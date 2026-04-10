Sandro Zurbrügg hat sich bei seinem Sturz an den Schweizer Meisterschaften in St. Moritz schwer am Knie verletzt und muss operiert werden.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Swiss-Ski gibt nach Sandro Zurbrüggs (23) Sturz bei der Abfahrt an den Schweizer Meisterschaften in St. Moritz GR am Donnerstag eine Diagnose bekannt.

Untersuchungen in der Klinik Hirslanden in Zürich haben einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie Begleitverletzungen im linken Knie ergeben. Der Berner Oberländer wird sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen.

Das Programm der Ski-SM Donnerstag, 09.04.2026

Abfahrt Männer: Sandro Manser

Abfahrt Frauen: Stefanie Grob



Samstag, 11.04.2026

Super-G Männer: 08.30 Uhr

Super-G Frauen: 10.40 Uhr Sonntag, 12.04.2026

Riesenslalom Männer 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 11.20 Uhr

Slalom Frauen 1. Lauf: 10.10 Uhr, 2. Lauf: 13.00 Uhr



Montag, 13.04.2026

Riesenslalom Frauen 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 10.55 Uhr

Slalom Männer 1. Lauf: 09.35 Uhr, 2. Lauf: 12.10 Uhr

Donnerstag, 09.04.2026

Abfahrt Männer: Sandro Manser

Abfahrt Frauen: Stefanie Grob



Samstag, 11.04.2026

Super-G Männer: 08.30 Uhr

Super-G Frauen: 10.40 Uhr Sonntag, 12.04.2026

Riesenslalom Männer 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 11.20 Uhr

Slalom Frauen 1. Lauf: 10.10 Uhr, 2. Lauf: 13.00 Uhr



Montag, 13.04.2026

Riesenslalom Frauen 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 10.55 Uhr

Slalom Männer 1. Lauf: 09.35 Uhr, 2. Lauf: 12.10 Uhr

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Zurbrügg stand in dieser Saison bei sieben Weltcup-Riesenslaloms am Start, schaffte es aber nie in den zweiten Lauf. Im Europacup fuhr er fünfmal aufs Riesen-Podest (drei Siege). In der Gesamtwertung wurde er hinter seinem Teamkollegen Lenz Hächler und dem Norweger Hans Grahl-Madsen Dritter. Die Riesenslalom-Wertung gewann er und hat damit einen Fixplatz im Weltcup für die nächste Saison auf sicher.

Die Ski-SM live auf Blick In Kooperation mit Swiss-Ski überträgt Blick den letzten Höhepunkt der Skisaison live im Stream. Bei den BRACK. Schweizer Meisterschaften vom 9. bis 13. April in St. Moritz GR kämpfen unsere Topathletinnen und Topathleten wie Franjo von Allmen und viele Nachwuchshoffnungen letztmals in diesem Winter um Medaillen. Kommentiert wird der Stream von Blick-Journalisten wie Ski-Experte Mathias Germann sowie Ex-Weltcup-Fahrer Reto Schmidiger. Swiss Ski In Kooperation mit Swiss-Ski überträgt Blick den letzten Höhepunkt der Skisaison live im Stream. Bei den BRACK. Schweizer Meisterschaften vom 9. bis 13. April in St. Moritz GR kämpfen unsere Topathletinnen und Topathleten wie Franjo von Allmen und viele Nachwuchshoffnungen letztmals in diesem Winter um Medaillen. Kommentiert wird der Stream von Blick-Journalisten wie Ski-Experte Mathias Germann sowie Ex-Weltcup-Fahrer Reto Schmidiger. Mehr

Zurbrügg gehört zu den ganz grossen Zukunftshoffnungen im Schweizer Team. Bei seinem ersten Weltcup-Einsatz im Dezember 2023 fuhr er in Val d'Isère mit Startnummer 69 sensationell auf Rang 17.