Auf dem elften Teilstück der Tour de France von Vichy nach Nevers erreicht Tadej Pogacar mit dem Feld das Ziel. Danach berichtet der 27-jährige Träger des Maillot jaune von einem heiklen Moment während der Etappe.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Auch wenn der Vorsprung von 3:36 Minuten auf seinen ersten Verfolger Jonas Vingegaard komfortabel aussieht, ist der Tour-Gesamtsieg 2026 für Tadej Pogacar noch längst nicht in trockenen Tüchern. Dessen ist sich auch der Slowene bewusst, der am frühen Mittwochabend von einem Schreckmoment während der vorangegangenen elften Etappe berichtet.

«Ich habe mir fast in die Hosen gemacht», erzählt Pogacar gegenüber France 2 nach getaner Arbeit. Der 27-Jährige ist mit seinem Vorderrad über eine auf der Strasse herumliegende Trinkflasche gerollt. «Ich hätte beinahe den Lenker verloren. Wir fuhren mit 55 km/h. Bei einem Sturz wäre die Tour de France womöglich vorbei gewesen.»

Das Horrorszenario bleibt aus – und Pogacar erreicht als Tages-48. gemeinsam mit dem Feld das Ziel in Nevers. Die Flachetappe über 161,3 km gewinnt der Norweger Sören Wærenskjold im Massensprint und dabei wird mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 50,91 km/h ein Tour-de-France-Rekord aufgestellt.