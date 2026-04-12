Das Podest
1. Dania Allenbach 2:16,74
2. Juliette Fournier +2,03
3. Simone Wild +2,05
Das Rennen
Machtdemonstration von Dania Allenbach. Nachdem sie im Super-G (Fünfte) und in der Abfahrt (Vierte) das SM-Podest noch knapp verpasst hat, krönt sie sich nun überlegen zur Schweizer Meisterin im Riesenslalom. Für die 19-Jährige ist es der erste nationale Titel. Schon zur Halbzeit liegt Allenbach sechs Zehntel und mehr vor der Konkurrenz und setzt in der Entscheidung noch einen obendrauf. Über zwei Sekunden liegt sie am Ende vor der Zweitplatzierten Juliette Fournier. Einen versöhnlichen Saisonabschluss gibts für Simone Wild. Sie schafft als Halbzeit-Siebte am Ende noch den Sprung aufs Podest. Ein Resultat, das gut tut. Wild hat die letzte Saison ohne Kaderstatus absolviert, musste alles aus eigener Tasche bezahlen. Knapp neben dem Podest landet Titelverteidigerin Vanessa Kasper, sie wird Vierte.
Das gab zu reden
Stefanie Grobs Auftritt ist im ersten Lauf nur von kurzer Dauer. Die Schweizer Meisterin in der Abfahrt verschätzt sich nach wenigen Toren komplett. Sie driftet ein Tor an und erwischt es nicht mehr. Stattdessen fädelt sie ein – und scheidet aus.
Die Bedingungen
Anders als bei den Männern, die zwei Stunden früher ihren ersten Lauf bestritten haben, ist die Piste bei den Frauen schon von Anfang an weich. Dafür hat sich der Nebel verzogen, aber der Himmel bleibt bewölkt. Das macht die Sichtverhältnisse schwierig. Das gilt auch für den zweiten Lauf, als die Piste noch stärker gezeichnet ist und ein böiger Wind hinzu kommt.
So gehts weiter
An der Schweizer Meisterschaft steht bei den Frauen noch eine Entscheidung aus. Am Montag findet zum Abschluss der Slalom statt.
Donnerstag, 09.04.2026
Abfahrt Männer: Sandro Manser
Abfahrt Frauen: Stefanie Grob
Samstag, 11.04.2026
Super-G Männer: Sandro Manser
Super-G Frauen: Corinne Suter
Sonntag, 12.04.2026
Riesenslalom Frauen: Dania Allenbach
Riesenslalom Männer: Lenz Hächler
Montag, 13.04.2026
Slalom Frauen 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 10.55 Uhr
Slalom Männer 1. Lauf: 09.35 Uhr, 2. Lauf: 12.10 Uhr
Donnerstag, 09.04.2026
Abfahrt Männer: Sandro Manser
Abfahrt Frauen: Stefanie Grob
Samstag, 11.04.2026
Super-G Männer: Sandro Manser
Super-G Frauen: Corinne Suter
Sonntag, 12.04.2026
Riesenslalom Frauen: Dania Allenbach
Riesenslalom Männer: Lenz Hächler
Montag, 13.04.2026
Slalom Frauen 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 10.55 Uhr
Slalom Männer 1. Lauf: 09.35 Uhr, 2. Lauf: 12.10 Uhr
Das Rennen im Ticker zum Nachlesen
1. Dania Allenbach
Knappe sechs Zehntel Vorsprung nimmt Allenbach auf Fournier mit. Kann sie ihre Halbzeit-Führung verteidigen? Sie greift voll an, verdreifacht ihren Vorsprung bis zur Zwischenzeit. Das ist eine super Fahrt! Sie holt den Titel überlegen – mit 2,03 Sekunden Vorsprung.
2. Juliette Fournier
Über eine Sekunde beträgt Fourniers Reserve auf Wild. In den ersten Toren kann sie nicht mit der Führenden mithalten. Sieben Zehntel büsst sie ein. Am Ende wirds ganz knapp – um zwei Hundertstel setzt sie sich an die Spitze.
3. Vanessa Kasper
Die Titelverteidigerin ist an der Reihe. Fährt sie auch in diesem Jahr aufs Podest? Nach dem ersten Lauf meinte sie, dass sie etwas mit der Energie zu kämpfen hat. Schon oben verwandeln sich die zwei Zehntel Reserve in 13 Hundertstel Rückstand. Kann sie das noch aufholen? Nein. Mit 0,29 Sekunden Rückstand reiht sie sich hinter Wild auf Platz 2 ein.
4. Shaienne Zehnder
Mit Startnummer 15 ist Shaienne Zehnder am Morgen auf Rang 4 geprescht – ein starker Auftritt. 16 Hundertstel Vorsprung nimmt sie mit – die verwandeln sich schon oben in einen grossen Rückstand. Fast sieben Zehntel liegt sie hinten. Was liegt für sie noch drin? Nicht mehr viel. Mit 1,17 Sekunden Rückstand fällt sie auf Platz 6 zurück. Simone Wild führt nach wie vor.
5. Sue Piller
Sue Piller ist die nächste, welche die Bestzeit von Wild angreift. Kurz nach der Zwischenzeit hat sie mit kleineren Problemen zu kämpfen. Aber sie lässt sich davon nicht beirren, greift weiter an. Für die Führung reichts nicht, mit fünf Zehnteln Rückstand reiht sie sich an zweiter Position ein.
6. Selina Egloff
Wenige Hundertstel Reserve nimmt Egloff mit auf die Reise. Mit Wild kann sie oben nicht ganz mithalten, zwei Zehntel liegt sie bei der Zwischenzeit hinten. Doch dann ein Fehler, der sie ausbremst. Das kostet etwas Zeit. Mit 0,55 Sekunden Rückstand gibts Platz 2.
7. Simone Wild
Im ersten Lauf hat Simone Wild im Starthang grosse Probleme gehabt. Dieses Mal lässt sie es besser laufen. Ist das der Angriff aufs Podest? Ihr Rückstand aufs Podest beträgt nur 18 Hundertstel. Bis zur Zwischenzeit kann Wild ihren Vorsprung verwalten, kann sie ihn unten gar noch ausbauen? Acht Hundertstel kommen noch obendrauf, mit 66 Hundertsteln Vorsprung geht sie in Führung.
8. Janine Schmitt
Schon oben hat Schmitt keine Chance im Vergleich mit Huber. Neun Zehntel büsst sie bis zur Zwischenzeit ein. Mit 1,38 Sekunden Rückstand fällt sie auf Rang 6 zurück.
9. Laura Huber
Laura Huber hat vom ersten Tor an zu kämpfen. Aber ist dennoch schnell. Mit 31 Hundertsteln setzt sie sich an die Spitze.
10. Lara Baumann
Lara Baumann nimmt fast sechs Zehntel Reserve mit. Die lässt sie schon in den ersten Toren komplett liegen. Ob sie unten noch an Boden gutmachen kann? Nein. Sie fällt noch weiter zurück, mit 0,96 Sekunden Rückstand gibts Rang 3.