieger ein Rentier geschenkt, dessen Namen sie anschliessend bestimmen dürfen.

Bei seinem Premierensieg auf der Levi Black vor einem Jahr hat Braathen dem Rentier den Namen seines Vaters Björn gegeben. Nun kommt also seine brasilianische Oma zum Zug.

Aicher überrascht nach Abstimmung

Einen etwas anderen Weg geht Emma Aicher (23): Die deutsche Allrounderin, am Samstag Levi-Siegerin bei den Frauen, hat auf Instagram kurzerhand eine Abstimmung einberufen und so ihre Fans den Namen des Rentiers bestimmen lassen. Lasse setzt sich da eigentlich gegen Adam und Pü durch.

Aicher zeigt sich davon aber unbeeindruckt. «Okay, ich werde einige Leute wohl enttäuschen, aber: Trefft diesen jungen, gut aussehenden Typen Adam», schreibt die Deutsche am Dienstagmorgen unter einem Bild von sich und dem Rentier auf Instagram. Über die Gründe für den Entscheid macht sie keine Angaben – Aicher gilt aber als grosser Fan des US-Schauspielers Adam Sandler (60).

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