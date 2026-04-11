Jetzt live im Stream:Das macht heute Schlagzeilen
Pascal KeuschRedaktor Sport
vor 32 Minuten
vor 1 Minute
5 Gabin Janet
Der C-Kader-Fahrer kommt solide mit 86 Hundertsteln Rückstand ins Ziel.
vor 2 Minuten
4 Eric Wyler
Eine sehr flüssige Fahrt vom 25-Jährigen. Auf den Leader Manser hat Wyler 51 Hundertstel Rückstand.
vor 3 Minuten
3 Arnaud Boisset
Eine holprige Fahrt von Boisset. Der 27-Jährigen hat im Ziel fast eine Sekunde Rückstand.
vor 4 Minuten
2 Alessio Miggiano
Miggiano zeigt im oberen Teil eine geschmeidige Fahrt, muss dann aber stark korrigieren. So sind es 56 Hundertstel Rückstand.
vor 6 Minuten
1 Sandro Manser
Der frischgekrönte Schweizer Meister in der Abfahrt kommt souverän ins Ziel und setzt mit 1:16.23 Minuten einen ersten Richtwert.
vor 16 Minuten
Herzlich willkommen
Guten Morgen und herzlich willkommen zu den Schweizer Meisterschaften im alpinen Skifahren in St. Moritz. Um 9 Uhr steht der Super G der Männer auf dem Programm. Mit dabei: Olympia-Held Franjo von Allmen.
Ende des Livetickers