Darum gehts
- Mikaela Shiffrin bleibt ohne Medaille bei den letzten acht Olympia-Rennen
- Im Slalom dominiert sie mit sieben Siegen aus acht Weltcuprennen
- 2014 und 2018 holte sie Gold, hat jetzt 71 Weltcupsiege
Sie ist die Beste der Welt. Vielleicht die Beste der Geschichte. Und doch fragen sich im italienischen Cortina viele: Was ist mit Mikaela Shiffrin (30, USA) los?
Nichts. Zumindest nichts Beunruhigendes. Das sagt sie. Das sagt ihr Team.
«Es war ein wunderbarer Skitag, mit sehr guten Bedingungen. Und Sonne. Einer jener Tage, die man geniessen kann», sagte sie am Sonntag nach Rang 11 im Riesenslalom. Shiffrin blieb fair, wie immer. Sie lobte die Gegnerinnen, suchte keine Ausreden. Es habe nicht viel gefehlt, das Rennen sei eng gewesen. 28 Hundertstel trennten sie vom Podest.
«Nein, es gibt kein Trauma»
Shiffrin holte 2014 Gold im Slalom, 2018 Gold im Riesenslalom. Dazu Kombi-Silber. Fakt ist aber auch: In ihren letzten acht olympischen Rennen ging sie leer aus. Sechs Nuller in Peking 2022, nun zwei weitere in Cortina. Ein Olympia-Trauma?
Christian Höflehner, Rennchef ihres Ausrüsters Atomic, winkt ab. «Nein, es gibt kein Trauma. Im Riesenslalom stand sie in dieser Saison nur einmal auf dem Podium.»
Er hat recht. Ein dritter Platz. Im Slalom dagegen dominiert Shiffrin: acht Weltcuprennen, sieben Siege, einmal Zweite. Sie ist die Fahrerin der Saison. Am Mittwoch gilt sie als Goldfavoritin.
Oder doch nicht?
Im Kombi-Slalom letzte Woche fuhr sie ohne sichtbaren Fehler nur die 15. Zeit. Sie verlor eine Sekunde auf Emma Aicher (22, D). Sogar Francesca Baruzzi Farriol (27) war schneller – die Argentinierin hat in ihrer Karriere einen einzigen Weltcuppunkt gewonnen.
Keine Olympiamedaille – es wäre verrückt
«Ich habe mich nicht richtig wohlgefühlt», sagte Shiffrin. Der Hang war flach und kurz. Camille Rast (26) nannte ihn «nicht olympiawürdig». Dazu kam der Kurs: sehr direkt gesetzt von den Österreichern. Shiffrin fand keinen Rhythmus.
Am Mittwoch droht ein Déjà-vu. Wieder steckt ein Österreicher zumindest den ersten Lauf: Klaus Mayrhofer, früher Trainer von Wendy Holdener (32). Setzt er erneut auf enge Tore und hohes Tempo? Oder wählt er grössere Abstände zwischen den Toren?
Shiffrin hofft auf Letzteres – so wie übrigens auch Rast. Sonst könnte die 71-fache Slalom-Weltcupsiegerin erneut leer ausgehen. Wie vor vier Jahren.
Jetzt folgen – und nichts von Olympia verpassen. Mit der neuen Funktion bleibst du während der Winterspiele in Mailand/Cortina stets auf dem Laufenden. Ticker, Berichte, Analysen oder Reportagen – die ganze Palette der Berichterstattung wird dir als Follower automatisch aufs Handy gepusht. Mehr Infos gibts hier.
Follower werden ist ganz einfach. Unten auf den Button klicken, dann auf der Olympia-Seite auf das Plus-Symbol. Danach kannst du dich einloggen, News-Pushs abonnieren (nur auf der App), und schon bist du ein Follower.
Jetzt folgen – und nichts von Olympia verpassen. Mit der neuen Funktion bleibst du während der Winterspiele in Mailand/Cortina stets auf dem Laufenden. Ticker, Berichte, Analysen oder Reportagen – die ganze Palette der Berichterstattung wird dir als Follower automatisch aufs Handy gepusht. Mehr Infos gibts hier.
Follower werden ist ganz einfach. Unten auf den Button klicken, dann auf der Olympia-Seite auf das Plus-Symbol. Danach kannst du dich einloggen, News-Pushs abonnieren (nur auf der App), und schon bist du ein Follower.