Sofia Goggia leidet mit ihrer Ski-Konkurrentin Lindsey Vonn nach deren schwerem Sturz. Die Italienerin spendet der US-Amerikanerin Trost, wie auch viele andere Sport-Stars aus der ganzen Welt.

«Dass sie jetzt im Krankenhaus liegt, tut mir im Herzen weh»

Darum gehts Lindsey Vonn (41) stürzte bei Olympia-Abfahrt, erlitt Unterschenkelbruch, dreimal operiert

Sofia Goggia zeigt Mitgefühl: «Mein Herz weint»

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der schwere Sturz von Lindsey Vonn (41) überschattete die Olympia-Abfahrt am letzten Sonntag. Mittlerweile wurde die US-Amerikanerin, die einen offenen Unterschenkelbruch erlitten hat, schon zum dritten Mal operiert und schreibt auf Instagram: «Ich weiss, dass ich wieder okay sein werde.»

Unter dem Beitrag äussern viele aktive und ehemalige Ski-Stars ihre Liebe und ihren Zuspruch, darunter Anna Veith (36), Lucas Pinheiro Braathen (25) oder Vonns Teamkollegin Nina O'Brien (28). Eine, die ausführlicher über Vonns schweren Crash spricht, ist Sofia Goggia. Die 33-Jährige, die am Dienstag in der Team-Kombi-Abfahrt gestürzt ist, habe kurz nach dem Unfall mit der 84-fachen Weltcupsiegerin geschrieben, wie sie erzählt.

«Mein Herz weint», sagt die Italienerin, nachdem sie den neuesten Beitrag ihrer Speed-Konkurrentin gesehen hat. «Dass sie jetzt mit 41 Jahren im Krankenhaus liegt, mit einem gebrochenen Bein, nach all den Mühen, die sie auf sich genommen hat, nach einer Saison, die sie dominiert hat – das tut mir im Herzen weh.»

Viel Unterstützung aus der ganzen Sport-Welt

Nicht nur aus dem Ski-Zirkus erhält die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010, deren Comeback voll und ganz auf die Winterspiele in Cortina ausgerichtet war, Unterstützung. Tennis-Legende Rafael Nadal (39) schickt ihr unter ihrem Instagram-Beitrag mit einem Bizeps- und Kuss-Emoji Kraft, der neunfache MotoGP-Weltmeister Marc Marquez (32) stellt zum Bizeps-Symbol zwei betende Hände dazu.

Die zweifache Snowboard-Olympiasiegerin Chloe Kim (25) schreibt: «Du bist eine Inspiration.» Allyson Felix (40), siebenfache Sprint-Olympiasiegerin, schickt ihr «viel Liebe», genauso die vierfache Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka (28). Viktoria Rebensburg (36), die wie Vonn 2010 Olympiasiegerin wurde (im Riesenslalom), wünscht ihr «schnelle Besserung». Dies tut auch Michelle Kwan (45), die fünffache Eiskunstlauf-Weltmeisterin.