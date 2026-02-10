Überraschen die Schweizer Frauen in der Team-Kombi?

Romane Miradoli eröffnet die olympische Team-Kombination der Frauen. Am Start schneit es leicht und die Sicht ist nicht optimal. Die Französin hatte am Samstag in der Abfahrt grosse Probleme und muss sich heute steigern. Am Sprung nachdem Tofana-Schuss fliegt sie 40 Meter weit, hat aber keine Probleme in der Luft. Im Unteren Teil wird Miradoli einmal weit rausgetragen und sie ist nach 1:37,37 im Ziel. Gleich sehen wir was die erste Zeit wert ist.
Für die Speed-Fahrerinnen von Swiss Ski geht es in der Abfahrt vor allem darum sich zu steigern, um den Rückstand für die Technikerinnen in Grenzen zu halten. Am Samstag schaffte es keine der Abfahrerinnen unter die besten zehn, doch wenn Corinne Suter (Startnummer 17) heute ein wenig besser zurechtkommt, dann ist für Schweiz 1 alles möglich. Die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2022 fährt nämlich zusammen mit Camille Rast, die in diesem Winter als einzige Frau Mikaela Shiffrin im Slalom bezwingen konnte. Das Gleiche gilt für Jasmine Flury (16), die für Schweiz 2 eröffnet: Nach Rang 18 in der Abfahrt, darf sie heute nicht zu viel Rückstand sammeln, damit Slalom-Ass Wendy Holdener hintenraus noch einige Plätze aufholen kann. Schweiz 3 mit Janine Schmitt (4) und Melanie Meillard, sowie Schweiz 4 bestehend aus Delia Durrer (5) und Eliane Christen werden heute vermutlich nichts mit der Vergabe der Medaillen zu tun haben.
Der österreichische Ski-Verband ist breit aufgestellt und deshalb heute auch mit acht Fahrerinnen am Start. Zunächst beginnt Österreich 3 mit Nina Ortlieb und Katharina Gallhuber (Startnummer 2). Direkt danach folgt Österreich 2 mit Ariane Rädler und Katharina Huber (3). Mirjam Puchner und Lisa Hörhager bilden Team Österreich 4, das aber wie die anderen beiden Duos allenfalls Aussenseiterchancen auf eine Medaille hat. Das aus österreichischer Sicht heisseste Eisen im Feuer ist Österreich 1 in der bereits angesprochenen Besetzung aus Cornelia Hütter und Katharina Truppe.
Das deutsche Trainerteam stand bei der Nominierung für die Team-Kombination vor keiner einfachen Entscheidung: Nach der Silbermedaille am Samstag von Emma Aicher in der Abfahrt, mussten die Trainer überlegen, ob sie die derzeit beste deutsche Fahrerin im ersten oder im zweiten Teil des Rennens aufstellen. Die 22-jährige-Allrounderin stand nämlich auch im Slalom in diesem Winter schon dreimal auf dem Podium und Lena Dürr schwächelte zuletzt in ihrer Spezial-Disziplin. Die Entscheidung viel zugunsten von Kira Weidle-Winkelmann aus, die sich am Samstag zwar mit Rang neun begnügen musste, in dieser Saison aber in der Speed-Disziplin schon zwei zweite Plätze einfahren konnte. Aicher folgt deshalb dann später erst im Slalom.
Die Ergebnisse der Männer gestern deuten darauf hin, dass es auch heute im Kampf um die Medaillen sehr eng zugehen könnte. Aufgrund der hochklassig besetzten Startliste kann man folgende fünf Teams zu den Medaillen-Kandidatinnen zählen: Von den vier Teams der Gastgebernation darf sich vor allem Italien 1 (Startnummer 9) Chancen auf das Podium ausrechnen. Sofia Goggia durfte in der Abfahrt schon über Bronze jubeln und schickt mit Lara Della Mea eine gute Slalom-Fahrerin ins Rennen. Die USA hat trotz der verletzungsbedingten Abwesenheit von Lindsy Vonn gleich zwei Teams, die zu den Top-Kandidatinnen zählen: Zum einen Team USA2 (8) bestehend aus Jaqueline Wiles, die in der Spezial-Abfahrt knapp an einer Medaille vorbeischrammte und Paula Moltzan, die zu den besten Slalom-Fahrerinnen der Welt gehört. Doch die besten Aktien auf die Goldmedaille besitzt USA 1 (14). Die frisch gebackene Olympiasiegerin Breezy Johnson und die zweimalige Goldmedaillen-Gewinnerin Mikaela Shiffrin sind auch die amtierenden Weltmeisterinnen in der noch jungen Disziplin. Das Duo Hütter/Truppe für Österreich 1 (11) wird im Kampf um das Podium ebenfalls ein Wörtchen mitreden. Und zuletzt sind auch beim einzigen deutschen Team (13) alle Voraussetzungen für ein Top-Ergebnis gegeben.
Die Team-Kombination ist bei diesen Spielen zum ersten Mal olympisch und funktioniert folgendermassen: Die Fahrerinnen treten gemeinsam in Zweierteams an. Eine Abfahrerin und eine Slalom-Spezialistin kämpfen gemeinsam um die Medaillen. Dabei wird zuerst die Abfahrt auf der Tofana ausgetragen. Die Zeitabstände werden dann später in den Slalom mitgenommen, wo dann der zweite Durchgang in umgekehrter Reihenfolge der Ergebnisse ausgetragen wird. Am Ende werden beide Zeiten aufaddiert und das schnellste Team gewinnt.
Für die alpinen Frauen steht heute der zweite Wettkampf bei den Olympischen Spielen in Cortina d’ampezzo an. Um 10:30 Uhr beginnt die Team-Kombination mit der Abfahrt der Frauen, bevor der Slalom den Wettbewerb dann um 14 Uhr beschliesst.