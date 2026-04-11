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Super-G in St. Moritz
Krönt sich Franjo von Allmen zum Schweizer Meister?

Franjo von Allmen startet im Super-G der Schweizer Meisterschaft in St. Moritz. Ab 9 Uhr bist du hier live dabei.
Publiziert: vor 19 Minuten
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Aktualisiert: vor 11 Minuten
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Jetzt live im Stream:Das macht heute Schlagzeilen
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Pascal KeuschRedaktor Sport
vor 32 Minuten
vor 1 Minute

5 Gabin Janet

Der C-Kader-Fahrer kommt solide mit 86 Hundertsteln Rückstand ins Ziel.

vor 2 Minuten

4 Eric Wyler

Eine sehr flüssige Fahrt vom 25-Jährigen. Auf den Leader Manser hat Wyler 51 Hundertstel Rückstand.

vor 3 Minuten

3 Arnaud Boisset

Eine holprige Fahrt von Boisset. Der 27-Jährigen hat im Ziel fast eine Sekunde Rückstand.

vor 4 Minuten

2 Alessio Miggiano

Miggiano zeigt im oberen Teil eine geschmeidige Fahrt, muss dann aber stark korrigieren. So sind es 56 Hundertstel Rückstand.

vor 6 Minuten

1 Sandro Manser

Der frischgekrönte Schweizer Meister in der Abfahrt kommt souverän ins Ziel und setzt mit 1:16.23 Minuten einen ersten Richtwert.

vor 16 Minuten

Herzlich willkommen

Guten Morgen und herzlich willkommen zu den Schweizer Meisterschaften im alpinen Skifahren in St. Moritz. Um 9 Uhr steht der Super G der Männer auf dem Programm. Mit dabei: Olympia-Held Franjo von Allmen.

Ende des Livetickers
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