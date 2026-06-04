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Beim Meeting in Rom
Moser dank Saisonbestleistung erneut auf dem Podest

Angelica Moser muss sich in der italienischen Hauptstadt einzig einer Britin und einer Australierin geschlagen geben.
Publiziert: vor 38 Minuten
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Aktualisiert: vor 36 Minuten
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Auch in Rom Dritte: Angelica Moser.
Foto: keystone-sda.ch
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Angelica Moser landet auch beim Diamond-League-Meeting in Rom auf dem Podest. Wie bereits am vergangenen Sonntag im marokkanischen Rabat resultiert Rang drei für die 28-jährige Stabhochspringerin. Erstmals in dieser Saison überquert Moser 4,80 Meter.

Vor der Schweizerin klassieren sich mit Siegerin Molly Caudery und Nina Kennedy eine Britin und eine Australierin. Beide tauchen ebenfalls mit geschafften 4,80 Metern in der Wertung auf. Ihr Vorteil gegenüber Moser ist, dass sie diese Höhe bereits im ersten Versuch meistern.

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Rang sechs resultiert für den 27-jährigen Jason Joseph über 110 Meter Hürden (13,49 Sekunden). Der siegreiche US-Amerikaner Trey Cunningham drückt seine persönliche Bestleistung um zwei Hundertstel auf 12,98 Sekunden. Diese Zeit ist gleichbedeutend mit einem Meetingrekord.

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