DE
FR
Abonnieren

Rekord-Gold in Cortina
Shiffrin bricht Olympia-Fluch – und wird ganz emotional

Mikaela Shiffrin kürt sich in Cortina zum zweiten Mal zur Slalom-Olympiasiegerin – das hat vor ihr nur Vreni Schneider geschafft. Nach acht medaillenlosen Olympia-Rennen hält Shiffrin dem enormen Druck stand.
Publiziert: 17:34 Uhr
|
Aktualisiert: vor 46 Minuten
Kommentieren
1/7
Mikaela Shiffrin ist zum zweiten Mal Olympiasiegerin. Das schaffte vor ihr nur Vreni Schneider.
Foto: AP
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Von einem Trauma wollten Mikaela Shiffrin (30) und ihr Team nach dem enttäuschenden elften Platz im Riesenslalom – dem achten medaillenlosen Olympia-Rennen in Serie – nichts wissen. «Nein, es gibt kein Trauma. Im Riesenslalom stand sie in dieser Saison nur einmal auf dem Podium», erklärte Christian Höflehner, Rennchef von Shiffrins Ausrüsters Atomic. 

Und tatsächlich: Die Slalom-Dominatorin, die in den acht Weltcup-Slaloms des Winters sieben erste und einen zweiten Platz eingefahren hat, behält in Cortina die Nerven.

Sie deklassiert die Konkurrenz – angeführt von Silbermedaillen-Gewinnerin Camille Rast (26) – um mindestens 1,5 Sekunden. Shiffrins drittes Olympia-Gold nach 2014 (Slalom) und 2018 (Riesenslalom).

Mehr zu Olympia
Enttäuschte Holdener mit Tränen-Interview
Mit Video
«Zu wenig für grosses Ziel»
Enttäuschte Holdener mit Tränen-Interview
Dürr wird erneut zur tragischen Figur
Deutsches Slalom-Drama
Lena Dürr wird erneut zur tragischen Figur
Vonn trauert um ihren treuen Begleiter
Schwierige Wochen für Ski-Star
Vonn trauert um ihren treuen Begleiter
Norweger gewinnt für verstorbenen Vater Bronze nach «Notlüge»
Emotionale Olympia-Geschichte
Norweger gewinnt für verstorbenen Vater Bronze nach «Notlüge»

Auftritt im Kombi-Slalom machte Sorgen

Trauma hin oder her: Shiffrins erfolglose Serie vor dem Slalom-Triumph in Cortina war für eine Athletin ihres Kalibers eklatant. Bei den Covid-Spielen in Peking vor vier Jahren war der Wurm drin: Im Slalom und im Riesenslalom schied Shiffrin im ersten Lauf aus. In den Speed-Disziplinen, die sie an den aktuellen Spielen ausgelassen hat, schaute nur im Super-G ein Top-10-Platz heraus. Im Parallel-Teamevent, der aus dem Olympia-Programm gestrichen wurde, war es der unglückliche vierte Rang. 

Doch nicht nur der verpatzte Olympia-Riesenslalom machte an diesen Spielen Sorgen – auch der Auftritt in der Team-Kombination sorgte für Stirnrunzeln. Shiffrin bekam von Olympiasiegerin Breezy Johnson mit Bestzeit in der Abfahrt die beste Ausgangslage für den Sieg serviert. Doch Shiffrin fuhr im Slalom nur die 15.-schnellste Zeit. Der Druck vor dem letzten Wettkampf war deshalb enorm. Doch Shiffrin hielt ihm stand. 

Shiffrin gedenkt nach Rekord-Sieg verstorbenem Vater

Was ihr der Slalom-Titel bedeutet, zeigt sich unmittelbar nach der Zieleinfahrt. Unter Tränen fällt sie ihrer Mutter Eileen um den Hals. «Du hast es geschafft. Du hast genau das gemacht, was du angekündigt hast», sagt die umarmte Mama. 

«Es ist verrückt. Im Moment, wenn du die Ziellinie überquerst, hast du Emotionen, aber gleichzeitig auch nicht. Das ist sehr schwer zu verstehen. Ich bin immer etwas langsam darin, Dinge zu realisieren», sagt Shiffrin wenig später sichtlich aufgewühlt im Interview mit Eurosport.

Gerne hätte sie den Moment mit all ihren Liebsten geteilt. «Es ist bittersüss, so etwas zu erleben, es aber nicht mit allen, die du am meisten liebst, teilen zu können.» Sie erwähnt ihren Freund Alexander Kilde (33), der für Olympia Forfait geben musste, und ihren Vater Jeff (†65), der 2020 bei einem Hausunfall unerwartet verstorben ist. Die beiden können ihren vielleicht grössten Moment nicht hautnah miterleben.

Denn mit ihrem zweiten Slalom-Olympiasieg ist die Rekord-Weltcupsiegerin nun in einer weiteren Kategorie die Beste – zusammen mit Vreni Schneider (61). Sie ist zweifache Olympia-Gewinnerin im Slalom. 

Schweizer Fans fiebern bei Rasts Silberfahrt mit
0:38
Glücksgefühle in Cortina:Schweizer Fans fiebern bei Rasts Silberfahrt mit
In diesem Artikel erwähnt
Olympia 2026
Olympia 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Olympia 2026
        Olympia 2026