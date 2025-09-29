DE
So reagieren die Verbände auf nächsten Nationenwechsel
Kosovo träumt wegen Hajdari von «neuer Mauer» in der Abwehr

Albian Hajdari entscheidet sich für den Kosovo und gegen die Schweiz. Der SFV will den Entscheid des Innenverteidigers akzeptieren. Der Kosovo freut sich derweil über die Zusage des Talents.
Publiziert: vor 53 Minuten
1/7
Wird nicht mehr im Schweizer Trikot auf dem Platz stehen: Albian Hajdari spielt künftig für den Kosovo.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

  • Albian Hajdari entscheidet sich für den Kosovo statt die Schweizer Nati
  • SFV respektiert Hajdaris Entscheidung
  • Kosovo-Verband begrüsst Hajdari als «neues Herz» und «neue Mauer»
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Manuela Bigler und Tobias Wedermann

Albian Hajdari (22) entscheidet sich gegen die Schweizer Nati und spielt künftig für den Kosovo. Der Schweizerische Fussballverband (SFV) kassiert somit nach Eman Kospo (Bosnien-Herzegowina) und Leon Avdullahu (ebenfalls Kosovo) bereits die dritte Absage innert eines Monats. Diejenige von Hajdari dürfte den SFV besonders hart treffen, stand der Hoffenheim-Neuzugang noch im März in einem Freundschaftsspiel für die A-Nati auf dem Platz und wurde zudem bereits mehrmals aufgeboten.

Pierluigi Tami nimmt diesen nächsten Korb eines vielversprechenden Talents zur Kenntnis. «Hajdari war Teil der Mannschaft, konnte sich aber bislang nicht als Stammspieler etablieren. Nun hat er sich entschieden, zukünftig für den Kosovo zu spielen, und wir respektieren seinen Entscheid», kommentiert der Direktor der Schweizer Nati Hajdaris Entscheid am Montagnachmittag.

«Neues Herz» und «neue Mauer» für den Kosovo

Dem kosovarischen Verband ist es hingegen einmal mehr gelungen, einen Spieler zu überzeugen, der seine gesamte Ausbildung in der Schweiz absolviert hat. Entsprechend nimmt man die Zusage mit grosser Freude entgegen: «Die Nationalmannschaft des Kosovo hat ein neues Herz auf dem Platz und eine neue Mauer in der Abwehr gewonnen», schreibt Agim Ademi (63) in einem offiziellen Statement. Albian sei zu «seinen Wurzeln zurückgekehrt», so der Verbandspräsident weiter.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Dass Hajdari, der diesen Sommer vom FC Lugano zu Hoffenheim gewechselt ist und somit eine «vielversprechende Karriere in der Bundesliga» lanciert hat, künftig für das Heimatland seiner Eltern aufläuft, sei «eine klare Botschaft». «Der Kosovo ist das warme Nest, und das Herz schlägt immer stärker für die Heimat», kommentiert Ademi den Herzensentscheid des 22-Jährigen. «Willkommen Albian! Mit dir ist der Kosovo stärker», schliesst er die Mitteilung ab.

