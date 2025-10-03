DE
FR
Abonnieren

«Ein echter Blickfang»
Fifa präsentiert Spielball für die WM 2026

Die Fifa hat am Donnerstag den Spielball für die WM 2026 präsentiert. Das Design ist an die drei Gastgeberstaaten USA, Kanada und Mexiko angelehnt.
Publiziert: 07:25 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
TRIONDA heisst der Spielball für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.
Foto: AFP
I0K_6tIf_400x400.png
AFPAgence France Presse

Ahornblatt, Adler und Sterne: Der Fussball-Weltverband Fifa hat für die Weltmeisterschaft 2026 den offiziellen Spielball «Trionda» präsentiert. Der Name bedeutet aus dem Spanischen übersetzt «drei Wellen», das Design ist angelehnt an die Gastgeberländer des erstmals in drei Staaten ausgetragenen Turniers. Der Ball von Adidas wurde am Donnerstag und damit gut acht Monate vor dem Eröffnungsspiel offiziell in New York vorgestellt.

«Ein echter Blickfang», sagte Fifa-Präsident Gianni Infantino: «Mit Freude und Stolz präsentiere ich Trionda. Adidas hat einen weiteren legendären WM-Ball entworfen, dessen Design die Geschlossenheit und Begeisterung der nächstjährigen WM-Gastgeber Kanada, Mexiko und USA verkörpert. Ich kann es kaum erwarten, bis dieser schöne Ball im Netz zappelt.» Der «Countdown» bis zum ersten Anstoss laufe nun endgültig.

Mehr zur WM 2026
So viel sollen die Tickets der Fussball-WM 2026 kosten
Deutlich mehr als in Katar
So viel sollen die Tickets der Fussball-WM 2026 kosten
So kommst du an Tickets für die Fussball-Weltmeisterschaft 2026
Für knapp 50 Franken zu haben
So kommst du an Tickets für die Fussball-WM 2026

Der Ball verfüge über einen 500-Hz-Bewegungssensor, der jede Ballbewegung genau aufzeichnet. Die Technologie sende in Echtzeit präzise Daten an die Video-Schiedsrichterassistenten und unterstütze die Schiedsrichter damit bei Entscheidungen wie beispielsweise Abseits. «Trionda» garantiere zudem «eine optimale Flugstabilität» und sorge mit aufgeprägten Symbolen «für besseren Halt bei Schüssen oder Dribblings bei nassen oder feuchten Verhältnissen».

Als Symbole für die einzelnen Gastgeberländer sind ein rotes Ahornblatt für Kanada, ein grüner Adler für Mexiko und ein blauer Stern für die USA aufgebracht, dazu soll eine Goldverzierung an den WM-Pokal erinnern.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
2
3
6
2
Nordirland
Nordirland
2
0
3
3
Deutschland
Deutschland
2
0
3
4
Luxemburg
Luxemburg
2
-3
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2
7
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-2
3
3
Schweden
Schweden
2
-2
1
4
Slowenien
Slowenien
2
-3
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
2
3
4
2
Schottland
Schottland
2
2
4
3
Griechenland
Griechenland
2
1
3
4
Belarus
Belarus
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
3
6
2
Island
Island
2
4
3
3
Ukraine
Ukraine
2
-2
1
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
2
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
9
6
2
Georgien
Georgien
2
2
3
3
Türkei
Türkei
2
-5
3
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
6
6
2
Armenien
Armenien
2
-4
3
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
4
Irland
Irland
2
-1
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
11
10
2
Polen
Polen
5
4
10
3
Finnland
Finnland
5
-2
7
4
Litauen
Litauen
5
-2
3
5
Malta
Malta
5
-11
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
5
8
12
2
Österreich
Österreich
4
7
12
3
Rumänien
Rumänien
5
4
7
4
Zypern
Zypern
5
-2
4
5
San Marino
San Marino
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
5
21
15
2
Italien
Italien
4
5
9
3
Israel
Israel
5
4
9
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
5
9
11
2
Belgien
Belgien
4
13
10
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
5
-8
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
5
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
5
2
8
3
Serbien
Serbien
4
-1
7
4
Lettland
Lettland
5
-4
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
4
16
12
2
Tschechien
Tschechien
5
5
12
3
Färöer
Färöer
5
-1
6
4
Montenegro
Montenegro
5
-5
6
5
Gibraltar
Gibraltar
5
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen