DE
FR
Abonnieren

Für knapp 50 Franken zu haben
So kommst du an Tickets für die Fussball-Weltmeisterschaft 2026

In der kommenden Woche öffnet der Ticket-Verkauf für die Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika. Aber aufgepasst: Nicht für alle Interessierten steht die Anmeldung von Beginn weg offen. Hier erhältst du die wichtigsten Informationen.
Publiziert: 11:26 Uhr
|
Aktualisiert: vor 36 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Die Fifa lanciert am kommenden Mittwoch den Ticketverkauf für die Fussball-WM 2026. Im Bild: Präsident Gianni Infantino (55).
Foto: IMAGO/Imagn Images
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Es wird ein Turnier der Superlative: Erstmals in der Geschichte der Fussball-WM nehmen im kommenden Sommer 48 Nationen an der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko teil. Im Rennen um die Tickets für die 104 Spiele eröffnet die Fifa am 10. September die erste Bewerbungsrunde.

Wer kann sich ab dem 10. September bewerben?

Ab Mittwoch um 17 Uhr MEZ läuft die «Vorverkaufsziehung». Das heisst: Interessierte können sich mit ihrer Fifa-ID anmelden und so an der Verlosung für die erste Tranche an Tickets teilnehmen. Dies gilt jedoch nur für Inhaberinnen und Inhaber einer Visa-Karte – der US-amerikanische Zahlungsdienstleister ist ein Partner des Weltfussballverbandes. Die Glücklichen dieser ersten Auswahl können dann in einem zugeteilten Zeitfenster ab dem 1. Oktober ihr Ticket kaufen. Zu diesem Zeitpunkt werden bereits Karten für alle 104 Spiele erhältlich sein.

Wann geht es für Nicht-Visa-Kunden los?

Zu den weiteren Phasen ist die Kommunikation der Fifa noch etwas vage. Voraussichtlich können Interessierte, welche beim Vorverkauf nicht berechtigt sind, ihr Glück in der sogenannten «Frühticketziehung» erstmals versuchen. Die Anmeldefrist dafür ist auf Ende Oktober angesetzt, das Zeitfenster für den Kauf fällt dann auf Ende November bis Anfang Dezember.

Was ist, wenn ich die Auslosung abwarten will?

Die bisher bekannten Daten des Ticket-Verkaufs liegen alle vor der Auslosung der WM-Gruppen, welche im Dezember stattfinden wird. Sobald die Paarungen bekannt sind, können sich die Fussball-Fans gezielt für einzelne Spiele bewerben. Auch in dieser Phase sind Anmeldeverfahren und Ticketverkauf zeitlich getrennt, wobei der genaue Zeitraum noch nicht bekannt ist. Auch über Tickets für ausgewählte Fansektoren oder K.o.-Spiele einer bestimmten Nation will die Fifa erst später informieren.

Wie viel kosten die Tickets?

In ihrer Mitteilung hat die Fifa in Bezug auf die Ticketpreise nur zwei Zahlen genannt: Ab 60 US-Dollar, also umgerechnet rund 48 Schweizer Franken, sind Tickets für Spiele in der Gruppenphase erhältlich. Am anderen Ende des Spektrums befinden sich die teuersten Plätze für den Final, für welche 6730 US-Dollar (knapp 5400 Franken) hingeblättert werden müssen. Insgesamt dürften die Preise aber Schwankungen unterliegen: Der Weltverband hat ein variables Preismodell angekündigt.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
2
3
6
2
Nordirland
Nordirland
2
0
3
3
Deutschland
Deutschland
2
0
3
4
Luxemburg
Luxemburg
2
-3
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2
7
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-2
3
3
Schweden
Schweden
2
-2
1
4
Slowenien
Slowenien
2
-3
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
2
3
4
2
Schottland
Schottland
2
2
4
3
Griechenland
Griechenland
2
1
3
4
Belarus
Belarus
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
1
5
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Ukraine
Ukraine
1
-2
0
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
1
-5
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
9
6
2
Georgien
Georgien
2
2
3
3
Türkei
Türkei
2
-5
3
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
1
5
3
2
Ungarn
Ungarn
1
0
1
2
Irland
Irland
1
0
1
4
Armenien
Armenien
1
-5
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
11
10
2
Polen
Polen
5
4
10
3
Finnland
Finnland
5
-2
7
4
Litauen
Litauen
5
-2
3
5
Malta
Malta
5
-11
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
9
12
2
Österreich
Österreich
3
6
9
3
Rumänien
Rumänien
4
4
6
4
Zypern
Zypern
4
-2
3
5
San Marino
San Marino
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
4
11
12
2
Italien
Italien
4
5
9
3
Israel
Israel
5
4
9
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
4
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
5
9
11
2
Belgien
Belgien
4
13
10
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
5
-8
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
5
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
4
8
12
2
Serbien
Serbien
3
4
7
3
Albanien
Albanien
4
1
5
4
Lettland
Lettland
4
-3
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
4
16
12
2
Tschechien
Tschechien
5
5
12
3
Färöer
Färöer
5
-1
6
4
Montenegro
Montenegro
5
-5
6
5
Gibraltar
Gibraltar
5
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Qualifikation zur WM 2026
Qualifikation zur WM 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Qualifikation zur WM 2026
        Qualifikation zur WM 2026