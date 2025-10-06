Die Nati-Stars treffen nach und nach in St. Gallen ein. Die Schweizer Fussballer werden sich in der Ostschweiz bis zur Abreise am Donnerstag auf die Auswärtsspiele in Stockholm am Freitag gegen Schweden und am Montag in Ljubljana gegen Slowenien (beide 20.45 Uhr) vorbereiten.
Statt wie üblich während ihren Besuchen in der Ostschweiz in Abtwil SG logiert die Nati dieses Mal im Hotel Einstein in der St. Galler Altstadt. Die ehemalige Stickereifabrik ist für die lokale Prominenz ein beliebter Treffpunkt. Am Montagmittag ist FCSG-Präsident Matthias Hüppi (67) mit dem Lions Club im benachbarten Kongressgebäude zu Gast. Und auch Paola Felix, die am Sonntag ihren 75. Geburtstag feierte, stattet dem Hotel Einstein während des Nati-Zusammenzugs einen kurzen Besuch ab. Weil der Blick-Fotograf der Sängerin beim Tragen ihres Koffers behilflich ist, gibt es allerdings kein Bild der gebürtigen St. Gallerin.
Nati-Neuling Adrian Bajrami (23) rückt mit einem Mini-Köfferlein ein, dass sogar den strengen Gepäckauflagen jeder Billig-Airline gerecht werden würde. «Ich bin halt bescheiden», witzelt der Luzern-Verteidiger. Etwas mehr Gepäck dabei hat Gregor Kobel (27), der bei elf Grad eine dicke Mütze trägt. Als der Nati-Goalie aus dem Auto steigt, vergewissert er sich, dass er auch sicher alles dabei hat. Seine Kopfhörer vergisst der Zürcher aber dennoch fast, sein Chauffeur rettet ihn schliesslich noch.
Sohm muss verletzt passen
Nicht alle Nati-Stars lassen sich von einem Fahrdienst nach St. Gallen chauffieren. Silvan Widmer fährt selbst und übergibt das Auto im Anschluss an Frau Céline, die mit den beiden Töchtern und Hund wieder die Heimreise antritt. Cedric Itten wird gemeinsam mit Ex-YB-Kollege Vincent Sierro von Freundin Nina abgeliefert. Marvin Keller profitiert vom Taxi-Service von Vater Martin und Bruder Norman.
Einer, der im Aufgebot gestanden ist, konnte nicht einrücken. Simon Sohm (24) von der AC Fiorentina leidet an einer Läuferferse (Plantarfasziitis). Er verpasste bereits das Europa-League Spiel gegen Sigma Olmütz (2:0) und das Ligaspiel gegen die AS Roma (1:2). Vorläufig wird kein Spieler nachnominiert, lässt der SFV verlauten. Bis 14 Uhr hätten die Spieler im Hotel ankommen sollen. Das Sevilla-Duo Djibril Sow/Ruben Vargas verspätet sich jedoch
Am Montagabend, 17 Uhr absolviert das Team ein erstes, öffentliches Training im St. Galler Kybunpark. Die restlichen Trainings werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.
