In neun Monaten beginnt die Weltmeisterschaft in Kanada, USA und Mexiko. Ob die Schweiz sicher mit dabei ist, kann noch nicht gesagt werden. Doch die ersten zwei Partien der Nati machen Mut und Lust auf mehr. Gegen Kosovo (4:0) und Slowenien (3:0) gab es zwei überzeugende Siege.
Mit dem Punktemaximum und ohne Gegentor ist das Team von Trainer Murat Yakin komfortabler Tabellenführer und hat die Zügel in den eigenen Händen. Auch Nati-Verteidiger Manuel Akanji ist begeistert vom Start: «7:0 Torverhältnis, sechs Punkte – das ist überragend.» So beginnen bereits die ersten Rechnungen, wann die Nati das Ticket für die Endrunde buchen kann. Zur Erinnerung: Nur der Gruppenerste ist fix an der WM dabei.
Das Traumszenario
Im Idealfall hat die Schweiz das WM-Ticket bereits nach dem nächsten Zusammenzug im Oktober und vier von sechs Spielen in der Tasche. Dafür braucht es aber zwei weitere Nati-Siege in Schweden und Slowenien, gleichzeitig darf der Kosovo keines seiner beiden Parallelspiele gewinnen. Holt die Nati im Oktober nicht das Punktemaximum oder holt der Kosovo mindestens drei Punkte, würde die Entscheidung um den Gruppensieg sicher in den November vertagt werden.
Klar ist: Je mehr Punkte die Nati holt, desto besser ist die Ausgangslage für die beiden letzten Spiele im November. Und mit der bisher klar besten Tordifferenz hat die Nati einen weiteren, nicht zu unterschätzenden Vorteil, weil bei Punktgleichheit am Ende diese den Ausschlag gibt.
Das Horrorszenario
Vom optimalen Start in die WM-Kampagne dürfen sich die Schweizer allerdings nicht blenden lassen. Das sehen auch die Nati-Kicker so. Stellvertretend sagt Nico Elvedi nach dem Slowenien-Spiel: «Es sind noch vier wichtige Spiele.» Und in diesen kann noch vieles gehörig schieflaufen. Denn sollte die Nati keines der beiden Auswärtsspiele im Oktober in Stockholm und Ljubljana gewinnen, dann kommt es im November zu einem Hitchcock-Final, wobei die Nati zuerst zu Hause Schweden empfängt, ehe es zum Abschluss in Pristina wohl zu einem Final um den Gruppensieg kommt.
Holt die Nati im Oktober zumindest in Slowenien einen Punkt, hat sie es im November noch immer in den eigenen Händen, die Gruppe als Sieger abzuschliessen. Dank des Traumstarts kann sie sich aber womöglich sogar zwei Niederlagen im Oktober erlauben, damit sie mit zwei Siegen zum Abschluss der Kampagne die Gruppe noch immer als Erster abschliessen würde.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
2
3
6
2
2
0
3
3
2
0
3
4
2
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
2
3
4
2
2
2
4
3
2
1
3
4
2
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
1
5
3
2
1
2
3
3
2
-2
1
4
2
-5
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
11
10
2
5
4
10
3
5
-2
7
4
5
-2
3
5
5
-11
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
9
12
2
3
6
9
3
4
4
6
4
4
-2
3
5
5
-17
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
11
12
2
4
5
9
3
5
4
9
4
5
-8
3
5
4
-12
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
9
11
2
4
13
10
3
5
5
10
4
5
-8
3
5
5
-19
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
8
12
2
3
4
7
3
4
1
5
4
4
-3
4
5
5
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
16
12
2
5
5
12
3
5
-1
6
4
5
-5
6
5
5
-15
0