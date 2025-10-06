DE
«Bei uns gibt es grosse Konkurrenz»
1:50
Tami zur Doppelbürgerfrage:«Bei uns gibt es grosse Konkurrenz»

Nati-Direktor Tami an PK
«Doppelbürger zu sein, darf kein Vorteil sein»

Die Schweiz trifft in der WM-Qualifikation auswärts auf Schweden und Slowenien. Nati-Direktor Pierluigi Tami stellt sich am ersten Tag des Nati-Zusammenzugs den Fragen der Medien.
Publiziert: 16:05 Uhr
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
1/4
Nati-Direktor Pierluigi Tami hat sich am Montag in St. Gallen den Fragen der Medien gestellt.
Foto: Toto Marti
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Die Doppelbürger-Thematik beschäftigt die Nati auch beim zweiten Zusammenzug anlässlich der WM-Qualifikation. Aber dieses Mal steht der SFV auf der anderen Seite – anders als zuletzt bei Leon Avdullahu und Albian Hajdari (beide Kosovo) sowie Eman Kospo (Bosnien). 

Nach drei Testspielen mit Albanien hat Adrian Bajrami sein erstes Aufgebot für die Schweizer A-Nationalmannschaft erhalten. «Adrian hat immer Interesse gezeigt, für die Schweiz zu spielen», äussert sich Nati-Direktor Pierluigi Tami an der PK in St. Gallen, wo sich die Schweizer auf die Partien in Schweden (10. Oktober) und Slowenien (13. Oktober) vorbereiten, über den FCL-Verteidiger. «Murat Yakin hat ihm die Chance gegeben. Nun schauen wir, wie er sich entwickelt.» 

Tami spricht von einem «Timing-Problem», wenn er an die viel diskutierten Nationenwechsel denkt. Bis zur U21 würden die meisten für die Schweiz spielen, so der 64-Jährige. Doch danach, wenn nicht sogleich ein Aufgebot für die A-Nati erfolgt, beginnt das Umdenken, das Umschauen nach Alternativen. «Doppelbürger zu sein, darf beim Aufgebot für die A-Nati kein Vorteil gegenüber Spielern sein, die nur einen Pass besitzen», stellt Tami klar. Also zählen rein die sportlichen Kriterien.

«Manchmal ist die Chance da, bei einer anderen Nation sogleich Stammspieler zu sein. Bei uns ist die Konkurrenz gross. Ich habe Verständnis, wenn ein anderer Weg gesucht wird», sagt Tami. Avdullahu entschied sich Ende August für den Kosovo. Zum Auftakt in die WM-Qualifikation stand der Ex-FCB-Profi sogleich in der Startformation – und ging im St. Jakob-Park gegen die Schweiz mit seinen Teamkollegen 0:4 unter.

vor 44 Minuten

PK ist zu Ende

Wenns optimal läuft, steht die Schweiz nach dem zweiten Teil der WM-Quali-Phase schon als WM-Teilnehmerin fest. «Das wäre ein Traum», schwärmt Tami und warnt aber sogleich: «Wir wissen, wir haben noch einige Hürden auf unserem Weg.» Kurz danach ist die PK zu Ende.

vor 45 Minuten

Tami hat Verständnis

«Es ist ein Timing-Problem», sagt Tami. «Bis zur U21 spielen die meisten bei uns. Dann erfolgt manchmal der Wechsel zu einer anderen Nation, wenn sie kein Aufgebot für die A-Nati erhalten. Für uns gilt: Step by step. Doppelbürger zu sein, darf kein Vorteil sein in Bezug auf ein Aufgebot für die A-Nati gegenüber einem Spieler, der nur einen Pass besitzt. Manchmal ist die Chance da, bei einer anderen Nation sogleich Stammspieler zu sein. Da stellt sich halt die Frage: Welche Ambitionen hat der jeweilige Spieler? Bei uns ist die Konkurrenz gross. Ich habe Verständnis, wenn ein anderer Weg gesucht wird.»

vor 51 Minuten

Die Doppelbürgerfrage

Bajrami hat sich also für die Schweiz entschieden – und gegen Albanien. Der SFV hatte da zuletzt bei gleich bei drei Spielern (Leon Avdullahu und Albian Hajdari für den Kosovo, Eman Kospo für Bosnien) das Nachsehen. Zur Nationenwechsel-Thematik äussert sich Tami wie folgt: «Entweder wird das Reglement angepasst, das liegt nicht bei uns – das wird sehr, sehr schwierig. Und dann ists halt eine Herzensangelegenheit oder besser gesagt, ein Fall von Opportunismus.»

