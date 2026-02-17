Besucht Donald Trump am kommenden Sonntag die Olympischen Spiele? Die italienischen Behörden bereiten sich offenbar auf den US-Präsidenten vor.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Mit drei Siegen aus drei Spielen ist das US-Eishockeyteam der Männer gut ins Olympia-Turnier gestartet – nach dem direkten Sprung in den Viertelfinal ist es noch zwei Siege vom Endspiel entfernt. Sollte es dieses erreichen, darf es offenbar prominente Unterstützung erwarten: Wie die italienische «Corriere della Sera» berichtet, plant Präsident Donald Trump im Falle eines US-Finaleinzugs, dem Spiel in Mailand am kommenden Sonntag beizuwohnen.

Gemäss der Mailänder Zeitung bereiten die Behörden vor Ort bereits zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen für die Visite des hohen Gastes vor. Dies betrifft auch Verona: In der Stadt von Romeo und Julia geht wenige Stunden nach dem Eishockey-Final der Männer die Schlussfeier über die Bühne – dort will Trump ebenfalls anwesend sein.

Trump wäre nicht der erste Vertreter aus dem Weissen Haus, welcher an diesen Winterspielen seine Aufwartung macht. Sein Vizepräsident JD Vance besuchte unter anderem ein Eishockey-Vorrundenspiel der US-Frauen und war auch bei der Eröffnungsfeier im Mailänder San Siro zugegen – sehr zum Unmut des italienischen Publikums, welches ihn mit Buhrufen eindeckte.

Anders als Vance, der sich am Rande der Spiele mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni traf, will Trump allerdings nur ganz kurz in Italien bleiben: Die «Corriere della Sera» bezeichnet den Besuch der beiden Events als «beinahe chirurgisch». Es bliebe ein Abstecher ohne «Ausflüge oder Übernachtungen».