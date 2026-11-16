Minna Bont, Tochter von Ex-Skitrainer Michi Bont und Ex-Weltcupfahrerin Corina Grünenfelder, gilt als grosses Skitalent. Nach ersten Europacup-Punkten will die 18-Jährige im kommenden Winter dort Fuss fassen.

Darum gehts Minna Bont will trotz bekannter Ski-Eltern ihren eigenen Weg gehen

Die 18-Jährige besucht das Sportgymnasium Davos

Vater Michi und Mutter Corina machen keinen Druck

Ihr Papa? Kennt jeder Skifan. Ihre Mama? Ebenso. Und der Familienhund Poncho drängt sich vor die Kamera des Fotografen. «Entscheidend ist aber Minna», sagt Michi Bont (52). Der ehemalige Skitrainer, SRF-Experte und heutige Fitnesscoach ist stolz auf seine Tochter. Genauso wie Corina Grünenfelder (50), frühere Slalom-Weltcupfahrerin. «Uns kennen einige noch von früher. Das interessiert natürlich. Aber unsere Kinder sollen ihren eigenen Weg machen», sagt Michi.

Die Kinder: Kimo Bont (20), Eishockey-Profi, beim SC Bern unter Vertrag, und Lasse (14), ebenfalls Eishockeyspieler. Doch unser Besuch in Lantsch/Lenz GR gilt Minna. Auch sie trägt einen finnischen Vornamen. «Das ist nicht so Standard. Er gefällt mir», sagt die 18-Jährige. Sie gilt als grosses Skitalent. Vor allem in den technischen Disziplinen traut man ihr viel zu. «Ich gebe mir Mühe», sagt sie, und schmunzelt. Grosse Sprüche macht sie nicht. «Im Vergleich zu anderen Fahrerinnen bin ich vielleicht etwas ruhiger und zurückhaltender.»

Mutter Corina muss lachen. «Daheim ist sie anders. Wenn wir Brändi Dog spielen und Minna verliert, fliegt auch mal das Spielbrett durch die Stube.» Gelächter. Ehrgeizig ist Minna also nicht nur auf der Skipiste. Läuft es dort nicht nach Wunsch, kann sie laut werden. Dann zeigt sich eine andere Seite der jungen Frau, die gerade Wasser trinkt und Linzertorte serviert. «Ich bin sehr zielstrebig und ehrgeizig. Manchmal vielleicht etwas zu streng mit mir», sagt sie.

Mutter Corina leitete Bonts Skischule

Dass ihre Eltern das Skigeschäft bestens kennen, ist für Minna ein Vorteil. Einen Bonus gibt es deshalb aber nicht. «Die Stoppuhr läuft für mich genauso wie für alle anderen.» Sie weiss, was sie an ihren Eltern hat: «Beide kennen das Geschäft genau. Aber sie haben mich nie gepusht oder gesagt, ich müsse Skirennfahrerin werden. Es war immer mein eigener Antrieb.»

Der zeigte sich früh. Mit zweieinhalb Jahren sauste Minna erstmals am Lenzer Lift über den Schnee. «Ein einfacher Tellerlift. Aber wir liebten ihn und waren in jeder freien Minute dort», erzählt sie. Mutter Corina, ursprünglich aus dem Glarnerland und Schwester der ebenfalls bekannten Ex-Profis Tobias (48) und Jürg Grünenfelder (52), leitete die Skischule. «Wir schauten, dass Minna nicht in meiner Gruppe war. Das wäre etwas komisch gewesen.»

Sie wollte zunächst lieber Lehrerin werden

Minnas Talent zeigte sich nicht sofort. Bei den ersten Kinderrennen fuhr sie unter anderem gegen die heutigen Teamkolleginnen Lara Bianchi (18) und Anna Flatscher (18). Oft verlor sie zehn Sekunden. Das entmutigte sie nicht. Dabei schien ihr Weg keineswegs vorgezeichnet. In Kindergarten-Freundschaftsbücher schrieb sie bei der Frage nach ihrem Berufswunsch nicht «Skifahrerin», sondern «Lehrerin». Dann packte sie doch das Skifieber. Im Skiclub folgten die ersten Stangen, die ersten Rennen. «Ab da war mir klar: Ich möchte Skifahrerin werden.»

Heute besucht Bont das Sportgymnasium in Davos. Im Sommer 2028 will sie den Abschluss machen. Ein Weltcuprennen hat sie noch nicht bestritten. Vorerst zählt der Europacup. Dort will sie im kommenden Winter Fuss fassen. Mit Rang 29 im Slalom von Chamonix holte sie in der vergangenen Saison ihre ersten zwei Europacup-Punkte.

Michi führte Poutiainen an die Spitze

Vater Michi weiss, was es für den Sprung nach ganz oben braucht. Mitte der Nullerjahre formte er als Trainer Tanja Poutiainen zur Spitzenfahrerin. Die Finnin gewann als Erste ihres Landes Weltcuprennen und 2005 die Slalom- und Riesenslalom-Disziplinenwertung. Über seine Tochter sagt er: «Minna hat das Potenzial für den Weltcup. Aber der Weg ist steinig, nichts ist garantiert. Corina und ich wissen aus eigener Erfahrung, wie viel es für die Weltspitze braucht.»

Forcieren wollen die Eltern nichts – bei keinem ihrer Kinder. Was zählt? «Die Gesundheit, ganz klar», sagt Corina. «Und der Spass», ergänzt Michi. Der Weg sei wichtiger als das Resultat. «Er prägt sie fürs Leben. Und wenn es nicht ganz nach oben reicht, ist das überhaupt kein Beinbruch», sagt er.

Singen hilft, den Kopf frei zu machen

Minna weiss, was ihr Vater meint. Trotzdem will sie alles versuchen. Zwar spielt sie leidenschaftlich gern Gitarre, doch nichts kommt für sie ans Skifahren heran. «Frühmorgens auf einer frisch präparierten Piste, die Sonne geht auf, ich fahre los: Dieses Gefühl von Freiheit und Geschwindigkeit ist unbeschreiblich.» Wenn sie ohne Stangen frei fährt, singt sie manchmal vor sich hin. «Das macht den Kopf frei. Dann fahre ich intuitiver.»

Ob sie den technischen Disziplinen treu bleibt, ist offen. Ihre Vorbilder sind die französische Riesenslalom-Spezialistin Tessa Worley und Mikaela Shiffrin, für sie die grösste Skifahrerin aller Zeiten. «Natürlich träume auch ich von Weltcupsiegen, Medaillen oder einer Kugel. Aber ehrlich gesagt schaue ich noch nicht so weit nach vorn.»

Schritt für Schritt. Rennen für Rennen. Das ist das Rezept, das Minnas Eltern kennen und schätzen. Minna will ihren eigenen Weg gehen.