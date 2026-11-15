Marcel W. Perren Reporter Sport

Der erste Teil der diesjährigen Finnland-Challenge kommt für Loïc Meillard einem realen Albtraum gleich. Bevor der Walliser am Freitag sein Training startet, muss er mit ansehen, wie seine zwei Jahre jüngere Schwester Mélanie mit einem Kreuzbandriss abtransportiert wird. «Die Tatsache, dass Mélanie den Rest der Skisaison vor dem TV-Sofa aus verfolgen muss, tut mir auch deshalb besonders weh, weil ich weiss, wie hart sie im Sommer gearbeitet hat», erläutert der Slalom-Olympiasieger und Weltmeister im Gespräch mit SRF. Doch was Meillard zwei Tage nach diesem Schock auf dem komplett vereisten Hang abliefert, dürfte auch den Schmerz der Schwester gelindert haben. Nach einem Fehler im ersten Durchgang (Platz 8) gelingt dem 30-Jährigen mit der zweitbesten Zeit der Sprung auf den dritten Rang.

«Meillard hat im Vergleich mit Braathen grosse Reserven»

Zur Erinnerung: Meillard wurde bis vor ein paar Wochen als Saison-Spätstarter verschrien. Im Vorjahr kam er in den ersten vier Rennen nicht über zwei 14. Ränge hinaus. Aber in diesem WM-Winter befindet sich der Edeltechniker in einer eindrücklichen Frühform. Nach dem zweiten Rang beim Auftakt-Riesen in Sölden grüsst der Romand auch im zweiten Rennen vom Podium. Noch stärker ist einzig der Saisonstart des Samba-Carvers Lucas Pinheiro Braathen (26), welcher nach seinem Erfolg in Sölden auch in Levi triumphiert. Der in Norwegen gross gewordene Brasilianer knöpft dem zweitplatzierten Franzosen Clément Noël 56 Hundertstel ab, Meillard verliert sieben Zehntel auf den Riesenslalom-Olympiasieger. Trotzdem glauben Experten wie Frank Wörndl (De, 67, Slalom-Weltmeister 1987), dass Meillard Braathen bald den Rang ablaufen könnte: «Während Braathen 99 Prozent seines Könnens abgerufen hat, hat Meillard noch grosse Reserven, er hat in Levi höchstens 85 Prozent seines Potenzials gezeigt. Der nächste Slalom wird am kommenden Sonntag im österreichischen Gurgl auf einem deutlich steileren Hang ausgetragen. Und weil im steilen Gelände niemand besser fährt als Meillard, wäre ich nicht überrascht, wenn im Tirol der Schweizer den Brasilianer besiegen würde.»

Harte Worte für Zenhäuserns Leistung

Der Genfer Tanguy Nef (29) fährt in Levi auf den zwölften Rang und tritt damit die Heimreise als zweitbester Schweizer an. Daniel Yule verpasst eine Klassierung in den Top-15 um ein lumpiges Hundertstel. Eine einzige Enttäuschung stellt der Auftritt von Ramon Zenhäusern dar. Nach starken Leistungen in den Trainings verpasst der Doppelmeter die Qualifikation für den zweiten Lauf als 49. um rund sieben Zehntel. Deutschlands Ski-Papst Felix Neureuther (13 Weltcupsiege) geht mit dem sechsfachen Weltcupsieger besonders hart ins Gericht: «Ich habe bei Ramons Fahrt zwei ordentliche Schwünge gesehen – der Rest seiner Darbietung war eine Katastrophe!» Nach seinem Rauswurf aus dem Swiss-Ski-Kader hat Zenhäusern den grössten Teil der Saisonvorbereitung unter der Anleitung seines Papas Peter absolviert. Zenhäusern Senior liefert nach dem Abschiffer seines Sohnes folgende Erklärung: «Ramon ist seit jeher nur dann richtig gut, wenn er im Vorfeld eine Aufgabe richtig gut üben kann. Diesen Levi-Slalom konnte er nicht richtig gut üben, weil die Bedingungen an keinem anderen Ski-Ort so sind wie hier.»