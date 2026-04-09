6 Delia Durrer

Die vermutlich grösste Konkurrentin von Grob handelt sich bereits im obersten Abschnitt eine Hypothek ein – und diese wird im Verlauf des Rennens nur noch grösser. Weil sie auch im letzten Abschnitt nicht zulegen kann, landet sie auch deutlich hinter Mathis und reiht sich auf dem dritten Rang ein.