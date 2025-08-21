Marcel Hirscher plant möglicherweise eine frühere Rückkehr in den Skizirkus als erwartet. Laut «Salzburger Nachrichten» könnte er bereits beim Saisonauftakt in Sölden Ende Oktober starten. Die Genesung nach dem Kreuzbandriss verläuft optimal.

Die Rückkehr des österreich-holländischen Skistars Marcel Hirscher (36) auf die Piste könnte früher als erwartet erfolgen, wie die «Salzburger Nachrichten» berichten. Die Genesung nach seinem Kreuzbandriss vom Dezember 2024 verläuft bisher ohne Komplikationen. So peilt der achtfache Gesamtweltcupsieger allenfalls sogar schon den Saisonauftakt in Sölden Ende Oktober an.

Noch vor zwei Monaten hatte Hirscher betont, sich bei seinem Comeback nicht unter Druck setzen zu wollen. «Ich werde mich nie wieder stressen lassen von einer Wildcard. Ich fahre das Rennen, wenn ich glaube, dass ich bereit bin», sagte er Ende Juni beim Formel-1-Wochenende in Spielberg gemäss Laola1.at.

Doch nun scheint sich die Situation geändert zu haben. Denn die Rehabilitation des Österreichers, der in der vergangenen Saison für Holland in den Weltcup zurückgekehrt ist, verläuft optimal. Er soll nahezu schmerzfrei sein, wie er im eigenen Blog versicherte.

Entscheidung fällt kurzfristig

Dies ermöglicht einen ambitionierten Comeback-Plan: Bereits im September könnte Hirscher das Training auf Schnee wieder aufnehmen. «Das ist unser Plan, es soll Schritt für Schritt gemacht werden», so Hirscher.

Und dann eben der Sölden-Riesenslalom Ende Oktober. Oder? Sein Management betont, dass die endgültige Entscheidung kurzfristig getroffen wird. Die Wildcard würde dort aber erneut eine Rolle spielen. Trotz seiner Verletzung wäre ihm nämlich ein Startplatz nach den Top-30 weiterhin sicher.