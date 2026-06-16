Audrey Werro befindet sich weiterhin in beneidenswerter Form: Auch beim Golden-Spike-Meeting im tschechischen Ostrava läuft sie ein schnelles Rennen und holt sich damit den nächsten Sieg. 800-Meter-Neueinsteigerin Femke Broeders-Bol muss sich deutlich geschlagen geben.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Neun Tage nach ihrem Fabel-Auftritt beim Diamond-League-Meeting in Stockholm mit der drittschnellsten Zeit der 800-Meter-Geschichte legt Audrey Werro nach: Die Freiburgerin gewinnt auch das Golden-Spike-Meeting im tschechischen Ostrava und glänzt dabei in 1:54.45 Minuten erneut mit einer äusserst schnellen Zeit – besser ist sie in ihrer Karriere einzig beim Coup in Stockholm gewesen.

Gleichzeitig bezwingt sie erneut einen grossen Leichtathletik-Namen: Während in der schwedischen Hauptstadt noch Olympiasiegerin Keely Hodgkinson gegen Werro das Nachsehen hatte, ist in Ostrava Femke Broeders-Bol chancenlos. Die eigentliche Spezialistin über 400 Meter Hürden setzt in dieser Saison auf die hindernisfreie doppelte Distanz, kann aber noch nicht ganz mit der Weltspitze mithalten. Ihre Hypothek auf Werro beträgt am Ende über 2,5 Sekunden – dass es dennoch zu Platz 2 reicht, ist ein weiterer Beweis für Werros Dominanz.

Del Ponte läuft nur hinterher

Eher enttäuschend verläuft der Wettkampf in Ostrava für Ajla del Ponte: Die Tessinerin bleibt über 100 Meter in 11,41 Sekunden deutlich über ihrer Saisonbestleistung und muss sich beim Sieg der Polin Ewa Swoboda (11,09 Sekunden) mit Rang 7 begnügen.

Für das Highlight aus internationaler Sicht in Ostrava sorgt Noah Lyles: Der US-amerikanische Sprinter legt die 150 Meter in 14,67 Sekunden zurück – ein Weltrekord in der selten gelaufenen Disziplin.