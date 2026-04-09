6 Sandro Manser
Der Zweite der Europacup-Wertung in der Abfahrt liefert sich ein enges Duell mit Miggiano und setzt sich am Ende hauchdünn durch: Um sieben Hundertstelsekunden verdrängt er den Zürcher von der Spitze und bestätigt damit seine gute Leistung im zweiten Training.
Das Ranking nach 30 Fahrern
30 Orell Meyer
Meyer schliesst die Gruppe der besten 30 Fahrer ab und kommt bis zur letzten Zwischenzeit, wo er aber schon über zwei Sekunden Rückstand hat. Die Hypothek im Ziel bleibt unbekannt, weil er noch ausscheidet.
29 Finn Züger
Plötzlich steht der Zentralschweizer am Streckenrand: Züger verpasst im untersten Teil ein Tor und scheidet ebenfalls aus.
28 Nicola Jampen
Der Berner Oberländer lässt schon bis zur ersten Zwischenzeit schon über eine halbe Sekunde und verliert auf der zunehmend weicher werdenden Strecke auch im Anschluss viel Zeit. Über vier Sekunden Rückstand summiert er bis ins Ziel.
27 Nico Burda
Clarke hat die Strecke mittlerweile auf Skiern verlassen können, womit die Bühne wieder bereit ist – für den nächsten ausländischen Athleten: Der Deutsche Nico Burda fordert das Schweizer Team heraus. Es ergeht ihm aber nicht besser als Clarke: Nach einem Schlag verliert er den Ski und scheitert vorzeitig.
25 Robert Clarke
Schon wieder ein Sturz: Clarke kommt nach der zweiten Zwischenzeit in einer Rechtskurve zu Fall und landet ebenfalls in den Sicherheitsnetzen. Dieses Mal reagiert die Rennleitung schneller: Silvano Gini wird während seiner Fahrt abgewunken und muss später noch einmal antreten.
Strecke wieder frei
Zurbrügg hat sich mittlerweile aus dem Netz befreien können. Auf einem Ski fährt er neben der Rennstrecke ins Ziel, womit der Fortsetzung des Rennens nicht mehr im Wege steht. Noch ist es aber unterbrochen.
Das Rennen ist unterbrochen
Fritschi konnte seine Fahrt erstaunlicherweise in voller Länge absolvieren, obwohl Zurbrügg noch in den Sicherheitsnetzen lag. Nun ist das Rennen nach dem Sturz aber unterbrochen.
24 Kevin Fritschi
Der Toggenburger verliert stetig an Boden. Mit Rang 18 im Ziel ist er sichtlich unzufrieden.
23 Sandro Zurbrügg
Der Riesenslalom-Spezialist nutzt die Schweizer Meisterschaften für einen Abstecher zu den Speed-Diszplinen. Gerade im technischen Teil, der ihm eigentlich liegen sollte, kommt er jedoch zu Fall und scheidet aus. Auch Minuten später liegt er noch im Netz.