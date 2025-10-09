Wie bereits anfangs September pausiert der Meisterschaftsbetrieb dieses Wochenende aufgrund von Länderspielen. Die Nati startete mit zwei Siegen aus zwei Partien optimal in die WM-Quali, hat ihr Ticket aber noch nicht auf sicher. Anders als 19 Nationen.

Diese Nationen haben sich bereits für die WM 2026 qualifiziert

1/4 Der amtierende Weltmeister Argentinien gewann die Gruppenphase in Südamerika klar und deutlich und steht an der WM 2026. Foto: imago/Matthias Koch

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Schweizer Nati voll auf Kurs, doch noch ist nichts erreicht

Der Auftakt in die diesjährige WM-Quali hätte aus Schweizer Sicht kaum besser laufen können: Zwei Spiele, zwei Siege, 7:0 Torverhältnis und vor allem Fussball, der begeistert. Zudem patzte das vor der Quali als stärkster Konkurrent ausgemachte Schweden gleich doppelt (2:2 gegen Slowenien, 0:2 im Kosovo), wodurch die Schweiz bereits ein Polster von drei Punkten auf Platz 2 aufweist.

In der diesjährigen Kurz-Qualifikationsphase mit nur sechs Spielen kann jeder Fehltritt jedoch teuer zu stehen kommen. So berauschend der Auftakt auch war, lässt man diesen Freitag gegen Schweden und nächsten Montag gegen Slowenien Federn, könnte es brenzlig werden. Mit zwei Siegen wäre man dem Gruppensieg und dadurch der direkten Qualifikation hingegen sehr nahe – je nach Resultate in den anderen Spielen sogar schon fix dabei.

19 Nationen bereits qualifiziert, Uefa noch ohne Vertreter

Kontinent Anzahl Startplätze Bereits qualifiziert Europa 16 / Afrika 9 oder 10* Marokko, Tunesien, Ägypten Asien und Australien 8 oder 9* Japan, Iran, Usbekistan, Jordanien, Südkorea, Australien Südamerika 6 oder 7* Argentinien, Ecuador, Brasilien, Paraguay, Kolumbien, Uruguay Nord- und Mittelamerika und Karibik 6, 7 oder 8* Mexiko, Kanada, USA (alle Gastgeber) Ozeanien 1 oder 2* Neuseeland

* Die Anzahl Startplätze variiert aufgrund der internationalen Playoffs, über die zwei Tickets vergeben werden

Aus Europa nehmen am erstmals mit 48 Nationen ausgetragenen Turnier 16 Länder und damit so viele wie aus keinem anderen Kontinent teil. In der Gruppenphase werden zwölf Tickets an die jeweiligen Gruppensieger verteilt, weitere vier gibts in den darauffolgenden Playoffs. Noch hat sich kein Uefa-Mitglied sein Ticket sichern können.

Ebenfalls noch viele Fragezeichen gibts mit Blick auf die afrikanischen Teams. Von mindestens neun Nationen stehen bislang nur Marokko, Tunesien und seit Mittwochabend Ägypten fest. Während für die Länder aus Asien und Australien noch zwei oder drei Tickets zur Verfügung stehen, ist die eigentliche Qualifikation in Südamerika bereits entschieden. Bolivien sicherte sich den Startplatz in den Interkontinental-Playoffs und könnte sich als siebte Nation qualifizieren.

Aus Nord- und Mittelamerika und aus der Karibik sind einzig die drei Gastgeber Mexiko, Kanada und USA fix am Turnier. Mindestens so viele kommen noch hinzu. Mit Neuseeland steht bereits ein Teilnehmer aus Ozeanien fest, maximal ein weiterer könnte folgen.

Noch ist also vieles unbekannt. Im besten Fall kann man kommenden Montagabend der Liste oben mit der Schweiz ein weiteres Land hinzufügen.