DE
FR
Abonnieren
Jetzt live im Stream:Das macht heute Schlagzeilen

Frauen-Abfahrt an den SM
Titelverteidigerin Grob führt – Durrer verliert etwas Zeit

Am ersten Tag der Schweizer Meisterschaften geht es bei den Frauen ab 10.15 Uhr um den Titel in der Abfahrt. Kann Vorjahressiegerin Stefanie Grob ihren Titel verteidigen? Bei uns verpasst du im Stream und Ticker nichts.
Publiziert: 09:29 Uhr
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
Kommentieren
Stefanie Grob ist auch in diesem Jahr eine der grossen Favoritinnen auf den Schweizer Meistertitel in der Abfahrt.
Foto: keystone-sda.ch
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport
vor 1 Minute

14 Nora Guggisberg

Die Ostschweizerin kann nicht mit den Schnellsten mithalten. Sie handelt sich einen Rückstand von fast drei Sekunden ein.

vor 3 Minuten

13 Melanie Michel

Die Bünderin hat einige Fehler in ihrer Fahrt drin, hält dafür aber gut mit. Es fehlt nur rund eine halbe Sekunde auf den dritten Rang.

vor 4 Minuten

12 Dania Allenbach

Die Siegerin der Europacup-Wertung im Riesenslalom versucht sich in der Abfahrt und zeigt eine starke Leistung. Sie reiht sich knapp drei Zehntel hinter dem Podest ein.

vor 6 Minuten

11 Fabienne Wenger

Die Schweizer Meisterin von 2024 nimmt der führenden Grob bis zur zweiten Zwischenzeit sechs Zehntel (!) ab. Dann kommt sie aber von der Linie ab und scheidet aus – sehr schade.

vor 8 Minuten

10 Laura Huber

Die 20-Jährige zeigt vor allem im zweiten Abschnitt eine gute Fahrt, wirklich dranbleiben kann sie an der Spitze aber nicht. Sie verliert über zwei Sekunden.

vor 9 Minuten

9 Daria Zurlinden

Zurlinden feierte in diesem Winter ihr Weltcup-Debüt, auch wenn es bislang noch nicht zu Punkten reichte. Sie hält lange gut mit, verliert im letzten Abschnitt aber noch etwas an Zeit und wird 5.

vor 11 Minuten

8 Elena Sanna Stucki

Die siebte der Europacup-Wertung in der Abfahrt zeigt keine schlechte Fahrt, verliert aber kontinuierlich an Zeit. Rund zwei Sekunden Rückstand handelt sie sich ein.

vor 12 Minuten

7 Sina Fausch

Die 20-Jährige kann in keinem Abschnitt so wirklich mit Grob mithalten und reiht sich auf dem fünften Rang ein.

vor 14 Minuten

6 Delia Durrer

Die vermutlich grösste Konkurrentin von Grob handelt sich bereits im obersten Abschnitt eine Hypothek ein – und diese wird im Verlauf des Rennens nur noch grösser. Weil sie auch im letzten Abschnitt nicht zulegen kann, landet sie auch deutlich hinter Mathis und reiht sich auf dem dritten Rang ein.

vor 16 Minuten

5 Stefanie Grob

Die Titelverteidigerin verliert im zweiten Abschnitt etwas an Zeit, macht danach aber über sieben Zehntel gut und übernimmt die Führung. War das schon der Sieg?

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen