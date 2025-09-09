Die Schweizer Nati startet mit zwei überzeugenden Siegen in die WM-Qualifikation. Mit 7:0 Toren und sechs Punkten führt das Team von Murat Yakin die Gruppe B an. Noch ist die Messe aber nicht gelesen.

1/5 Die Schweizer Nati ist dank einem guten Auftakt in die WM-Quali auf dem besten Weg, sich für die Endrunde zu qualifizieren. Foto: TOTO MARTI

In neun Monaten beginnt die Weltmeisterschaft in Kanada, USA und Mexiko. Ob die Schweiz sicher mit dabei ist, kann noch nicht gesagt werden. Doch die ersten zwei Partien der Nati machen Mut und Lust auf mehr. Gegen Kosovo (4:0) und Slowenien (3:0) gab es zwei überzeugende Siege.

Mit dem Punktemaximum und ohne Gegentor ist das Team von Trainer Murat Yakin komfortabler Tabellenführer und hat die Zügel in den eigenen Händen. Auch Nati-Verteidiger Manuel Akanji ist begeistert vom Start: «7:0 Torverhältnis, sechs Punkte – das ist überragend.» So beginnen bereits die ersten Rechnungen, wann die Nati das Ticket für die Endrunde buchen kann. Zur Erinnerung: Nur der Gruppenerste ist fix an der WM dabei.

Das Traumszenario

Im Idealfall hat die Schweiz das WM-Ticket bereits nach dem nächsten Zusammenzug im Oktober und vier von sechs Spielen in der Tasche. Dafür braucht es aber zwei weitere Nati-Siege in Schweden und Slowenien, gleichzeitig darf der Kosovo keines seiner beiden Parallelspiele gewinnen. Holt die Nati im Oktober nicht das Punktemaximum oder holt der Kosovo mindestens drei Punkte, würde die Entscheidung um den Gruppensieg sicher in den November vertagt werden.

Klar ist: Je mehr Punkte die Nati holt, desto besser ist die Ausgangslage für die beiden letzten Spiele im November. Und mit der bisher klar besten Tordifferenz hat die Nati einen weiteren, nicht zu unterschätzenden Vorteil, weil bei Punktgleichheit am Ende diese den Ausschlag gibt.

Das Horrorszenario

Vom optimalen Start in die WM-Kampagne dürfen sich die Schweizer allerdings nicht blenden lassen. Das sehen auch die Nati-Kicker so. Stellvertretend sagt Nico Elvedi nach dem Slowenien-Spiel: «Es sind noch vier wichtige Spiele.» Und in diesen kann noch vieles gehörig schieflaufen. Denn sollte die Nati keines der beiden Auswärtsspiele im Oktober in Stockholm und Ljubljana gewinnen, dann kommt es im November zu einem Hitchcock-Final, wobei die Nati zuerst zu Hause Schweden empfängt, ehe es zum Abschluss in Pristina wohl zu einem Final um den Gruppensieg kommt.

Holt die Nati im Oktober zumindest in Slowenien einen Punkt, hat sie es im November noch immer in den eigenen Händen, die Gruppe als Sieger abzuschliessen. Dank des Traumstarts kann sie sich aber womöglich sogar zwei Niederlagen im Oktober erlauben, damit sie mit zwei Siegen zum Abschluss der Kampagne die Gruppe noch immer als Erster abschliessen würde.