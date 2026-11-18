Es gibt eine gute und eine besorgniserregende Nachricht aus Colorado. Erfreulich: Die Weltcuprennen in Copper Mountain sind gesichert. Vor einem gröberen Problem steht dagegen die Pisten-Crew in Beaver Creek.

Darum gehts Weltcup-Rennen in Copper Mountain sind gesichert, Beaver-Creek-Abfahrt jedoch unsicher

Akuter Schneemangel auf legendärer «Birds of Prey»-Piste

Schneekontrolle findet kommende Woche statt

Marcel W. Perren Reporter Sport

Die letzten Tage sind für Swiss-Ski-Cheftrainer Tom Stauffer nicht nach Plan verlaufen. Am vergangenen Montag hätten die Abfahrtsgruppe um Olympia-Held Franjo von Allmen und die Riesenslalom-Truppe mit dem fünffachen Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt nach Nordamerika fliegen sollen. Letztendlich hat an diesem Tag kein Schweizer Alpin-Star am Flughafen in Zürich eingecheckt.

Stattdessen sind Odermatt und Co. ins Training nach St. Moritz gefahren. Ausschlaggebend für die Programmänderung ist der Schneemangel in Colorado. In Copper Mountain hätten die Schweizer lediglich im oberen Abschnitt ein paar Gleitkurven trainieren können.

«Hier könnten immer noch Kühe grasen …»

In der Zwischenzeit konnte im auf 2950 Meter über Meer gelegenen Ski-Resort die Rennstrecke dennoch so präpariert werden, dass diese die offizielle Schneekontrolle der FIS bestanden hat. Am 28. November soll hier ein Super-G, am Tag danach ein Riesenslalom ausgetragen werden. In der darauffolgenden Woche stehen in Beaver Creek (eine knappe Autostunde von Copper Mountain entfernt) die Abfahrt, der Super-G und der Riesenslalom auf dem Programm.

Ob es mit den Rennen auf der berüchtigten «Birds of Prey» aber auch wirklich klappt, ist derzeit sehr fraglich! «Als ich vor ein paar Wochen ein Bild von der Birds of Prey gesehen habe, hatte ich den Eindruck, dass hier immer noch die Kühe grasen könnten», erzählt Tom Stauffer.

Der gebürtige Berner Gastronom Charles Frey lebt als Betreiber des Restaurants «Ticino» in Avon seit Jahrzehnten in der Region Vail/Beaver Creek. Frey macht klar, dass sich der Zustand der WM-Piste von 1999 und 2015 in den letzten Tagen nur geringfügig verbessert hat: «Im oberen Abschnitt hat es zwischenzeitlich zwar etwas Schnee gegeben. Aber weil die Sonne in den letzten Tagen wieder besonders kräftig geschienen hat, ist davon nicht viel übrig geblieben.»

Odermatt siegte letztes Jahr auf verkürzter Strecke

Ex-Abfahrtsweltmeister Hannes Trinkl macht sich in seiner Funktion als FIS-Speedchef besonders grosse Sorgen bezüglich der «Raubvogelpiste» in den Rocky Mountains: «Die Ausgangslage ist noch schwieriger als im Vorjahr, es liegt derzeit noch weniger Schnee.» Zur Erinnerung: Im letzten Winter musste die Abfahrt in Beaver Creek aufgrund der dünnen Schneedecke um rund zehn Fahrsekunden verkürzt werden, Marco Odermatt triumphierte in einer Zeit von 1:29,84.

Bis zur offiziellen Schneekontrolle der FIS bleibt der Pisten-Crew in Beaver Creek nur noch eine Woche Zeit. Gemäss den Meteorologen soll es in den kommenden Tagen in Colorado zumindest ein bisschen kälter werden.