Ab 10:00 Uhr
Slalom
Frauen
Cortina d'Ampezzo
Cortina d'Ampezzo

Startliste für Mittwoch ist da
Schweizer Duo startet vor Saisondominatorin

20:00 Uhr

Schweizer Duo startet vor Shiffrin

Camille Rast begibt sich im ersten Lauf mit der Startnummer drei auf die Piste, Wendy Holdener folgt als Fünfte. Damit sind beide Schweizer Medaillen-Hoffnungen vor Saisondominatorin Mikaela Shiffrin (Startnummer 7) an der Reihe. Die US-Amerikanerin, der in Cortina der Sprung aufs Olympiapodest ebenfalls bisher verwehrt geblieben ist, hat sieben der bisherigen acht Weltcup-Slaloms in diesem Winter für sich entschieden. Nur in Kranjska Gora musste Shiffrin mit Rang zwei vorliebnehmen. Geschlagen wurde sie von ... Camille Rast.

Mélanie Meillard (Startnummer 14) und Eliane Christen (Startnummer 19) komplettieren das Schweizer Quartett. Insgesamt sind 95 Athletinnen für den ersten Durchgang gemeldet. Dieser Lauf wird vom Österreicher Klaus Mayrhofer gesetzt.

19:59 Uhr

Schweizer Alpin-Frauen noch medaillenlos

Noch sind die Schweizer Ski-Alpin-Frauen medaillenlos an diesen Winterspielen. Eine allerletzte Chance bleibt, um dies zu ändern. Immerhin stellt die Schweiz mit Camille Rast und Wendy Holdener die amtierende Weltmeisterin und Vize-Weltmeisterin im Slalom – da muss doch was drin liegen.

19:58 Uhr

Olympia-Slalom der Frauen am Mittwoch ab 10 Uhr

Willkommen, liebe Ski-Fans. Am Mittwoch sind zum letzten Mal die Alpin-Stars im Olympia-Fokus, wenn im Frauen-Slalom um Gold, Silber und Bronze gekämpft wird. Der erste Lauf beginnt um 10 Uhr, der zweite um 13.30 Uhr. Hier im Ticker verpasst du garantiert nichts.