vor 56 Minuten

Tami über Bajrami

Natürlich ist Adrian Bajrami ein Thema. Der 23-jährige Luzerner ist erstmals für die A-Nati aufgeboten worden, nachdem er drei Testspiele für Albanien absolviert hat. Tami: «Adrian hat immer Interesse gezeigt, für die Schweiz zu spielen. Murat Yakin hat ihm nun die Chance gegeben. Nun schauen wir, wie er sich entwickelt.»

vor 59 Minuten

Bessere Chancenverwertung

2023 und 2024 hat die Nati jeweils einen schwierigen Herbst hingelegt. Das könnte sich nun ändern. «Murat hat nach der EM 2024 neue Spieler integriert», so Tami. «Bereits im März 2025 zeigten wir gute Leistungen. Doch wir hatten ein Problem mit der Effizienz. Das haben wir angesprochen, daran haben wir gearbeitet, das zahlt sich nun aus. Machen wir seriös unseren Job, bin ich optimistisch für die kommenden zwei Spiele.»

16:14 Uhr

Niveau bestätigen

«Wir sind sehr froh über unseren Start mit den zwei Siegen. Das Ziel ist es, das Niveau, das wir gegen den Kosovo und gegen Slowenien gezeigt haben, zu bestätigen», blickt Tami auf die Partien in Schweden und Slowenien voraus. Den Kosovo schlug die Nati 4:0, gegen Slowenien gabs ein 3:0.

16:12 Uhr

Tami ist da

Zusammen mit Medienchef Adrian Arnold betritt Pierluigi Tami den Raum.

15:33 Uhr

Pierluigi Tami an der PK

Um 17 Uhr hält die Mannschaft von Cheftrainer Murat Yakin im St. Galler Kybunpark ein öffentliches Training ab. Zuvor, um 16.10 Uhr, stellt sich Nati-Direktor Pierluigi Tami an der Pressekonferenz den Fragen der Medien. Diese begleiten wir hier im Ticker mit.

15:03 Uhr

Nati-Vorbereitung in St. Gallen

In St. Gallen bereitet sich die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft der Männer auf die WM-Quali-Spiele in Schweden (Freitag/10. Oktober, 20.45 Uhr) und in Slowenien (Montag/13. Oktober, 20.45 Uhr) vor. Wer heute mit Hund angereist ist und wer verletzt passen muss, erfährst du hier.

Ende des Livetickers
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
2
3
6
2
Nordirland
Nordirland
2
0
3
3
Deutschland
Deutschland
2
0
3
4
Luxemburg
Luxemburg
2
-3
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2
7
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-2
3
3
Schweden
Schweden
2
-2
1
4
Slowenien
Slowenien
2
-3
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
2
3
4
2
Schottland
Schottland
2
2
4
3
Griechenland
Griechenland
2
1
3
4
Belarus
Belarus
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
3
6
2
Island
Island
2
4
3
3
Ukraine
Ukraine
2
-2
1
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
2
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
9
6
2
Georgien
Georgien
2
2
3
3
Türkei
Türkei
2
-5
3
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
6
6
2
Armenien
Armenien
2
-4
3
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
4
Irland
Irland
2
-1
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
11
10
2
Polen
Polen
5
4
10
3
Finnland
Finnland
5
-2
7
4
Litauen
Litauen
5
-2
3
5
Malta
Malta
5
-11
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
5
8
12
2
Österreich
Österreich
4
7
12
3
Rumänien
Rumänien
5
4
7
4
Zypern
Zypern
5
-2
4
5
San Marino
San Marino
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
5
21
15
2
Italien
Italien
4
5
9
3
Israel
Israel
5
4
9
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
5
9
11
2
Belgien
Belgien
4
13
10
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
5
-8
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
5
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
5
2
8
3
Serbien
Serbien
4
-1
7
4
Lettland
Lettland
5
-4
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
4
16
12
2
Tschechien
Tschechien
5
5
12
3
Färöer
Färöer
5
-1
6
4
Montenegro
Montenegro
5
-5
6
5
Gibraltar
Gibraltar
5
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Fehler gefunden? Jetzt melden
