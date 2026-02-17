DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Wintersport
Ski Freestyle
Aerials: Noé Roth und Pirmin Werner geben Einblick ins Training
Aerials-Doppelsieg an Olympia?
«Hauptsache, die Goldmedaille kommt in die Schweiz»
Noé Roth und Pirmin Werner gelten als grosse Medaillenkandidaten an den Olympischen Spielen. Blick hat das Duo im Vorfeld beim Training in Mettmenstetten ZH besucht.
Publiziert: 10:16 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Sven Thomann
,
Damian Seiler
und
Benjamin Gwerder
Olympische Spiele 2026 in Milano/Cortina
0:52
Video rührte sie zu Tränen
So liebevoll wird Vonn im Spital umsorgt
0:42
Gold-Ekstase in Cortina
Fans fiebern im House of Switzerland mit Meillard mit
0:48
Party-Video aus Bormio
So feiert Odermatt seine drei Olympia-Medaillen
0:59
Ihm hauts die Sicherungen raus
Von Allmen feiert dreifachen Gold-Coup mit Après-Ski-Megahit
0:54
Ehrliches Fazit von Odermatt
«Endlich fertig mit den Olympischen Spielen»
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen