Fahrer hängt im Netz – der nächste rast daran vorbei

Sehr kuriose und auch gefährliche Szene an den Ski-Schweizermeisterschaften in St. Moitz. Sandro Zurbrügg (23), eine der Schweizer Zukunftshoffnungen im Riesenslalom, stürzt in der Abfahrt und landet im Netz.
Schlimm genug für ihn, doch vor allem ist brenzlig, was danach läuft. Denn Kevin Fritschi (21) rast ohne abzuschwingen an der Stelle vorbei, während Zurbrügg noch im Netz liegt! Noch unklar ist, ob er nicht gesehen hat, dass er abgewunken wurde oder das Rennen zu spät unterbrochen wurde.
«Eine heikle Stelle»
Fritschi reagiert im Ziel überrascht, dass ein Unterbruch angezeigt wird. Und auch Experte Reto Schmidiger ist ratlos. «Das erstaunt mich sehr. Es ist schon eine heikle Stelle», sagt er in der Blick-Übertragung.
Zurbrügg folgt mit seiner Zieleinfahrt dann auf einem Ski und das Netz wird in der Folge geflickt. Nach einigen Minuten wird das Rennen dann fortgesetzt.
Das Rennen wird eine Beute von Sandro Manser, der sich gegen die Weltcup-Athleten durchsetzt.
Donnerstag, 09.04.2026
Abfahrt Männer: Sandro Manser
Abfahrt Frauen: 10.00 Uhr
Samstag, 11.04.2026
Super-G Männer: 08.30 Uhr
Super-G Frauen: 10.40 Uhr
Sonntag, 12.04.2026
Riesenslalom Männer 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 11.20 Uhr
Slalom Frauen 1. Lauf: 10.10 Uhr, 2. Lauf: 13.00 Uhr
Montag, 13.04.2026
Riesenslalom Frauen 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 10.55 Uhr
Slalom Männer 1. Lauf: 09.35 Uhr, 2. Lauf: 12.10 Uhr
Donnerstag, 09.04.2026
Abfahrt Männer: Sandro Manser
Abfahrt Frauen: 10.00 Uhr
Samstag, 11.04.2026
Super-G Männer: 08.30 Uhr
Super-G Frauen: 10.40 Uhr
Sonntag, 12.04.2026
Riesenslalom Männer 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 11.20 Uhr
Slalom Frauen 1. Lauf: 10.10 Uhr, 2. Lauf: 13.00 Uhr
Montag, 13.04.2026
Riesenslalom Frauen 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 10.55 Uhr
Slalom Männer 1. Lauf: 09.35 Uhr, 2. Lauf: 12.10 Uhr
In Kooperation mit Swiss-Ski überträgt Blick den letzten Höhepunkt der Skisaison live im Stream. Bei den BRACK. Schweizer Meisterschaften vom 9. bis 13. April in St. Moritz GR kämpfen unsere Topathletinnen und Topathleten wie Franjo von Allmen und viele Nachwuchshoffnungen letztmals in diesem Winter um Medaillen. Kommentiert wird der Stream von Blick-Journalisten wie Ski-Experte Mathias Germann sowie Ex-Weltcup-Fahrer Reto Schmidiger.
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