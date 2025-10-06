Die Schweiz trifft in der WM-Qualifikation auswärts auf Schweden und Slowenien. Nati-Direktor Pierluigi Tami stellt sich am ersten Tag des Nati-Zusammenzugs den Fragen der Medien.

1/4 Nati-Direktor Pierluigi Tami hat sich am Montag in St. Gallen den Fragen der Medien gestellt. Foto: Toto Marti

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Die Doppelbürger-Thematik beschäftigt die Nati auch beim zweiten Zusammenzug anlässlich der WM-Qualifikation. Aber dieses Mal steht der SFV auf der anderen Seite – anders als zuletzt bei Leon Avdullahu und Albian Hajdari (beide Kosovo) sowie Eman Kospo (Bosnien).

Nach drei Testspielen mit Albanien hat Adrian Bajrami sein erstes Aufgebot für die Schweizer A-Nationalmannschaft erhalten. «Adrian hat immer Interesse gezeigt, für die Schweiz zu spielen», äussert sich Nati-Direktor Pierluigi Tami an der PK in St. Gallen, wo sich die Schweizer auf die Partien in Schweden (10. Oktober) und Slowenien (13. Oktober) vorbereiten, über den FCL-Verteidiger. «Murat Yakin hat ihm die Chance gegeben. Nun schauen wir, wie er sich entwickelt.»

Tami spricht von einem «Timing-Problem», wenn er an die viel diskutierten Nationenwechsel denkt. Bis zur U21 würden die meisten für die Schweiz spielen, so der 64-Jährige. Doch danach, wenn nicht sogleich ein Aufgebot für die A-Nati erfolgt, beginnt das Umdenken, das Umschauen nach Alternativen. «Doppelbürger zu sein, darf beim Aufgebot für die A-Nati kein Vorteil gegenüber Spielern sein, die nur einen Pass besitzen», stellt Tami klar. Also zählen rein die sportlichen Kriterien.

«Manchmal ist die Chance da, bei einer anderen Nation sogleich Stammspieler zu sein. Bei uns ist die Konkurrenz gross. Ich habe Verständnis, wenn ein anderer Weg gesucht wird», sagt Tami. Avdullahu entschied sich Ende August für den Kosovo. Zum Auftakt in die WM-Qualifikation stand der Ex-FCB-Profi sogleich in der Startformation – und ging im St. Jakob-Park gegen die Schweiz mit seinen Teamkollegen 0:4 unter.

