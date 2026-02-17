Norweger gewinnt für verstorbenen Vater Bronze nach «Notlüge»

Es sind hochemotionale Wochen, die Johann André Forfang hinter sich hat. Am 31. Januar verlor sein Vater Hugo den Kampf gegen den Krebs. «Worte können die Leere, die er hinterlässt, nicht beschreiben. Papa war mein Held und mein moralischer Kompass», verkündete der norwegische Skispringer am Tag danach die traurige Nachricht auf Instagram.
Beim Super-Team-Wettbewerb an Olympia im Val di Fiemme am vergangenen Montag wurde Forfang gemeinsam mit Kristoffer Eriksen Sundal Dritter. «Um ganz ehrlich zu sein: Ich hatte nicht wirklich daran geglaubt, dass ich um eine Medaille kämpfen würde. Aber ich versprach ihm, dass ich es tun würde», verriet der 30-Jährige dem norwegischen TV-Sender NRK. «Ich hatte das Gefühl, ich hätte eine Notlüge erzählt. Ich war in diesem Winter nicht wirklich in Form. Aber ich sah, dass es ihm viel bedeutete, dass ich sagte, ich würde hinfahren und darum kämpfen.» Jetzt kehrt er mit einer Bronzemedaille heim.
Nun steht die Beisetzung an, weil dabei extra auf Forfangs Olympiaeinsätze Rücksicht genommen wurde. Vor dem Super-Team-Wettbewerb sagte er gegenüber «Dagbladet»: «Ich helfe bei der Planung der Beerdigung, während ich bei Olympia bin.» Das sei eine absurde Situation, aber er mache es gerne. «Ich möchte nützlich sein, auch wenn ich hier bin.» Während es im Super-Team-Wettbewerb zu Bronze reichte, resultierten im Einzelspringen die Ränge 9 (Normalschanze) und 12 (Grossschanze).
Johann André Forfang geriet bereits vergangenes Jahr in den medialen Fokus. Nach dem Anzugsskandal der Norweger bei der Heim-WM in Trondheim wurde er von der FIS für drei Monate gesperrt. «Ich verstehe eigentlich nicht, wie er nach all dem Gegenwind, den er im letzten Jahr hatte, noch aufrecht stehen kann», äusserte sich seine Verlobte Kristin Solberg gegenüber dem NRK.
Weiter sagte sie: «Ich habe Johann nicht mehr gesehen, bevor Hugo gestorben ist. Es war herausfordernd und schmerzhaft für mich, ihn in den letzten Wochen nur über das Telefon zu unterstützen. Ich freue mich darauf, ihm am Flughafen eine grosse Umarmung zu geben.»
