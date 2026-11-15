Skicross-Star Ryan Regez platzt der Kragen. Weil die Weltcuppisten immer anspruchsloser werden, droht der Berner mit einem Boykott. Um auf den entschärften Kursen trotzdem Siegchancen zu haben, hat er im Sommer radikal fünf Kilo abgenommen.

Joël Hahn Redaktor Sport

Ryan Regez (33) nimmt vor der neuen Skicross-Saison kein Blatt vor den Mund. Nach einer frustrierenden Saison schiesst er gegen die Streckenentwicklung in seinem Sport. Wo früher riesige Kicker warteten, wird heute immer öfter entschärft.

«Bei den wenigen Rennen, die weite Sprünge hatten, wurden sie abgenommen, weil die Mehrheit zu weit fliegt», kritisiert der Olympiasieger von 2022. Es ist eine Entwicklung, die technisch versierte Fahrer paradoxerweise bestraft. Regez ist ein Meister darin, Sprünge perfekt zu «drücken» – also den Absprung mit den Beinen so stark abzufedern, dass er extrem flach in der Luft bleibt.

Doch wenn die Pistenbauer die Kicker künstlich abtragen und entschärfen, wird diese Technik plötzlich zum Verhängnis: Wer den Sprung drückt, fliegt auf den gestutzten Schanzen plötzlich zu kurz und landet hart auf dem flachen Schanzentisch, statt den Schwung ins steile Gefälle mitzunehmen. Das bremst massiv. «Man kastriert den Sport», lautet Regez' hartes Fazit. «Es gibt keine grossen Sprünge oder schwierige Elemente mehr. Das ist nicht nur anders zu fahren, sondern auch weniger spektakulär zum Schauen.»

Seine Kritik gipfelt in einer Drohung an die Veranstalter auf der Reiteralm (Ö). Bereits vor zwei Jahren liess Regez dort ein Rennen sausen, weil er den Kurs als zu gefährlich und ungeeignet einstufte. Für diese Saison droht er erneut mit einem Boykott: «Wenn das gleich ist wie in den letzten Jahren, dann fahre ich das nicht. Punkt. Es ist nicht zu diskutieren.»

Fünf Kilo weniger wegen Streckenentwicklung

Um auf den entschärften, einfacheren Kursen trotzdem mitzuhalten, ergriff der grossgewachsene Regez im Sommer drastische Massnahmen: Er nahm absichtlich ab. «Ich habe fünf Kilo verloren, damit ich aus dem Startgate weniger Masse beschleunigen muss und auf den ersten 50 Metern schneller bin.» Zum Vergleich: Teamkollege Tobias Baur (29) hat für mehr Explosivität am Start drei Kilo Muskelmasse zugelegt und muss sich nun sogar einen breiteren Rennanzug schneidern lassen.

Zoff bei der FIS beendet

Dass die Pisten oft ein missratener Kompromiss waren, hat sportpolitische Gründe. Skicross-Disziplinenchef Ralph Pfäffli (58) erklärt, dass sich die Renndirektoren von Snowboard- und Skicross jahrelang nicht einig waren. Die Anforderungen sind grundverschieden: Skicrosser brauchen am Start lediglich eine 65 Meter lange Gerade. Für Snowboarder müssen wegen der unterschiedlichen Fussstellungen (Goofy und Regular) jedoch zwingend spezielle Steilwandkurven in beide Richtungen gebaut werden. Ein gemeinsamer Kompromiss endete oft im Chaos – wie bei Olympia dieses Jahr.

Nun greift die FIS durch: Klaus Waldner (46) hat neu die übergreifende Cross-Koordination übernommen. Regez und Co. hoffen nun, dass Waldner die Strecken endlich wieder skicrosswürdig bauen lässt.