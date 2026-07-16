Rad-Bloggerin (†30) tot – Ex-Skiprofi meldet sich zu Wort

Vor drei Wochen kollidierte der ehemalige Skiprofi Peter Runggaldier in den Dolomiten auf einer Pässefahrt mit dem Motorrad mit einer Radfahrerin. Diese ist nun ihren Verletzungen erlegen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Knapp drei Wochen ist es her, seit der ehemalige Skiprofi Peter Runggaldier (57) in den Dolomiten in einen schweren Unfall verwickelt gewesen ist. Der italienische Abfahrts-Vizeweltmeister von 1991 kollidierte auf einer Ausfahrt mit dem Motorrad mit der deutschen Radsport-Bloggerin Laura Viktoria Härtig.

Die 30-Jährige war damals kurz nach ihrer Hochzeit mit ihrem Ehemann auf dem Rennrad unterwegs und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Nach 19 Tagen im Koma herrscht traurige Gewissheit: Härtig ist in ihrer bayerischen Heimat, wohin sie nach dem Unglück verlegt worden ist, an den Folgen des schweren Unfalls verstorben. Dies schreibt das Südtiroler Portal «Südtirol News» am Dienstag.

Härtig war eine bekannte Outdoor-Bloggerin. Rund 50'000 Follower erhielten jeweils Einblick in ihre Abenteuer auf dem Rad, den Tourenski oder auf Wanderungen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.

Runggaldier selbst hat sich bei der Kollision schwere Verletzungen zugezogen und musste im Spital behandelt werden. Der Vater von Skifahrerin Teresa Runggaldier (27) drückte noch am Dienstag in den Sozialen Medien seine Betroffenheit über den Tod Härtigs aus. «Im Zusammenhang mit dem schweren Verkehrsunfall, in den ich verwickelt war, bitte ich euch, meinen Schmerz und mein Bedürfnis nach Privatsphäre zu respektieren», so der 57-Jährige. «Meine Gedanken sind bei allen Betroffenen und ihren Familien.»