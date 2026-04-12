Die neue Schweizer Meisterin im Riesenslalom heisst Dania Allenbach. Sie lässt der Konkurrenz in St. Moritz GR keine Chance und siegt überlegen.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Das Podest

1. Dania Allenbach 2:16,74

2. Juliette Fournier +2,03

3. Simone Wild +2,05

Das Rennen

Machtdemonstration von Dania Allenbach. Nachdem sie im Super-G (Fünfte) und in der Abfahrt (Vierte) das SM-Podest noch knapp verpasst hat, krönt sie sich nun überlegen zur Schweizer Meisterin im Riesenslalom. Für die 19-Jährige ist es der erste nationale Titel. Schon zur Halbzeit liegt Allenbach sechs Zehntel und mehr vor der Konkurrenz und setzt in der Entscheidung noch einen obendrauf. Über zwei Sekunden liegt sie am Ende vor der Zweitplatzierten Juliette Fournier. Einen versöhnlichen Saisonabschluss gibts für Simone Wild. Sie schafft als Halbzeit-Siebte am Ende noch den Sprung aufs Podest. Ein Resultat, das gut tut. Wild hat die letzte Saison ohne Kaderstatus absolviert, musste alles aus eigener Tasche bezahlen. Knapp neben dem Podest landet Titelverteidigerin Vanessa Kasper, sie wird Vierte.

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Das gab zu reden

Stefanie Grobs Auftritt ist im ersten Lauf nur von kurzer Dauer. Die Schweizer Meisterin in der Abfahrt verschätzt sich nach wenigen Toren komplett. Sie driftet ein Tor an und erwischt es nicht mehr. Stattdessen fädelt sie ein – und scheidet aus.

Die Bedingungen

Anders als bei den Männern, die zwei Stunden früher ihren ersten Lauf bestritten haben, ist die Piste bei den Frauen schon von Anfang an weich. Dafür hat sich der Nebel verzogen, aber der Himmel bleibt bewölkt. Das macht die Sichtverhältnisse schwierig. Das gilt auch für den zweiten Lauf, als die Piste noch stärker gezeichnet ist und ein böiger Wind hinzu kommt.

So gehts weiter

An der Schweizer Meisterschaft steht bei den Frauen noch eine Entscheidung aus. Am Montag findet zum Abschluss der Slalom statt.

Das Rennen im Ticker zum Nachlesen