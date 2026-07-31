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Mathias Germann Reporter Sport

Die Tour de France Femmes startet erstmals in der Schweiz – und auch für SRF beginnt eine neue Ära. Erstmals überträgt der Sender alle neun Etappen der Frankreich-Rundfahrt der Frauen live.

Für SRF-Expertin Michelle Andres (29) ist das mehr als eine TV-Premiere. «Es ist ein Meilenstein für den Frauen-Radsport in der Schweiz. Ich hoffe, dass unser Sport dadurch noch mehr Aufmerksamkeit erhält.»

Passender könnte der Zeitpunkt kaum sein. Am 1. August fällt der Startschuss in Lausanne, einen Tag später führt die Tour von Aigle nach Genf. Die ersten beiden Etappen kommentieren Marco Felder und Andres direkt vor Ort, danach aus Zürich.

SRF zeigt immer mehr Frauenrennen live

Auch SRF sieht die Liveübertragung als nächsten Schritt einer Entwicklung, die seit Jahren anhält. «Wir berichten seit vielen Jahren regelmässig über den Frauenradsport», sagt Sportchef Roland Mägerle. Mit den Erfolgen von Marlen Reusser (34), Elise Chabbey (33) und Noemi Rüegg (25) sowie dem gestiegenen Publikumsinteresse habe SRF das Angebot kontinuierlich ausgebaut. Neu gehören neben der Tour de France Femmes auch Klassiker wie Paris–Roubaix oder die Flandern-Rundfahrt zum Liveprogramm.

Dass das Interesse wächst, zeigen auch die Einschaltquoten. Bei der Tour de Suisse erreichten die Frauen-Etappen zuletzt einen Marktanteil von 23 Prozent – und lagen damit auf dem Niveau der Männer. «Die positive Entwicklung freut mich sehr», sagt Mägerle.

Andres: «Traue Reusser den Gesamtsieg zu»

Für Andres wird die Premiere auch persönlich zu einem Höhepunkt. «Ich freue mich extrem. Vor allem auf die ersten beiden Etappen in der Schweiz. Dass wir direkt vor Ort kommentieren können, ist etwas Besonderes.» Besonders gespannt ist sie auf das Zeitfahren der vierten Etappe und den legendären Schlussanstieg auf den Mont Ventoux. «Dort wird der Gesamtsieg entschieden.»

Grosse Hoffnungen setzt Andres auf Marlen Reusser (34). «Wenn sie topfit ist, ist alles möglich. Ich traue ihr den Gesamtsieg zu.» Die beiden kennen sich seit Jahren aus dem Nationalteam und gemeinsamen Trainingslagern. «Sie ist eine sehr inspirierende Fahrerin.»

Eines ist für Andres schon vor dem Start klar: Mit der erstmaligen Liveübertragung aller Etappen gewinnt nicht nur die Tour de France Femmes an Sichtbarkeit. Der gesamte Frauen-Radsport macht in der Schweiz den nächsten Schritt nach vorne. Wie nachhaltig er ist, zeigt die Zukunft.