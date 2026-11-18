Drei Kreuzbandrisse, Ärzte mit Zweifeln, nun ein Karrierehoch: Aline Höpli (25) kann endlich schmerzfrei Rennen fahren. Das zahlt sich aus. Auch in Gurgl?

Darum gehts Aline Höpli fährt im Slalom von Levi auf Rang 14 und erreicht ihr bestes Weltcupresultat bisher

Nach drei Kreuzbandrissen rieten einige Ärzte Höpli vom Spitzensport ab, sie sah es als Antrieb

Vor Gurgl sagt Höpli, sie habe im Steilen Fortschritte gemacht und stehe stabiler über dem Ski

Mathias Germann Reporter Sport

Beobachtet man Aline Höpli beim Tanz durch den Stangenwald, würde man nicht darauf kommen. «Ich bin ab und zu tollpatschig», sagt sie. Tollpatschig? Das Energiebündel aus Flawil SG fährt beim Slalom in Levi (Fi) millimetergenau, ist flink und trotzdem sicher unterwegs. Platz 14 ist der Lohn. So gut war Höpli im Weltcup noch nie. Aber eben: Sie meint es anders. Ungeschickt ist sie nur ohne Ski. «Ich vergesse auch mal meinen Kaffeebecher auf dem Autodach und fahre los», lacht sie.

Höpli zählt nicht mehr zu den Jungen im Ski-Zirkus. Sie ist 25 Jahre alt. Dennoch versprüht sie jugendliche Frische. «Das war ein mega cooles Rennen! Ich habe von oben bis unten voll gepusht. Das Setup war perfekt. Sehr nice», sagt sie.

Sonja Nef war ein grosses Vorbild

Höplis Begeisterung ist verständlich, aber auch erstaunlich. Denn sie verletzte sich zu Beginn ihrer Karriere oft schwer. Drei Jahre, drei Kreuzbandrisse – zweimal rechts, einmal links. Immer im Dezember. Einige Ärzte rieten ihr vom Spitzensport ab. Für Höpli war das ein Antrieb. Ihr Gedanke: «Ich zeige es euch.» Ski-Legende Sonja Nef (54), die trotz grosser Knieprobleme grosse Siege feierte, motivierte sie ebenfalls. «Sie ist mega nett und inspirierend», sagt Höpli.

Die passionierte Mountainbikerin weiss, dass ihr rechtes Knie nie wieder perfekt funktionieren wird. Auch die letzte Saison war nicht einfach. Doch Höpli lässt sich weder entmutigen noch kleinkriegen. Das Sommertraining verlief so gut wie selten. «Ich bin voll parat und habe mein Knie in den Griff bekommen», sagte sie im Gespräch mit Blick während der Olma. Zwar musste sie eine Woche vor Levi einige Trainings auslassen, «aber jetzt ist zum Glück alles wieder besser.»

In Gurgl gehts steil zur Sache

Höpli hat gelernt, mit Schwierigkeiten zu leben. Sie verdrängt die Vergangenheit auch nicht. Ihren dritten Kreuzbandriss habe sie «etwa 1000 Mal im Video angeschaut», verriet sie einmal. Und sie küsst ihre Knie vor jedem Start. «Damit sie sich nicht verletzen, nichts Schlimmes passiert. Es ist einfach schön, dass ich ihnen im Moment vertrauen kann und ohne Schmerzen fahren darf.»

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Aline kann sich im Schatten von Wendy Holdener und Camille Rast entwickeln. Und was sie in Levi gezeigt hat, war wirklich stark.» Ihr grosses Ziel ist die WM in Crans-Montana VS. Sie hat die Hälfte der Qualifikationskriterien (einmal Top 7 oder zweimal Top 15) bereits geschafft.

Nun folgt der Slalom in Gurgl (Ö). Der Hang ist deutlich steiler als jener in Levi, immer wieder über 60 Prozent. Das liegt Höpli nicht. Oder lag es ihr bisher nicht? «Im Sommer habe ich im Steilen ziemliche Fortschritte gemacht. Nun bin ich stabiler und habe mehr Vertrauen, um voll über dem Ski zu stehen», sagt sie. Und: «Ich bin ready!»