Nach seiner Traumhochzeit in Südfrankreich mit Desiré Inglander plant Stabhochsprung-Star Armand Duplantis die weitere Saison. Sein Start am 27. August in Zürich scheint fix – Weltrekord nicht ausgeschlossen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Armand Duplantis verliert in Stockholm nach 40 Siegen, heiratet danach glamourös

Hochzeit in Südfrankreich mit Feier im Château de Castellaras bei Cannes

Duplantis plant einen Start bei Weltklasse Zürich am 27. August

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Geplant war das alles nicht. Was gemeint ist? Dass Leichtathletik-Superstar Armand «Mondo» Duplantis (26) ausgerechnet vor seiner Traumhochzeit erstmals seit drei Jahren (!) wieder einen Stabhochsprung-Event nicht gewinnt. Womöglich war Duplantis wegen der bevorstehenden Riesen-Party doch nicht mehr ganz so fokussiert, als er beim Diamond-League-Meeting in seiner Heimat Stockholm hinter Kurtis Marschall (Aus) für einmal auf dem für ihn ungewohnten zweiten Rang landet.

Doch kurz nach dem Ende seiner 40 Events langen Siegesserie erlebt der Dauer-Gewinner sein ganz grosses privates Glück. Traumhochzeit an der Côte d’Azur – Duplantis und seine Verlobte Desiré Inglander (25) geben sich bei ihrer glamourösen Zeremonie das Jawort. Willkommensparty in einer mondänen Villa, Hochzeitsfeier im Château de Castellaras im Hinterland von Cannes und eine Poolparty in einer Luxusvilla: Dem mehrtägigen Fest fehlte es an nichts.

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«Wir wollten eine Hochzeit in Südfrankreich, da wir dort zuvor viel Zeit im Haus meiner Mutter und ihres Mannes verbracht hatten. Ausserdem lag es in der Nähe unseres neuen Wohnsitzes in Monaco», sagt das schwedische Influencer-Model in der «Vogue».

Abstecher nach Zürich trotz engem Terminkalender

Auch der zweifache Olympiasieger, Abo-Weltrekordhalter und Dauer-Weltmeister ist hin und weg. «Es war das schönste Wochenende unseres Lebens.»

Doch jetzt gehts für den aktuell wohl grössten Star der Leichtathletik zurück auf die grosse Matte. Die Saisonziele von Duplantis sind die EM im August in Birmingham und auch das erstmalig ausgetragene Saisonfinale Ultimate Championships im September in Budapest.

Und dazwischen? Da kommt der Schwede nach Blick-Informationen nach Zürich. Das ist in diesem Jahr bemerkenswert, denn die namhaften Athletinnen und Athleten müssen sich mit einem engen Kalender abfinden.

Weltklasse Zürich liegt 2026 kurz nach der EM, kurz vor den Ultimate Championships, und man ist im Gegensatz zum Vorjahr nicht Diamond-League-Final. Doch Duplantis plant seinen Weltklasse-Start am 27. August offenbar fix ein. Mit Duplantis’ Teilnahme steigt die Chance auf einen Weltrekord im Letzigrund markant an.

Auch seine frisch vermählte Frau fühlt sich in Zürich jeweils sehr wohl. Ob auch Inglander bei der Saisonplanung ein gutes Wort für die Schweiz eingelegt hat?