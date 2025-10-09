DE
Noch keine Europäer fix dabei
Diese Nationen haben sich bereits für die WM 2026 qualifiziert

Wie bereits anfangs September pausiert der Meisterschaftsbetrieb dieses Wochenende aufgrund von Länderspielen. Die Nati startete mit zwei Siegen aus zwei Partien optimal in die WM-Quali, hat ihr Ticket aber noch nicht auf sicher. Anders als 19 Nationen.
Schweizer Nati voll auf Kurs, doch noch ist nichts erreicht

Der Auftakt in die diesjährige WM-Quali hätte aus Schweizer Sicht kaum besser laufen können: Zwei Spiele, zwei Siege, 7:0 Torverhältnis und vor allem Fussball, der begeistert. Zudem patzte das vor der Quali als stärkster Konkurrent ausgemachte Schweden gleich doppelt (2:2 gegen Slowenien, 0:2 im Kosovo), wodurch die Schweiz bereits ein Polster von drei Punkten auf Platz 2 aufweist.

In der diesjährigen Kurz-Qualifikationsphase mit nur sechs Spielen kann jeder Fehltritt jedoch teuer zu stehen kommen. So berauschend der Auftakt auch war, lässt man diesen Freitag gegen Schweden und nächsten Montag gegen Slowenien Federn, könnte es brenzlig werden. Mit zwei Siegen wäre man dem Gruppensieg und dadurch der direkten Qualifikation hingegen sehr nahe – je nach Resultate in den anderen Spielen sogar schon fix dabei.

19 Nationen bereits qualifiziert, Uefa noch ohne Vertreter

KontinentAnzahl StartplätzeBereits qualifiziert
Europa16/
Afrika9 oder 10*Marokko, Tunesien, Ägypten
Asien und Australien8 oder 9*Japan, Iran, Usbekistan, Jordanien, Südkorea, Australien
Südamerika6 oder 7*Argentinien, Ecuador, Brasilien, Paraguay, Kolumbien, Uruguay
Nord- und Mittelamerika und Karibik6, 7 oder 8*Mexiko, Kanada, USA (alle Gastgeber)
Ozeanien1 oder 2*Neuseeland

* Die Anzahl Startplätze variiert aufgrund der internationalen Playoffs, über die zwei Tickets vergeben werden

Aus Europa nehmen am erstmals mit 48 Nationen ausgetragenen Turnier 16 Länder und damit so viele wie aus keinem anderen Kontinent teil. In der Gruppenphase werden zwölf Tickets an die jeweiligen Gruppensieger verteilt, weitere vier gibts in den darauffolgenden Playoffs. Noch hat sich kein Uefa-Mitglied sein Ticket sichern können.

Ebenfalls noch viele Fragezeichen gibts mit Blick auf die afrikanischen Teams. Von mindestens neun Nationen stehen bislang nur Marokko, Tunesien und seit Mittwochabend Ägypten fest. Während für die Länder aus Asien und Australien noch zwei oder drei Tickets zur Verfügung stehen, ist die eigentliche Qualifikation in Südamerika bereits entschieden. Bolivien sicherte sich den Startplatz in den Interkontinental-Playoffs und könnte sich als siebte Nation qualifizieren.

Aus Nord- und Mittelamerika und aus der Karibik sind einzig die drei Gastgeber Mexiko, Kanada und USA fix am Turnier. Mindestens so viele kommen noch hinzu. Mit Neuseeland steht bereits ein Teilnehmer aus Ozeanien fest, maximal ein weiterer könnte folgen.

Noch ist also vieles unbekannt. Im besten Fall kann man kommenden Montagabend der Liste oben mit der Schweiz ein weiteres Land hinzufügen.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
2
3
6
2
Nordirland
Nordirland
2
0
3
3
Deutschland
Deutschland
2
0
3
4
Luxemburg
Luxemburg
2
-3
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2
7
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-2
3
3
Schweden
Schweden
2
-2
1
4
Slowenien
Slowenien
2
-3
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
2
3
4
2
Schottland
Schottland
2
2
4
3
Griechenland
Griechenland
2
1
3
4
Belarus
Belarus
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
3
6
2
Island
Island
2
4
3
3
Ukraine
Ukraine
2
-2
1
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
2
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
9
6
2
Georgien
Georgien
2
2
3
3
Türkei
Türkei
2
-5
3
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
6
6
2
Armenien
Armenien
2
-4
3
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
4
Irland
Irland
2
-1
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
11
10
2
Polen
Polen
5
4
10
3
Finnland
Finnland
5
-2
7
4
Litauen
Litauen
5
-2
3
5
Malta
Malta
5
-11
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
5
8
12
2
Österreich
Österreich
4
7
12
3
Rumänien
Rumänien
5
4
7
4
Zypern
Zypern
5
-2
4
5
San Marino
San Marino
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
5
21
15
2
Italien
Italien
4
5
9
3
Israel
Israel
5
4
9
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
5
9
11
2
Belgien
Belgien
4
13
10
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
5
-8
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
5
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
5
2
8
3
Serbien
Serbien
4
-1
7
4
Lettland
Lettland
5
-4
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
4
16
12
2
Tschechien
Tschechien
5
5
12
3
Färöer
Färöer
5
-1
6
4
Montenegro
Montenegro
5
-5
6
5
Gibraltar
Gibraltar
5
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
Qualifikation zur WM 2026
Qualifikation zur WM 2026
