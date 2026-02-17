Lindsey Vonn wurde nach vier Operationen in Italien zurück in den USA.

Lindsey Vonn ist nach ihrem schweren Sturz bei Olympia und vier Operationen an ihrem Bein zurück in den USA. Mit einem Post auf der Plattform X zeigt die 41-jährige Amerikanerin aber auf, dass der Weg zur Genesung noch weit ist.

Nach vier Operationen in Italien liegen in der Heimat weitere Eingriffe noch vor ihr. «Ich stand seit über einer Woche nicht mehr auf meinen eigenen Beinen, ich liege seit dem Rennen unbeweglich in einem Krankenhausbett. Und auch wenn ich noch nicht stehen kann, fühlt es sich unglaublich an, wieder auf heimischem Boden zu sein», schreibt Vonn.

Aus Italien teilte Vonn auf Social Media Bilder und Videos aus dem Krankenhaus. Seit ihrer Rückkehr in die Heimat, hat sie keine Bilder veröffentlicht.

