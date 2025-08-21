Der Tiroler Ski-Pionier Erich Sailer ist im Alter von 99 Jahren verstorben. Ex-Athletin Lindsey Vonn teilt ihre Trauer in einem emotionalen Statement.

Emotionale Botschaft von Ski-Superstar Lindsey Vonn: «Erich war mehr als mein Trainer. Er war mehr als der Skilehrer meines Vaters. Erich war meine Familie», schreibt die US-Amerikanerin in einem längeren Statement auf Instagram. Sie versucht auf diese Weise, ihre Trauer um ihren ehemaligen Trainer Erich Sailer (†99) in Worte zu fassen.

Sailer war gebürtiger Tiroler, gehört allerdings in den USA der Ski-Hall-of-Fame an. Dort hat er Trainingslager für vielversprechende Skitalente geleitet – in einem solchen Camp in Minnesota machte auch Lindsey Vonn ihre ersten Schwünge.

«Mein Vater hat ihn 62 Jahre gekannt und er war seit meiner Geburt Teil meines Lebens. Ohne Zweifel wäre ich ohne ihn nicht die Person oder Skifahrerin, die ich heute bin», würdigt Vonn seinen Einfluss auf ihre Karriere, aber auch auf den ganzen Ski-Sport. «Niemand hat mehr für den Skisport in den USA getan – vielleicht auch in der ganzen Welt».

«Meine letzten Schwünge sollen was bedeuten»

Heute würde sie trauern, schreibt Vonn. Aber sie wolle Erich auch feiern. Er würde wollen, dass sie auf dem Berg ist und das tut, was sie liebt: Skifahren. «Ich weiss, dass er da oben die Stoppuhr in der Hand hält und sicherstellt, dass wir immer schneller werden. Oder dass er sich immer noch darüber aufregt, wenn ich zu stark auf den Innenski lehne».

Vonn, die letzte Saison ihren Rücktritt vom Rücktritt 2019 gegeben hat, will im kommenden Winter auch für ihren verstorbenen Trainer fahren. «Ich werde versuchen, meine letzten Schwünge im Skirennsport für dich zu machen ... werde versuchen, ihnen für dich eine besondere Bedeutung zu geben.»

Über den Sommer konnte Vonn ihren ehemaligen Trainer nochmals treffen, teilt auch ein Foto davon. «Dafür bin ich so dankbar», schreibt sie und betont, wie er immer an sie geglaubt habe, «sogar jetzt, mit 40». Sie werde sich daran erinnern, wenn sie im Winter am Start stehe.

Zu guter Letzt wünscht sich Vonn, dass Sailer ihrer im August 2022 verstorbenen Mutter für sie eine Umarmung geben soll und verabschiedet sich mit den Worten: «Bis wir uns wiedersehen.»