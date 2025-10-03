Fifa präsentiert Spielball für die WM 2026

Die Fifa hat am Donnerstag den Spielball für die WM 2026 präsentiert. Das Design ist an die drei Gastgeberstaaten USA, Kanada und Mexiko angelehnt.

1/2 TRIONDA heisst der Spielball für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Foto: AFP

Ahornblatt, Adler und Sterne: Der Fussball-Weltverband Fifa hat für die Weltmeisterschaft 2026 den offiziellen Spielball «Trionda» präsentiert. Der Name bedeutet aus dem Spanischen übersetzt «drei Wellen», das Design ist angelehnt an die Gastgeberländer des erstmals in drei Staaten ausgetragenen Turniers. Der Ball von Adidas wurde am Donnerstag und damit gut acht Monate vor dem Eröffnungsspiel offiziell in New York vorgestellt.

«Ein echter Blickfang», sagte Fifa-Präsident Gianni Infantino: «Mit Freude und Stolz präsentiere ich Trionda. Adidas hat einen weiteren legendären WM-Ball entworfen, dessen Design die Geschlossenheit und Begeisterung der nächstjährigen WM-Gastgeber Kanada, Mexiko und USA verkörpert. Ich kann es kaum erwarten, bis dieser schöne Ball im Netz zappelt.» Der «Countdown» bis zum ersten Anstoss laufe nun endgültig.

Der Ball verfüge über einen 500-Hz-Bewegungssensor, der jede Ballbewegung genau aufzeichnet. Die Technologie sende in Echtzeit präzise Daten an die Video-Schiedsrichterassistenten und unterstütze die Schiedsrichter damit bei Entscheidungen wie beispielsweise Abseits. «Trionda» garantiere zudem «eine optimale Flugstabilität» und sorge mit aufgeprägten Symbolen «für besseren Halt bei Schüssen oder Dribblings bei nassen oder feuchten Verhältnissen».

Als Symbole für die einzelnen Gastgeberländer sind ein rotes Ahornblatt für Kanada, ein grüner Adler für Mexiko und ein blauer Stern für die USA aufgebracht, dazu soll eine Goldverzierung an den WM-Pokal erinnern.