Lindsey Vonn hat sich nach ihrem schweren Sturz in der Olympia-Abfahrt erstmals mit einem persönlichen Statement zu Wort gemeldet. Die 41-jährige US-Amerikanerin schrieb auf Social Media von einem olympischen Traum, der anders endete als erhofft, und davon, wie nah Erfolg und schwere Verletzungen im Skisport beieinanderliegen.



Das Wort Karriereende verwendet Vonn in ihrem Statement nicht, eine Rückkehr in den Profisport gilt jedoch als unwahrscheinlich. Ihr Vater Alan Kildow hatte gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) bereits erklärt: «Es wird keine weiteren Skirennen für Lindsey Vonn geben – solange ich dabei ein Wort mitzureden habe.»

«Man sollte zwischen Risiko und Unvernunft unterscheiden»

Unter den Leserinnen und Lesern wird Vonns Auftritt kontrovers diskutiert. Viele loben ihren Mut und ihre Offenheit, doch es gibt auch kritische Stimmen. So zollt User Guido Flury der US-Amerikanerin zwar grossen Respekt als Person, Athletin und Kämpferin und wünscht ihr eine rasche Genesung. Gleichzeitig betont er: «Über Inszenierung und Ehrgeiz kann man immer verschiedener Meinung sein. Was sie aber nach der Verletzung in Crans-Montana gemacht hat, war aus meiner Sicht nicht das, was sie als Vorbild und vor Millionenpublikum hätte tun sollen, denn es gibt da draussen leider zu viele Nachahmer, die weder über das professionelle Set-up, noch über die Erfahrung und schon gar nicht über den unbändigen Willen wie sie verfügen. Grösse kann man auch beweisen, indem man zurücksteht.»

Auch David Lüscher sieht den Start trotz Vonns Erklärung als problematisch: «Man sollte schon noch zwischen Risiko und Unvernunft unterscheiden. Aus meiner Laiensicht war diese schwierige Abfahrt mit einem kaputten Kreuzband im Renntempo fast nicht möglich und dementsprechend unvernünftig, nicht risikoreich.» Vonn selbst betont, dass der Unfall nichts mit dem Kreuzbandriss zu tun hatte. Lüscher ist sich allerdings sicher: «Bei diesem Tempo und der Schwierigkeit der Piste war das Einhängen am Tor klar ein Endresultat einer instabilen Körperlage wegen dem Knie.»

Leser Markus Semmler übt ebenfalls Kritik: «Das Gefühl, im Starthaus zu stehen, ist bestimmt unvergesslich. Aber zu sagen, dass sie die Chance hatte zu gewinnen – nein. Diese Chance war in ihrem Zustand nahezu null. Sie hatte doch schon alles erreicht, sie hätte mit Würde abtreten können.»

Lob für Vonn und ihre Leistungen

Anders fällt die Einschätzung von Claudio Mustermann aus: «Lindsey Vonn ist mitunter eine der besten Skirennfahrerinnen, die es je gab. Mit ihrem Comeback hat sie mehr als bewiesen, dass sie auch mit 41 zu den Besten der Welt gehört. Sie hätte auch gewinnen können.» Der Unfall sei klar ein Fahrfehler gewesen. «Aus meiner Sicht hatte der Kreuzbandriss nichts mit dem Sturz in Cortina zu tun. Das hätte auch ohne Kreuzbandriss passieren können.»

User Pedro Pinheiro sieht dies ähnlich. «Sie hatte einfach Pech. Sie führt im Abfahrts-Weltcup mit einem Riesenvorsprung und hätte die Abfahrt wohl noch einbeinig und mit verbundenen Augen gewonnen. Bravo, Lindsey Vonn!», lobt er.

Hugo Jvo Rütimann würdigt Vonn für ihre gesamte Karriere: «Frau Vonn ist eine unglaublich starke Frau! Sie verdient einen olympischen Ehrenpokal für ihr Lebenswerk! Diese Frau hat uns viel Freude und Mut vermittelt! Dankeschön, Frau Vonn. Ich wünsche Ihnen gute Besserung und schnelle Heilung.»

Abschliessend kommentiert Ueli Schwaller: «Eine grosse Sportlerin, die dieses Ende eigentlich nicht verdient hat. Ob es wirklich das Ende war, werden wir sehen. An alle Kritiker: Leistet erst mal auch nur annähernd, was sie geleistet hat!»