Swiss-Ski gibt nach Sandro Zurbrüggs (23) Sturz bei der Abfahrt an den Schweizer Meisterschaften in St. Moritz GR am Donnerstag eine Diagnose bekannt.
Untersuchungen in der Klinik Hirslanden in Zürich haben einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie Begleitverletzungen im linken Knie ergeben. Der Berner Oberländer wird sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen.
Donnerstag, 09.04.2026
Abfahrt Männer: Sandro Manser
Abfahrt Frauen: Stefanie Grob
Samstag, 11.04.2026
Super-G Männer: 08.30 Uhr
Super-G Frauen: 10.40 Uhr
Sonntag, 12.04.2026
Riesenslalom Männer 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 11.20 Uhr
Slalom Frauen 1. Lauf: 10.10 Uhr, 2. Lauf: 13.00 Uhr
Montag, 13.04.2026
Riesenslalom Frauen 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 10.55 Uhr
Slalom Männer 1. Lauf: 09.35 Uhr, 2. Lauf: 12.10 Uhr
Donnerstag, 09.04.2026
Abfahrt Männer: Sandro Manser
Abfahrt Frauen: Stefanie Grob
Samstag, 11.04.2026
Super-G Männer: 08.30 Uhr
Super-G Frauen: 10.40 Uhr
Sonntag, 12.04.2026
Riesenslalom Männer 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 11.20 Uhr
Slalom Frauen 1. Lauf: 10.10 Uhr, 2. Lauf: 13.00 Uhr
Montag, 13.04.2026
Riesenslalom Frauen 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 10.55 Uhr
Slalom Männer 1. Lauf: 09.35 Uhr, 2. Lauf: 12.10 Uhr
Zurbrügg stand in dieser Saison bei sieben Weltcup-Riesenslaloms am Start, schaffte es aber nie in den zweiten Lauf. Im Europacup fuhr er fünfmal aufs Riesen-Podest (drei Siege). In der Gesamtwertung wurde er hinter seinem Teamkollegen Lenz Hächler und dem Norweger Hans Grahl-Madsen Dritter. Die Riesenslalom-Wertung gewann er und hat damit einen Fixplatz im Weltcup für die nächste Saison auf sicher.
In Kooperation mit Swiss-Ski überträgt Blick den letzten Höhepunkt der Skisaison live im Stream. Bei den BRACK. Schweizer Meisterschaften vom 9. bis 13. April in St. Moritz GR kämpfen unsere Topathletinnen und Topathleten wie Franjo von Allmen und viele Nachwuchshoffnungen letztmals in diesem Winter um Medaillen. Kommentiert wird der Stream von Blick-Journalisten wie Ski-Experte Mathias Germann sowie Ex-Weltcup-Fahrer Reto Schmidiger.
In Kooperation mit Swiss-Ski überträgt Blick den letzten Höhepunkt der Skisaison live im Stream. Bei den BRACK. Schweizer Meisterschaften vom 9. bis 13. April in St. Moritz GR kämpfen unsere Topathletinnen und Topathleten wie Franjo von Allmen und viele Nachwuchshoffnungen letztmals in diesem Winter um Medaillen. Kommentiert wird der Stream von Blick-Journalisten wie Ski-Experte Mathias Germann sowie Ex-Weltcup-Fahrer Reto Schmidiger.
Zurbrügg gehört zu den ganz grossen Zukunftshoffnungen im Schweizer Team. Bei seinem ersten Weltcup-Einsatz im Dezember 2023 fuhr er in Val d'Isère mit Startnummer 69 sensationell auf Rang 17.