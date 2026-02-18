Erst verletzt sich Lindsey Vonn schwer, nun muss sie auch noch einen Verlust verkraften. Wie die Amerikanerin mitteilt, ist ihr Hund Leo gestorben.

Lindsey Vonn trauert um ihren Hund Leo

Kurz nach ihrem Sturz in der Olympia-Abfahrt ist er gestorben

Kurz nach ihrem Sturz in der Olympia-Abfahrt ist er gestorben

Jahrelang war er ihr treuer Begleiter, nun muss sie ohne ihn klarkommen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Der zweite Monat des Jahres meint es nicht gut mit Lindsey Vonn (41). Die Amerikanerin stürzt am 8. Februar in der Olympia-Abfahrt heftig, zieht sich dabei eine schwere Unterschenkelverletzung zu. Nach mehreren Operationen ist sie inzwischen zurück in ihrer Heimat. Und teilt nun auf Social Media traurige Neuigkeiten.

Denn am Tag nach ihrem Sturz musste sie sich von ihrem Hund verabschieden. «Ich habe immer noch nicht akzeptiert, dass er nicht mehr da ist», schreibt sie zu einer Reihe Fotos, die sie und ihren geliebten Leo zeigen.

Neben dem körperlichen Schmerz kommt nun auch noch Trauer dazu. «Die letzten Tage waren unglaublich schwer», so Vonn. «Wahrscheinlich die schwersten meines Lebens.»

«In kurzer Zeit so viel verloren»

Leo kam zu Vonn, als diese gerade an ihrem zweiten Kreuzbandriss laborierte, war für sie da, als sie Olympia 2014 nur vom Sofa aus mitverfolgen konnte. Er habe sie aufgebaut, wenn sie niedergeschlagen war, gab ihr immer das Gefühl, sicher und geliebt zu sein. Wie sein Frauchen hat auch der Hund einige gesundheitliche Rückschläge hinnehmen müssen. Nachdem er vor anderthalb Jahren erfolgreich gegen Lymphdrüsenkrebs gekämpft hatte, sei kürzlich Lungenkrebs diagnostiziert worden, verrät Vonn. Letztlich habe sein Herz versagt.

Am Tag nach ihrem Unfall habe sie sich im Krankenbett von Leo verabschiedet. «Ich habe in so kurzer Zeit so viel verloren, was mir etwas bedeutet hat», schreibt sie weitere emotionale Worte. Es werde eine Weile dauern, bis sie das alles emotional verarbeitet habe. «Aber ich weiss, dass er immer bei mir sein wird.»

