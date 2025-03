Nach Knieverletzung Zwei Ski-Stars auf dem Weg zurück – und in den Weltcup?

Alexis Pinturault und Marcel Hirscher befinden sich mitten in der Reha nach ihren schweren Knieverletzungen. Nun geben beide Updates, wobei einer verrät: Er will wieder in den Weltcup.

Publiziert: vor 14 Minuten