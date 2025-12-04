DE
Dettwiler wird auf Aufwärmrunde heftig abgeschossen
Übler Crash in Malaysia:Dettwiler wird auf Aufwärmrunde heftig abgeschossen

Überraschendes Statement
Töff-Pilot Dettwiler sagt für fixen WM-Platz nach Horrorcrash ab

Nach seinem schweren Unfall in Malaysia macht Noah Dettwiler (20) Fortschritte in der Rehabilitation. Doch seine Rückkehr in die Moto3-WM bleibt ungewiss. Er lehnt einen fix zugesicherten Platz vorerst ab, um sich vollständig zu erholen.
Wie geht es weiter mit Noah Dettwiler?
Nach dem Horror-Crash in Malaysia befindet sich Noah Dettwiler (20) auf dem Weg der Besserung. Aber auch auf dem Weg zurück in die Moto3-WM? An dieser Frage kommen nun ernsthafte Zweifel auf. Denn der Solothurner sagt für einen fix für ihn freigehaltenen Platz ab. 

«Vor dem Unfall hatte ich mich sehr darauf gefreut, in der nächsten Saison in der Moto3-Weltmeisterschaft mit dem Rennteam SIC58 von Paolo Simoncelli anzutreten», schreibt er auf Instagram in einem Statement. Und ebendieser Paolo Simoncelli hat Dettwiler den begehrten Platz auch nach dem Unfall fix zugesichert. Doch Dettwiler kann diese Möglichkeit aktuell nicht wahrnehmen. «Derzeit ist leider noch unklar, wann ich wieder vollständig genesen sein werde. Daher wäre es nicht richtig, einen so wichtigen Weg einzuschlagen, ohne ausreichende Gewissheit zu haben.»

Dettwiler wolle alles daran geben, wieder fit zu werden. Er betont: Der Motorsport bleibe seine Leidenschaft. Ob er dieser auch im Rahmen der WM wieder wird nachgehen können, bleibt aber in den Sternen.

So geht es Dettwiler in der Reha

Die positive Nachricht ist, dass es Dettwiler so weit gut geht. «Die Rehabilitation verläuft positiv und ich mache wichtige Fortschritte. Das Ziel ist die vollständige Genesung, und ich versuche, dies mit aller Entschlossenheit und Kraft zu erreichen», schreibt er. «Ein erster wichtiger Schritt war die Wiedererlangung meiner körperlichen Unabhängigkeit.»

