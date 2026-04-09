Fahrer hängt im Netz – der nächste rast daran vorbei

Ein Sturz sorgt an der Schweizer Meisterschaft in St. Moritz für einen Unterbruch in der Abfahrt der Männer. Brenzlig ist dabei, dass zunächst noch ein Fahrer an der Stelle vorbei brettert.

Stefan Meier Leiter Desk Sport

Sehr kuriose und auch gefährliche Szene an den Ski-Schweizermeisterschaften in St. Moitz. Sandro Zurbrügg (23), eine der Schweizer Zukunftshoffnungen im Riesenslalom, stürzt in der Abfahrt und landet im Netz.

Schlimm genug für ihn, doch vor allem ist brenzlig, was danach läuft. Denn Kevin Fritschi (21) rast ohne abzuschwingen an der Stelle vorbei, während Zurbrügg noch im Netz liegt! Noch unklar ist, ob er nicht gesehen hat, dass er abgewunken wurde oder das Rennen zu spät unterbrochen wurde.

«Eine heikle Stelle»

Fritschi reagiert im Ziel überrascht, dass ein Unterbruch angezeigt wird. Und auch Experte Reto Schmidiger ist ratlos. «Das erstaunt mich sehr. Es ist schon eine heikle Stelle», sagt er in der Blick-Übertragung.

Zurbrügg folgt mit seiner Zieleinfahrt dann auf einem Ski und das Netz wird in der Folge geflickt. Nach einigen Minuten wird das Rennen dann fortgesetzt.

Das Rennen wird eine Beute von Sandro Manser, der sich gegen die Weltcup-Athleten durchsetzt.

Das Programm der Ski-SM Donnerstag, 09.04.2026

Abfahrt Männer: Sandro Manser

Abfahrt Frauen: 10.00 Uhr



Samstag, 11.04.2026

Super-G Männer: 08.30 Uhr

Super-G Frauen: 10.40 Uhr Sonntag, 12.04.2026

Riesenslalom Männer 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 11.20 Uhr

Slalom Frauen 1. Lauf: 10.10 Uhr, 2. Lauf: 13.00 Uhr



Montag, 13.04.2026

Riesenslalom Frauen 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 10.55 Uhr

Slalom Männer 1. Lauf: 09.35 Uhr, 2. Lauf: 12.10 Uhr

Donnerstag, 09.04.2026

Abfahrt Männer: Sandro Manser

Abfahrt Frauen: 10.00 Uhr



Samstag, 11.04.2026

Super-G Männer: 08.30 Uhr

Super-G Frauen: 10.40 Uhr Sonntag, 12.04.2026

Riesenslalom Männer 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 11.20 Uhr

Slalom Frauen 1. Lauf: 10.10 Uhr, 2. Lauf: 13.00 Uhr



Montag, 13.04.2026

Riesenslalom Frauen 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 10.55 Uhr

Slalom Männer 1. Lauf: 09.35 Uhr, 2. Lauf: 12.10 Uhr

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