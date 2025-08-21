Lindsey Vonn trauert mit emotionalen Worten um Ex-Coach

vor 56 Minuten

Vonn trauert um Ex-Coach und Tiroler Ski-Pionier

Der Tiroler Ski-Pionier Erich Sailer ist im Alter von 99 Jahren verstorben. Zu den Trauernden gehört auch Speedqueen Lindsey Vonn (40). «Erich war mehr als mein Trainer. Er war mehr als der Skilehrer meines Vaters. Erich war meine Familie», schreibt Lindsey Vonn in einem Statement auf Instagram.

Sailer verdiente sich in den USA die Aufnahme in die Ski-Hall-of-Fame. Nachdem er in die Staaten ausgewandert war, leitete er dort Trainingslager für vielversprechende Skitalente – in einem solchen Camp in Minnesota machte auch Lindsey Vonn ihre ersten Schwünge.

«Mein Vater hat ihn 62 Jahre gekannt und er war seit meiner Geburt Teil meines Lebens. Ohne Zweifel wäre ich ohne ihn nicht die Person oder Skifahrerin, die ich heute bin», würdigt Vonn seinen Einfluss auf ihre Karriere. Was sie zur letzten Begegnung mit ihrem Ex-Trainer erzählt, erfährst du hier.