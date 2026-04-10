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Fahrer liegt im Netz – der nächste rast an Unfall vorbei
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Auch Kommentatoren verwundert:Fahrer liegt im Netz – der nächste rast an Unfall vorbei

Bei heftigem Sturz an SM
Ski-Talent Zurbrügg zieht sich schwere Knieverletzung zu

Sandro Zurbrügg hat sich bei seinem Sturz an den Schweizer Meisterschaften in St. Moritz schwer am Knie verletzt und muss operiert werden.
Publiziert: 08:58 Uhr
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Aktualisiert: vor 19 Minuten
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Sandro Zurbrügg muss nach seinem Sturz an den Schweizer Meisterschaften am Knie operiert werden. (Archivbild)
Foto: BENJAMIN SOLAND
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Swiss-Ski gibt nach Sandro Zurbrüggs (23) Sturz bei der Abfahrt an den Schweizer Meisterschaften in St. Moritz GR am Donnerstag eine Diagnose bekannt. 

Untersuchungen in der Klinik Hirslanden in Zürich haben einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie Begleitverletzungen im linken Knie ergeben. Der Berner Oberländer wird sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen. 

Das Programm der Ski-SM

Donnerstag, 09.04.2026
Abfahrt Männer: Sandro Manser
Abfahrt Frauen: Stefanie Grob

Samstag, 11.04.2026
Super-G Männer: 08.30 Uhr
Super-G Frauen: 10.40 Uhr

Sonntag, 12.04.2026
Riesenslalom Männer 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 11.20 Uhr
Slalom Frauen 1. Lauf: 10.10 Uhr, 2. Lauf: 13.00 Uhr

Montag, 13.04.2026
Riesenslalom Frauen 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 10.55 Uhr
Slalom Männer 1. Lauf: 09.35 Uhr, 2. Lauf: 12.10 Uhr


 

Donnerstag, 09.04.2026
Abfahrt Männer: Sandro Manser
Abfahrt Frauen: Stefanie Grob

Samstag, 11.04.2026
Super-G Männer: 08.30 Uhr
Super-G Frauen: 10.40 Uhr

Sonntag, 12.04.2026
Riesenslalom Männer 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 11.20 Uhr
Slalom Frauen 1. Lauf: 10.10 Uhr, 2. Lauf: 13.00 Uhr

Montag, 13.04.2026
Riesenslalom Frauen 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 10.55 Uhr
Slalom Männer 1. Lauf: 09.35 Uhr, 2. Lauf: 12.10 Uhr


 

Zurbrügg stand in dieser Saison bei sieben Weltcup-Riesenslaloms am Start, schaffte es aber nie in den zweiten Lauf. Im Europacup fuhr er fünfmal aufs Riesen-Podest (drei Siege). In der Gesamtwertung wurde er hinter seinem Teamkollegen Lenz Hächler und dem Norweger Hans Grahl-Madsen Dritter. Die Riesenslalom-Wertung gewann er und hat damit einen Fixplatz im Weltcup für die nächste Saison auf sicher. 

Die Ski-SM live auf Blick

In Kooperation mit Swiss-Ski überträgt Blick den letzten Höhepunkt der Skisaison live im Stream. Bei den BRACK. Schweizer Meisterschaften vom 9. bis 13. April in St. Moritz GR kämpfen unsere Topathletinnen und Topathleten wie Franjo von Allmen und viele Nachwuchshoffnungen letztmals in diesem Winter um Medaillen. Kommentiert wird der Stream von Blick-Journalisten wie Ski-Experte Mathias Germann sowie Ex-Weltcup-Fahrer Reto Schmidiger.

Swiss Ski

In Kooperation mit Swiss-Ski überträgt Blick den letzten Höhepunkt der Skisaison live im Stream. Bei den BRACK. Schweizer Meisterschaften vom 9. bis 13. April in St. Moritz GR kämpfen unsere Topathletinnen und Topathleten wie Franjo von Allmen und viele Nachwuchshoffnungen letztmals in diesem Winter um Medaillen. Kommentiert wird der Stream von Blick-Journalisten wie Ski-Experte Mathias Germann sowie Ex-Weltcup-Fahrer Reto Schmidiger.

Zurbrügg gehört zu den ganz grossen Zukunftshoffnungen im Schweizer Team. Bei seinem ersten Weltcup-Einsatz im Dezember 2023 fuhr er in Val d'Isère mit Startnummer 69 sensationell auf Rang 17

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