14 Nora Guggisberg
Die Ostschweizerin kann nicht mit den Schnellsten mithalten. Sie handelt sich einen Rückstand von fast drei Sekunden ein.
13 Melanie Michel
Die Bünderin hat einige Fehler in ihrer Fahrt drin, hält dafür aber gut mit. Es fehlt nur rund eine halbe Sekunde auf den dritten Rang.
12 Dania Allenbach
Die Siegerin der Europacup-Wertung im Riesenslalom versucht sich in der Abfahrt und zeigt eine starke Leistung. Sie reiht sich knapp drei Zehntel hinter dem Podest ein.
11 Fabienne Wenger
Die Schweizer Meisterin von 2024 nimmt der führenden Grob bis zur zweiten Zwischenzeit sechs Zehntel (!) ab. Dann kommt sie aber von der Linie ab und scheidet aus – sehr schade.
10 Laura Huber
Die 20-Jährige zeigt vor allem im zweiten Abschnitt eine gute Fahrt, wirklich dranbleiben kann sie an der Spitze aber nicht. Sie verliert über zwei Sekunden.
9 Daria Zurlinden
Zurlinden feierte in diesem Winter ihr Weltcup-Debüt, auch wenn es bislang noch nicht zu Punkten reichte. Sie hält lange gut mit, verliert im letzten Abschnitt aber noch etwas an Zeit und wird 5.
8 Elena Sanna Stucki
Die siebte der Europacup-Wertung in der Abfahrt zeigt keine schlechte Fahrt, verliert aber kontinuierlich an Zeit. Rund zwei Sekunden Rückstand handelt sie sich ein.
7 Sina Fausch
Die 20-Jährige kann in keinem Abschnitt so wirklich mit Grob mithalten und reiht sich auf dem fünften Rang ein.
6 Delia Durrer
Die vermutlich grösste Konkurrentin von Grob handelt sich bereits im obersten Abschnitt eine Hypothek ein – und diese wird im Verlauf des Rennens nur noch grösser. Weil sie auch im letzten Abschnitt nicht zulegen kann, landet sie auch deutlich hinter Mathis und reiht sich auf dem dritten Rang ein.
5 Stefanie Grob
Die Titelverteidigerin verliert im zweiten Abschnitt etwas an Zeit, macht danach aber über sieben Zehntel gut und übernimmt die Führung. War das schon der Sieg?