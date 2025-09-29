Darum gehts
- Albian Hajdari entscheidet sich für den Kosovo statt die Schweizer Nati
- SFV respektiert Hajdaris Entscheidung
- Kosovo-Verband begrüsst Hajdari als «neues Herz» und «neue Mauer»
Albian Hajdari (22) entscheidet sich gegen die Schweizer Nati und spielt künftig für den Kosovo. Der Schweizerische Fussballverband (SFV) kassiert somit nach Eman Kospo (Bosnien-Herzegowina) und Leon Avdullahu (ebenfalls Kosovo) bereits die dritte Absage innert eines Monats. Diejenige von Hajdari dürfte den SFV besonders hart treffen, stand der Hoffenheim-Neuzugang noch im März in einem Freundschaftsspiel für die A-Nati auf dem Platz und wurde zudem bereits mehrmals aufgeboten.
Pierluigi Tami nimmt diesen nächsten Korb eines vielversprechenden Talents zur Kenntnis. «Hajdari war Teil der Mannschaft, konnte sich aber bislang nicht als Stammspieler etablieren. Nun hat er sich entschieden, zukünftig für den Kosovo zu spielen, und wir respektieren seinen Entscheid», kommentiert der Direktor der Schweizer Nati Hajdaris Entscheid am Montagnachmittag.
«Neues Herz» und «neue Mauer» für den Kosovo
Dem kosovarischen Verband ist es hingegen einmal mehr gelungen, einen Spieler zu überzeugen, der seine gesamte Ausbildung in der Schweiz absolviert hat. Entsprechend nimmt man die Zusage mit grosser Freude entgegen: «Die Nationalmannschaft des Kosovo hat ein neues Herz auf dem Platz und eine neue Mauer in der Abwehr gewonnen», schreibt Agim Ademi (63) in einem offiziellen Statement. Albian sei zu «seinen Wurzeln zurückgekehrt», so der Verbandspräsident weiter.
Dass Hajdari, der diesen Sommer vom FC Lugano zu Hoffenheim gewechselt ist und somit eine «vielversprechende Karriere in der Bundesliga» lanciert hat, künftig für das Heimatland seiner Eltern aufläuft, sei «eine klare Botschaft». «Der Kosovo ist das warme Nest, und das Herz schlägt immer stärker für die Heimat», kommentiert Ademi den Herzensentscheid des 22-Jährigen. «Willkommen Albian! Mit dir ist der Kosovo stärker», schliesst er die Mitteilung ab.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.
