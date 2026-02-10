Überraschen die Schweizer Frauen in der Team-Kombi?

Die Favoritinnen

Die Ergebnisse der Männer gestern deuten darauf hin, dass es auch heute im Kampf um die Medaillen sehr eng zugehen könnte. Aufgrund der hochklassig besetzten Startliste kann man folgende fünf Teams zu den Medaillen-Kandidatinnen zählen: Von den vier Teams der Gastgebernation darf sich vor allem Italien 1 (Startnummer 9) Chancen auf das Podium ausrechnen. Sofia Goggia durfte in der Abfahrt schon über Bronze jubeln und schickt mit Lara Della Mea eine gute Slalom-Fahrerin ins Rennen. Die USA hat trotz der verletzungsbedingten Abwesenheit von Lindsy Vonn gleich zwei Teams, die zu den Top-Kandidatinnen zählen: Zum einen Team USA2 (8) bestehend aus Jaqueline Wiles, die in der Spezial-Abfahrt knapp an einer Medaille vorbeischrammte und Paula Moltzan, die zu den besten Slalom-Fahrerinnen der Welt gehört. Doch die besten Aktien auf die Goldmedaille besitzt USA 1 (14). Die frisch gebackene Olympiasiegerin Breezy Johnson und die zweimalige Goldmedaillen-Gewinnerin Mikaela Shiffrin sind auch die amtierenden Weltmeisterinnen in der noch jungen Disziplin. Das Duo Hütter/Truppe für Österreich 1 (11) wird im Kampf um das Podium ebenfalls ein Wörtchen mitreden. Und zuletzt sind auch beim einzigen deutschen Team (13) alle Voraussetzungen für ein Top-Ergebnis gegeben.