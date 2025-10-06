DE
FR
Abonnieren

Zusammenzug in St. Gallen
Ein Nati-Star kommt mit dem Hund – einer fehlt verletzt

Ein wichtiger Zusammenzug mit zwei Auswärtsspielen in Schweden und Slowenien steht an. Am Montagnachmittag treffen die Nati-Stars im Hotel Einstein in St. Gallen ein. Ein Serie-A-Söldner muss verletzungsbedingt passen.
Publiziert: vor 32 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/23
Captain Granit Xhaka nimmt sich Zeit für Autogramme.
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Blick_Portrait_582.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Lucas Werder, Toto Marti und Carlo Steiner

Die Nati-Stars treffen nach und nach in St. Gallen ein. Die Schweizer Fussballer werden sich in der Ostschweiz bis zur Abreise am Donnerstag auf die Auswärtsspiele in Stockholm am Freitag gegen Schweden und am Montag in Ljubljana gegen Slowenien (beide 20.45 Uhr) vorbereiten. 

Statt wie üblich während ihren Besuchen in der Ostschweiz in Abtwil SG logiert die Nati dieses Mal im Hotel Einstein in der St. Galler Altstadt. Die ehemalige Stickereifabrik ist für die lokale Prominenz ein beliebter Treffpunkt. Am Montagmittag ist FCSG-Präsident Matthias Hüppi (67) mit dem Lions Club im benachbarten Kongressgebäude zu Gast. Und auch Paola Felix, die am Sonntag ihren 75. Geburtstag feierte, stattet dem Hotel Einstein während des Nati-Zusammenzugs einen kurzen Besuch ab. Weil der Blick-Fotograf der Sängerin beim Tragen ihres Koffers behilflich ist, gibt es allerdings kein Bild der gebürtigen St. Gallerin. 

Nati-Neuling Adrian Bajrami (23) rückt mit einem Mini-Köfferlein ein, dass sogar den strengen Gepäckauflagen jeder Billig-Airline gerecht werden würde. «Ich bin halt bescheiden», witzelt der Luzern-Verteidiger. Etwas mehr Gepäck dabei hat Gregor Kobel (27), der bei elf Grad eine dicke Mütze trägt. Als der Nati-Goalie aus dem Auto steigt, vergewissert er sich, dass er auch sicher alles dabei hat. Seine Kopfhörer vergisst der Zürcher aber dennoch fast, sein Chauffeur rettet ihn schliesslich noch.

Sohm muss verletzt passen

Nicht alle Nati-Stars lassen sich von einem Fahrdienst nach St. Gallen chauffieren. Silvan Widmer fährt selbst und übergibt das Auto im Anschluss an Frau Céline, die mit den beiden Töchtern und Hund wieder die Heimreise antritt. Cedric Itten wird gemeinsam mit Ex-YB-Kollege Vincent Sierro von Freundin Nina abgeliefert. Marvin Keller profitiert vom Taxi-Service von Vater Martin und Bruder Norman.

Einer, der im Aufgebot gestanden ist, konnte nicht einrücken. Simon Sohm (24) von der AC Fiorentina leidet an einer Läuferferse (Plantarfasziitis). Er verpasste bereits das Europa-League Spiel gegen Sigma Olmütz (2:0) und das Ligaspiel gegen die AS Roma (1:2). Vorläufig wird kein Spieler nachnominiert, lässt der SFV verlauten. Bis 14 Uhr hätten die Spieler im Hotel ankommen sollen. Das Sevilla-Duo Djibril Sow/Ruben Vargas verspätet sich jedoch

Am Montagabend, 17 Uhr absolviert das Team ein erstes, öffentliches Training im St. Galler Kybunpark. Die restlichen Trainings werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. 

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
2
3
6
2
Nordirland
Nordirland
2
0
3
3
Deutschland
Deutschland
2
0
3
4
Luxemburg
Luxemburg
2
-3
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2
7
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-2
3
3
Schweden
Schweden
2
-2
1
4
Slowenien
Slowenien
2
-3
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
2
3
4
2
Schottland
Schottland
2
2
4
3
Griechenland
Griechenland
2
1
3
4
Belarus
Belarus
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
3
6
2
Island
Island
2
4
3
3
Ukraine
Ukraine
2
-2
1
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
2
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
9
6
2
Georgien
Georgien
2
2
3
3
Türkei
Türkei
2
-5
3
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
6
6
2
Armenien
Armenien
2
-4
3
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
4
Irland
Irland
2
-1
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
11
10
2
Polen
Polen
5
4
10
3
Finnland
Finnland
5
-2
7
4
Litauen
Litauen
5
-2
3
5
Malta
Malta
5
-11
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
5
8
12
2
Österreich
Österreich
4
7
12
3
Rumänien
Rumänien
5
4
7
4
Zypern
Zypern
5
-2
4
5
San Marino
San Marino
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
5
21
15
2
Italien
Italien
4
5
9
3
Israel
Israel
5
4
9
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
5
9
11
2
Belgien
Belgien
4
13
10
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
5
-8
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
5
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
5
2
8
3
Serbien
Serbien
4
-1
7
4
Lettland
Lettland
5
-4
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
4
16
12
2
Tschechien
Tschechien
5
5
12
3
Färöer
Färöer
5
-1
6
4
Montenegro
Montenegro
5
-5
6
5
Gibraltar
Gibraltar
5
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Slowenien
Slowenien
Schweden
Schweden
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Slowenien
        Slowenien
        Schweden
        Schweden
        Schweiz
        Schweiz