«Es war mäuschenstill im Publikum»
1:27
Vonn-Fan nach Sturz:«Es war mäuschenstill im Publikum»

Dritte Operation geschafft
Lindsey Vonn postet erschöpftes Foto mit Daumen hoch

Lindsey Vonn meldet sich nach ihrem schweren Olympia-Sturz zurück. Auf Instagram zeigt sie sich erschöpft, aber zuversichtlich, mit einer fiesen Schiene am Bein und dem Daumen nach oben – ihre dritte Operation ist erfolgreich verlaufen.
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
1/5
Der Sturz, am 8. Februar 2026, der ihre Karriere womöglich defintiv beendete.
Foto: AFP
Joël HahnRedaktor Sport

Lindsey Vonn (41) hat sich nach ihrer dritten Operation wegen ihres schweren Sturzes bei der Olympia-Abfahrt in Cortina auf Instagram zu Wort gemeldet. Die 84-fache Weltcupsiegerin schrieb, dass ihre dritte Operation erfolgreich verlaufen sei. «Erfolg hat heute eine ganz andere Bedeutung als noch vor ein paar Tagen», erklärte Vonn. Sie macht Fortschritte, auch wenn die Heilung langsam verläuft, und zeigt sich zuversichtlich: «Ich weiss, dass alles gut wird.»

Zu ihrem Post veröffentlichte Vonn ein Bild, auf dem sie erschöpft, aber lächelnd eine fiese Schiene am Bein trägt und den Daumen nach oben zeigt. Das Foto unterstreicht ihren ungebrochenen Kampfgeist und ihre positive Einstellung trotz der schweren Verletzung.

Dank an Familie, Freunde und Team

Vonn bedankt sich bei den medizinischen Teams, ihrer Familie, Freunden und den zahlreichen Fans weltweit für die Unterstützung. Besonders hervorhob sie ihre Teamkollegen und alle Team-USA-Athleten: «Ihr inspiriert mich und gebt mir etwas, wofür ich jubeln kann.»

