Mit Doppelpack gegen Dschibuti
Salah schiesst Ägypten an die WM

Ägypten wird nächstes Jahr zum vierten Mal an einer WM teilnehmen. Das 3:0 gegen Dschibuti sichert dem Team von Superstar Mohamed Salah die Teilnahme.
Publiziert: vor 20 Minuten
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
Anhören
Mohamed Salah (r.) und Ägypten fahren zur WM.
Foto: ABDEL MAJID BZIOUAT
AFPAgence France Presse

Ägypten nimmt im kommenden Sommer zum vierten Mal an einer WM teil. Das Team um Starstürmer Mohamed Salah löste sein Ticket für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko am Mittwochabend durch das 3:0 gegen Dschibuti. In Afrikas Qualifikationsgruppe A ist den Ägyptern der erste Platz schon vor dem letzten Spieltag nicht mehr zu nehmen, sie sind damit das dritte afrikanische Team, das für die Endrunde planen kann: Zuvor hatten sich bereits Marokko und Tunesien qualifiziert.

Liverpools Salah traf für sein Land doppelt. Ägypten hatte bislang nur 1934, 1990 und 2018 eine WM gespielt, auf den ersten Sieg auf dieser Bühne wartet das Land noch. Die kommende WM 2026 ist die bislang umfangreichste der Geschichte, sie findet erstmals mit 48 Mannschaften statt.

Auch Ghana könnte dazugehören, das westafrikanische Land tat am Mittwoch den vorletzten Schritt: Mit dem 5:0 gegen die Zentralafrikanische Republik festigte Ghana Platz eins in Gruppe I, am Sonntag genügt nun ein Remis gegen die Komoren. Madagaskar liegt als Zweiter drei Punkte zurück und tritt zum Abschluss in Mali an.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
2
3
6
2
Nordirland
Nordirland
2
0
3
3
Deutschland
Deutschland
2
0
3
4
Luxemburg
Luxemburg
2
-3
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2
7
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-2
3
3
Schweden
Schweden
2
-2
1
4
Slowenien
Slowenien
2
-3
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
2
3
4
2
Schottland
Schottland
2
2
4
3
Griechenland
Griechenland
2
1
3
4
Belarus
Belarus
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
3
6
2
Island
Island
2
4
3
3
Ukraine
Ukraine
2
-2
1
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
2
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
9
6
2
Georgien
Georgien
2
2
3
3
Türkei
Türkei
2
-5
3
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
6
6
2
Armenien
Armenien
2
-4
3
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
4
Irland
Irland
2
-1
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
11
10
2
Polen
Polen
5
4
10
3
Finnland
Finnland
5
-2
7
4
Litauen
Litauen
5
-2
3
5
Malta
Malta
5
-11
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
5
8
12
2
Österreich
Österreich
4
7
12
3
Rumänien
Rumänien
5
4
7
4
Zypern
Zypern
5
-2
4
5
San Marino
San Marino
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
5
21
15
2
Italien
Italien
4
5
9
3
Israel
Israel
5
4
9
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
5
9
11
2
Belgien
Belgien
4
13
10
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
5
-8
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
5
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
5
2
8
3
Serbien
Serbien
4
-1
7
4
Lettland
Lettland
5
-4
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
4
16
12
2
Tschechien
Tschechien
5
5
12
3
Färöer
Färöer
5
-1
6
4
Montenegro
Montenegro
5
-5
6
5
Gibraltar
Gibraltar
5
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
