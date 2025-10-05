DE
Wunderschöne Erinnerung
Vor 20 Jahren entfachte die Nati eine Riesen-Euphorie

Die Schweiz spielt am Freitag das dritte Qualifikationsspiel für die WM 2026. Kann sie den Geist von Köbi Kuhn und seinen Mannen wieder erwecken?
Publiziert: 12:17 Uhr
Zinédine Zidane begrüsst 2005 die Schweizer Spieler: Tranquillo Barnetta, Raphael Wicky, Johan Vonlanthen, Ludovic Magnin, Ricardio Cabanas und Alex Frei (v.l.).
Foto: Toto Marti

König Zinedine gibt sich die Ehre

Diese Aufnahme von Blick-Fotograf Toto Marti ist genau zwanzig Jahre alt. Die Schweiz spielte damals in Bern gegen Frankreich um die Qualifikation für die WM 2006. Das Spiel ging 1:1 aus. Ludovic Magnin, der auf dem Foto vom grossen Zinédine Zidane begrüsst wird, traf für die Schweiz. Beide Teams qualifizierten sich für die Endrunde in Deutschland. Die Nati löste damals bei den Fans eine riesige Euphorie aus. Hoffentlich ein gutes Omen für die anstehenden Quali-Spiele.

Zehntausende von Schweizer Fans pilgerten an der Endrunde 2006 nach Deutschland, um Köbi Kuhn und seine Mannen zu unterstützen. Und es wäre sehr viel drin gelegen. Hätten die Schweizer im Penaltyschiessen gegen die Ukraine im Achtelfinal bessere Nerven gehabt, wer weiss, wo die Reise geendet hätte.

Die Schweizer Spieler 2006 nach dem WM-Sieg gegen Togo und der Qualifikation für das Achtelfinale. Der Fanaufmarsch war gewaltig.
Foto: Toto Marti

Kann Murat Yakin und sein Team eine ähnliche Euphorie auslösen? Schön wärs. Die Schweiz spielt am Freitag auswärts gegen Schweden und am Montag in Slowenien. Mit sechs Punkten aus zwei Spielen hat die Qualifikation für die Schweizer perfekt begonnen.

Foto: zVg

18 Nationen

… haben sich bisher für die Fussball-WM 2026 qualifiziert. Darunter die drei Gastgeber USA, Kanada und Mexiko, zudem Argentinien, Brasilien (mit dem neuen -Trainer Carlo Ancelotti, Foto unten), Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay, Marokko, Tunesien, Iran, Japan, Jordanien, Südkorea, Usbekistan, Australien und Neuseeland.

Die italienische Trainer-Legende Carlo Ancelotti will mit Brasilien die WM gewinnen.
Foto: keystone-sda.ch

Happy Birthday, Sven Bärtschi

Er spielte gut zwölf Jahre Eishockey in Übersee (292 NHL-Spiele u.a. für die Calgary Flames). Gesundheitliche Probleme nach einer Hirnerschütterung bewogen Sven Bärtschi, mit 30 vom Spitzensport zurückzutreten. Da war er noch beim SC Bern unter Vertrag, seiner letzten Station als Aktiver. Danach startete er seine Trainerlaufbahn, die ihn zurück nach Übersee führte. Am Sonntag feiert der Langenthaler seinen 33. Geburtstag.

Sven Bärtschi 2018 als Spieler der Vancouver Canucks auf Granville Island.
Foto: Sven Thomann

Die besten Schweizer Radprofis aller Zeiten

1. Toni Rominger (64),Rang 20 (im Alltime-Ranking)
Bevor er Radprofi wurde, war der in Dänemark geborene Schweizer Buchhalter. Er gewann in seiner Karriere (1986-97) u.a. dreimal die Vuelta, einmal den Giro, drei Etappen der Tour de France und wurde viermal Schweizer Sportler des Jahres.

Toni Rominger (r.) an der Tour de France 2000 vor Miguel Indurain im Gelben Trikot und Alvaro Mejia.
Foto: © Eric Gaillard / Reuters

2. Fabian Cancellara (44), Rang 33
Der Berner war Spezialist für Einzelzeitfahren und Eintagesrennen. Er gewann u.a. dreimal Paris–Roubaix, Mailand–San Remo, dreimal die Flandern-Rundfahrt, die Tour de Suisse, wurde im Einzelzeitfahren zweimal Olympiasieger und viermal Weltmeister.

3. Ferdy Kübler (†97), Rang 34
Er siegte 1942 bei der Tour de Suisse. Sein grösster Erfolg war aber der Gewinn der Tour de France 1950. Ein Jahr danach wurde er Weltmeister. 1983 wurde er zum Schweizer Sportler des Jahrhunderts gewählt. Ferdy starb 2016.

4. Alex Zülle (57), Rang 49
Der Wiler gewann u.a. zweimal die Vuelta und den Weltmeistertitel im Einzelzeitfahren (1996). Bei der Tour de France belegte er zweimal den zweiten Rang. Obwohl Lance Armstrong der Sieg 1999 aberkannt wurde, blieb Zülle auf Rang 2.

5. Hugo Koblet (†39), Rang 77
Der Zürcher gewann 1950 den Giro, danach u.a. dreimal die Tour de Suisse und die Tour de France 1951, wo er zum Schweizer Sportler des Jahres gewählt wurde. Er starb 1964 bei einem Autounfall.

Quelle: Auf www.procyclingstats.com finden sich verschiedene Ranglisten des Weltradverbands (UCI), u.a. das hier verwendete «Alltime-Ranking», das von Eddy Merckx (80) angeführt wird.

Ein Land, zwei grosse Rivalen: Ferdy Kübler (r.) und Hugo Koblet.
Foto: KEY


Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
2
3
6
2
Nordirland
Nordirland
2
0
3
3
Deutschland
Deutschland
2
0
3
4
Luxemburg
Luxemburg
2
-3
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2
7
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-2
3
3
Schweden
Schweden
2
-2
1
4
Slowenien
Slowenien
2
-3
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
2
3
4
2
Schottland
Schottland
2
2
4
3
Griechenland
Griechenland
2
1
3
4
Belarus
Belarus
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
3
6
2
Island
Island
2
4
3
3
Ukraine
Ukraine
2
-2
1
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
2
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
9
6
2
Georgien
Georgien
2
2
3
3
Türkei
Türkei
2
-5
3
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
6
6
2
Armenien
Armenien
2
-4
3
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
4
Irland
Irland
2
-1
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
11
10
2
Polen
Polen
5
4
10
3
Finnland
Finnland
5
-2
7
4
Litauen
Litauen
5
-2
3
5
Malta
Malta
5
-11
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
5
8
12
2
Österreich
Österreich
4
7
12
3
Rumänien
Rumänien
5
4
7
4
Zypern
Zypern
5
-2
4
5
San Marino
San Marino
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
5
21
15
2
Italien
Italien
4
5
9
3
Israel
Israel
5
4
9
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
5
9
11
2
Belgien
Belgien
4
13
10
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
5
-8
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
5
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
5
2
8
3
Serbien
Serbien
4
-1
7
4
Lettland
Lettland
5
-4
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
4
16
12
2
Tschechien
Tschechien
5
5
12
3
Färöer
Färöer
5
-1
6
4
Montenegro
Montenegro
5
-5
6
5
Gibraltar
Gibraltar
5
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
