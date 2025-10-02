DE
Stunk bei Nati-Gegner Schweden
«Der Trainer hat nur darauf gewartet, mich loszuwerden»

Nach dem Fehlstart in die WM-Qualifikation auch noch das: Der Rücktritt von Torwart Robin Olsen löst ein Erdbeben rund um die schwedische Nationalmannschaft aus. Die langjährige Nummer 1 kritisiert Trainer Jon Dahl Tomasson scharf.
  Robin Olsen tritt aus schwedischer Nationalmannschaft zurück, Streit mit Trainer Tomasson
  Olsen fühlt sich ungerecht behandelt, wirft Tomasson Unehrlichkeit vor
  Viktor Johansson, 27, von Stoke City wird gegen die Schweiz spielen
Krisensymptome beim kommenden Gegner der Schweizer Nati: Nach einem schwachen Start in die WM-Kampagne mit nur einem Punkt aus den Spielen gegen Slowenien und den Kosovo sorgte bei den Schweden in dieser Woche der Rücktritt von Stammtorhüter Robin Olsen (35) für Unruhe.

Der Routinier mit 79 Länderspielen auf seinem Konto verlässt die schwedische Auswahl im Streit mit Trainer Jon Dahl Tomasson (49). Es ist, neben den unzureichenden Leistungen von Stürmerstar Alexander Isak (26), der nächste Problemherd für die Schweden. Besonders die Art und Weise wirft Fragen auf.

Olsen tritt gegen Tomasson nach

In einem Interview mit der Zeitung «Sportbladet»erläuterte der schwedische Torwart die Gründe für seinen Rücktritt. «Vor einem Monat sagte Jon Dahl Tomasson, dass ich die Nummer eins bin. Es ist kein Geheimnis, dass ich kurz darauf gegen Slowenien einen Fehler gemacht habe. Das war kein schöner Moment. Diesen Montag, vor dem nächsten Zusammenzug, rief er mich dann an und teilte mir mit, dass ich ersetzt werden würde.»

Wurde Robin Olsen im Stolz verletzt? Er hat eine andere Version. «Ich habe wirklich das Gefühl, dass er nur darauf gewartet hat, mich loszuwerden, wie er es schon mit einigen anderen Spielern getan hat. Ich wusste schon lange, dass er mich nicht hier haben wollte. Ich hätte akzeptiert, Ersatztorhüter zu sein, wenn es richtig und ehrlich gemacht worden wäre». Der schwedische Torwart stellte klar, dass er nie mehr für die Nationalmannschaft auflaufen werde, «solange Jon Dahl Tomasson Trainer ist».

Trainer Tomasson hatte seinem erst degradierten und nun zurückgetretenen Torhüter derweil vorgeworfen, das Team mit dieser Entscheidung im Stich zu lassen. Statt Robin Olsen wird laut Aussage des Trainers gegen die Schweiz (Freitag, 10. Oktober, ab 20.45 Uhr im Ticker) Viktor Johansson (27) vom englischen Zweitligisten Stoke City im Tor stehen.

