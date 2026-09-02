Die Vuelta geht in die zweite Hälfte: Heute steht die 11. Etappe von Cartagena nach Lorca an. Enric Mas führt das Gesamtklassement. Hier gibt es alle bisherigen Sieger und den kompletten Etappenplan der Spanienrundfahrt 2026.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Nach zehn Etappen ist bei der Vuelta a España 2026 weiterhin für Spannung gesorgt. Enric Mas führt das Gesamtklassement und trägt das Rote Trikot. Der Spanier liegt vor Primoz Roglic (Slowenien, 1:18 Minuten zurück) und Felix Gall (Österreich, 1:39 Minuten zurück).

Heute, am 2. September, steht die 11. Etappe auf dem Programm. Über 151,3 Kilometer führt die Strecke von Cartagena nach Lorca. Das Profil ist flach, weshalb vor allem die Sprinter auf ihre Chance hoffen dürfen.

Zwischen Monaco und Madrid liegen insgesamt 3275 Kilometer an 21 Renntagen. Die diesjährige Vuelta gilt als besonders anspruchsvoll und startete mit einem Einzelzeitfahren in Monaco. Von dort führte die Route über drei weitere Etappen durch Frankreich und Andorra, ehe das Rennen ab dem fünften Renntag vollständig auf spanischem Boden ausgetragen wurde. Auf den folgenden Etappen führt die Strecke immer wieder entlang der Mittelmeerküste Richtung Süden bis in die Grenznähe zu Portugal. Für die Schlussphase geht es zurück nach Granada, dessen Hinterland die Vuelta bereits auf dem Weg nach Westen durchquert.

Alle Etappen der Vuelta a España 2026

22. August : 1. Etappe, Monaco – Monaco, 9.4 km (Einzelzeitfahren)

Sieger: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)

: 1. Etappe, Monaco – Monaco, 9.4 km (Einzelzeitfahren) Sieger: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) 23. August : 2. Etappe, Monaco – Manosque, 214.3 km (Hügelig)

Sieger: Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike)

: 2. Etappe, Monaco – Manosque, 214.3 km (Hügelig) Sieger: Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) 24. August : 3. Etappe, Gruissan-Aude – Font Romeu, 174 km (Mittelgebirge)

Rennen abgebrochen wegen Hagel

: 3. Etappe, Gruissan-Aude – Font Romeu, 174 km (Mittelgebirge) Rennen abgebrochen wegen Hagel 25. August : 4. Etappe, Andorra la Vella – Andorra la Vella, 104.8 km (Hochgebirge)

Sieger: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)

: 4. Etappe, Andorra la Vella – Andorra la Vella, 104.8 km (Hochgebirge) Sieger: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) 26. August : 5. Etappe, Falset . Costa Daurada – Roquetes. Terres de l'Ebre, 173.4 km (Hügelig

Sieger: Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike)

: 5. Etappe, Falset . Costa Daurada – Roquetes. Terres de l'Ebre, 173.4 km (Hügelig Sieger: Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) 27. August : 6. Etappe, Alcossebre – Castelló, 177.4 km (Mittelgebirge)

Sieger: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)

: 6. Etappe, Alcossebre – Castelló, 177.4 km (Mittelgebirge) Sieger: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) 28. August : 7. Etappe, Vall d'Alba – Aramón Valdelinares, 149.8 km (Hochgebirge)

Sieger: Andreas Leknessund (Uno-X)

: 7. Etappe, Vall d'Alba – Aramón Valdelinares, 149.8 km (Hochgebirge) Sieger: Andreas Leknessund (Uno-X) 29. August : 8. Etappe, Puçol – Xeraco, 171 km (Flachetappe)

Sieger: Bryan Coquard (Cofidis)

: 8. Etappe, Puçol – Xeraco, 171 km (Flachetappe) Sieger: Bryan Coquard (Cofidis) 30. August : 9. Etappe, La Vila Joiosa/ Villajoyosa – Alto de Aitana.Costa Blanca, 187.4 km (Hochgebirge)

Sieger: Enric Mas (Movistar)

: 9. Etappe, La Vila Joiosa/ Villajoyosa – Alto de Aitana.Costa Blanca, 187.4 km (Hochgebirge) Sieger: Enric Mas (Movistar) 31. August : Ruhetag

: Ruhetag 1. September : 10. Etappe, Alcaraz – Elche de la Sierra, 184.7 km (Hügelig)

Sieger: Bastien Tronchon (Groupama-FDJ United)

: 10. Etappe, Alcaraz – Elche de la Sierra, 184.7 km (Hügelig) Sieger: Bastien Tronchon (Groupama-FDJ United) 2. September : 11. Etappe, Cartagena – Lorca, 151.3 km (Flachetappe)

: 11. Etappe, Cartagena – Lorca, 151.3 km (Flachetappe) 3. September : 12. Etappe, Vera – Calar Alto, 166.6 km (Hochgebirge)

: 12. Etappe, Vera – Calar Alto, 166.6 km (Hochgebirge) 4. September : 13. Etappe, Almuñécar – Loja, 192.8 km (Mittelgebirge)

: 13. Etappe, Almuñécar – Loja, 192.8 km (Mittelgebirge) 5. September : 14. Etappe, Jaén – Sierra de La Pandera, 154.5 km (Hochgebirge)

: 14. Etappe, Jaén – Sierra de La Pandera, 154.5 km (Hochgebirge) 6. September : 15. Etappe, Palma del Río – Córdoba, 189.7 km (Mittelgebirge)

: 15. Etappe, Palma del Río – Córdoba, 189.7 km (Mittelgebirge) 7. September : Ruhetag

: Ruhetag 8. September : 16. Etappe, Cortegana – La Rábida. Palos de la Frontera, 181.1 km (Hügelig)

: 16. Etappe, Cortegana – La Rábida. Palos de la Frontera, 181.1 km (Hügelig) 9. September : 17. Etappe, Dos Hermanas – Sevilla, 185 km (Flachetappe)

: 17. Etappe, Dos Hermanas – Sevilla, 185 km (Flachetappe) 10. September : 18. Etappe, El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera, 32 km (Einzelzeitfahren)

: 18. Etappe, El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera, 32 km (Einzelzeitfahren) 11. September : 19. Etappe, Vélez-Málaga – Peñas Blancas. Estepona, 210 km (Hügelig mit Bergankunft)

: 19. Etappe, Vélez-Málaga – Peñas Blancas. Estepona, 210 km (Hügelig mit Bergankunft) 12. September : 20. Etappe, La Calahorra – Collado del Alguacil, 186.8 km (Hochgebirge)

: 20. Etappe, La Calahorra – Collado del Alguacil, 186.8 km (Hochgebirge) 13. September: 21. Etappe, Carrefour Granada – Granada, 99.4 km (Flachetappe)

Die 81. Ausgabe der Vuelta a España findet vom 22. August bis zum 13. September statt. Auf 21 Etappen gehts über flache und hügelige Abschnitte, zweimal gegen die Uhr und in die Berge. Hinzu kommen zwei Ruhetage am 31. August und 7. September. Aus der Schweiz nimmt ein Tudor-Trio teil: Stefan Küng, Roland Thalmann und Fabian Weiss.