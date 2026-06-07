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Ein Lauf für die Geschichtsbücher
Werro glänzt in Stockholm mit Fabelzeit

Als erst dritte Frau überhaupt läuft Audrey Werro die 800 Meter in weniger als 1:54 Minuten.
Publiziert: 19:00 Uhr
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Aktualisiert: vor 40 Minuten
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Überragender Auftritt in Stockholm: Audrey Werro.
Foto: AFP
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Was für ein fulminanter Auftritt von Audrey Werro über 800 Meter!

Die 22-jährige Schweizerin weist beim Diamond-League-Event im schwedischen Stockholm nicht nur die britische Paris-Olympiasiegerin Keely Hodgkinson in die Schranken, sie sorgt mit ihrer sensationellen Siegerzeit von 1:53.98 Minuten auch für das absolute Highlight des Meetings.

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Ihre persönliche Bestmarke drückt Werro um knapp zwei Sekunden, zugleich stellt sie einen neuen Meeting-Rekord auf. Noch viel bedeutender: In der Geschichte der Leichtathletik haben einzig zwei Läuferinnen die zwei Stadionrunden jemals schneller absolviert – die tschechoslowakische Weltrekordhalterin Jarmila Kratochvilova (1:53.28 Minuten im Jahr 1983) und die für die Sowjetunion antretende Nadezhda Olizarenko (1:53.43 Minuten im Jahr 1980).

Werro ist die erste Frau, die in diesem Jahrtausend unter einer Zeit von 1:54 Minuten bleibt. Dieser Lauf in Stockholm ist wahrlich einer für die Geschichtsbücher.

Rang fünf für Wind

Das Rennen über 1500 Meter beendet die 25-jährige Joceline Wind in einer Zeit von 4:04.66 Minuten als Fünfte. Den Sieg sichert sich Haylom Birke aus Äthiopien.

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