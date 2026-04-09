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Jetzt live im Stream:Das macht heute Schlagzeilen

Abfahrt im Stream und Ticker
30 Fahrer sind unter – Sandro Manser kürt sich zum Schweizer Meister

An den Schweizer Ski-Meisterschaften in St. Moritz steht die erste Entscheidung an. In der Abfahrt der Männer greifen auch mehrere Weltcup-Cracks nach den Medaillen. Ab 7.45 Uhr bist du hier im Stream und Ticker live mit dabei.
Publiziert: 07:18 Uhr
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Aktualisiert: vor 5 Minuten
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Olympia-Teilnehmer Stefan Rogentin kämpft auf der Corviglia um den Schweizer Meistertitel in der Abfahrt.
Foto: Getty Images
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport
08:00 Uhr

6 Sandro Manser

Der Zweite der Europacup-Wertung in der Abfahrt liefert sich ein enges Duell mit Miggiano und setzt sich am Ende hauchdünn durch: Um sieben Hundertstelsekunden verdrängt er den Zürcher von der Spitze und bestätigt damit seine gute Leistung im zweiten Training.

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vor 3 Minuten

Das Ranking nach 30 Fahrern

vor 6 Minuten

30 Orell Meyer

Meyer schliesst die Gruppe der besten 30 Fahrer ab und kommt bis zur letzten Zwischenzeit, wo er aber schon über zwei Sekunden Rückstand hat. Die Hypothek im Ziel bleibt unbekannt, weil er noch ausscheidet.

vor 8 Minuten

29 Finn Züger

Plötzlich steht der Zentralschweizer am Streckenrand: Züger verpasst im untersten Teil ein Tor und scheidet ebenfalls aus.

vor 9 Minuten

28 Nicola Jampen

Der Berner Oberländer lässt schon bis zur ersten Zwischenzeit schon über eine halbe Sekunde und verliert auf der zunehmend weicher werdenden Strecke auch im Anschluss viel Zeit. Über vier Sekunden Rückstand summiert er bis ins Ziel.

vor 11 Minuten

27 Nico Burda

Clarke hat die Strecke mittlerweile auf Skiern verlassen können, womit die Bühne wieder bereit ist – für den nächsten ausländischen Athleten: Der Deutsche Nico Burda fordert das Schweizer Team heraus. Es ergeht ihm aber nicht besser als Clarke: Nach einem Schlag verliert er den Ski und scheitert vorzeitig.

vor 16 Minuten

25 Robert Clarke

Schon wieder ein Sturz: Clarke kommt nach der zweiten Zwischenzeit in einer Rechtskurve zu Fall und landet ebenfalls in den Sicherheitsnetzen. Dieses Mal reagiert die Rennleitung schneller: Silvano Gini wird während seiner Fahrt abgewunken und muss später noch einmal antreten.

vor 21 Minuten

Strecke wieder frei

Zurbrügg hat sich mittlerweile aus dem Netz befreien können. Auf einem Ski fährt er neben der Rennstrecke ins Ziel, womit der Fortsetzung des Rennens nicht mehr im Wege steht. Noch ist es aber unterbrochen.

vor 26 Minuten

Das Rennen ist unterbrochen

Fritschi konnte seine Fahrt erstaunlicherweise in voller Länge absolvieren, obwohl Zurbrügg noch in den Sicherheitsnetzen lag. Nun ist das Rennen nach dem Sturz aber unterbrochen.

vor 28 Minuten

24 Kevin Fritschi

Der Toggenburger verliert stetig an Boden. Mit Rang 18 im Ziel ist er sichtlich unzufrieden.

vor 29 Minuten

23 Sandro Zurbrügg

Der Riesenslalom-Spezialist nutzt die Schweizer Meisterschaften für einen Abstecher zu den Speed-Diszplinen. Gerade im technischen Teil, der ihm eigentlich liegen sollte, kommt er jedoch zu Fall und scheidet aus. Auch Minuten später liegt er noch im Netz.

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