Die US-Amerikanerin gibt in einem Video auf Instagram ein weiteres Update zu ihrem Zustand. Verläuft der Eingriff gut, könnte Vonn nach ihrem Olympia-Abflug das Spital bald verlassen. Trotz Aussicht auf weitere Operationen, fühle sich Vonn wieder mehr wie sich selbst.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Lindsey Vonn (41) hat sich nach ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt am 8. Februar in einem längeren Video auf Instagram an die Öffentlichkeit gewandt. Die US-Amerikanerin hatte sich bei ihrem Sturz nach 13 Fahrtsekunden einen komplexen Beinbruch zugezogen und war bereits mit einem gerissenen Kreuzband im linken Knie gestartet.

«Es waren ein paar harte Tage hier im Spital», beginnt sie ihre Videobotschaft sichtlich angeschlagen und ermüdet. Sie fühle sich mittlerweile zwar endlich wieder wie sich selbst, habe aber noch einen langen Weg vor sich, so die US-Amerikanerin. So steht bereits am Samstag die nächste Operation für Vonn an – es wird nach ihrem Abflug auf der Tofana bereits die vierte sein.

Sollte diese gut gehen, dürfe sie hoffentlich wieder nach Hause so Vonn. «Wo dann die nächste Operation anstehen würde. Ich weiss aber erst, was diese umfasst, wenn wir bessere Bilder davon haben», gibt sie Einblicke in ihren Weg zurück.

Sie drückt US-Athleten die Daumen

«Das ist, wo ich gerade bin. Im Spital, sehr unbeweglich, aber mich haben viele Familienmitglieder und Freunde besucht», erzählt Vonn weiter. Sie sei extrem glücklich und dankbar, von so vielen guten Menschen umgeben zu sein.

Auch beim Staff im Spital von Treviso bedankt sie sich ausgiebig, bevor sie auf das Sportliche schaut und einen Nachricht an ihre Landsmänner und Frauen schickt: «Go Team USA, euch zuzusehen, hat mich wirklich aufgemuntert. Macht weiter so!»