Schweizer Duo startet vor Saisondominatorin

Schweizer Duo startet vor Shiffrin

Camille Rast begibt sich im ersten Lauf mit der Startnummer drei auf die Piste, Wendy Holdener folgt als Fünfte. Damit sind beide Schweizer Medaillen-Hoffnungen vor Saisondominatorin Mikaela Shiffrin (Startnummer 7) an der Reihe. Die US-Amerikanerin, der in Cortina der Sprung aufs Olympiapodest ebenfalls bisher verwehrt geblieben ist, hat sieben der bisherigen acht Weltcup-Slaloms in diesem Winter für sich entschieden. Nur in Kranjska Gora musste Shiffrin mit Rang zwei vorliebnehmen. Geschlagen wurde sie von ... Camille Rast.

Mélanie Meillard (Startnummer 14) und Eliane Christen (Startnummer 19) komplettieren das Schweizer Quartett. Insgesamt sind 95 Athletinnen für den ersten Durchgang gemeldet. Dieser Lauf wird vom Österreicher Klaus Mayrhofer gesetzt.