Werro glänzt in Stockholm mit Fabelzeit

Als erst dritte Frau überhaupt läuft Audrey Werro die 800 Meter in weniger als 1:54 Minuten.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Was für ein fulminanter Auftritt von Audrey Werro über 800 Meter!

Die 22-jährige Schweizerin weist beim Diamond-League-Event im schwedischen Stockholm nicht nur die britische Paris-Olympiasiegerin Keely Hodgkinson in die Schranken, sie sorgt mit ihrer sensationellen Siegerzeit von 1:53.98 Minuten auch für das absolute Highlight des Meetings.

Ihre persönliche Bestmarke drückt Werro um knapp zwei Sekunden, zugleich stellt sie einen neuen Meeting-Rekord auf. Noch viel bedeutender: In der Geschichte der Leichtathletik haben einzig zwei Läuferinnen die zwei Stadionrunden jemals schneller absolviert – die tschechoslowakische Weltrekordhalterin Jarmila Kratochvilova (1:53.28 Minuten im Jahr 1983) und die für die Sowjetunion antretende Nadezhda Olizarenko (1:53.43 Minuten im Jahr 1980).

Werro ist die erste Frau, die in diesem Jahrtausend unter einer Zeit von 1:54 Minuten bleibt. Dieser Lauf in Stockholm ist wahrlich einer für die Geschichtsbücher.

Rang fünf für Wind

Das Rennen über 1500 Meter beendet die 25-jährige Joceline Wind in einer Zeit von 4:04.66 Minuten als Fünfte. Den Sieg sichert sich Haylom Birke aus Äthiopien.