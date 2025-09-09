In der kommenden Woche öffnet der Ticket-Verkauf für die Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika. Aber aufgepasst: Nicht für alle Interessierten steht die Anmeldung von Beginn weg offen. Hier erhältst du die wichtigsten Informationen.

1/6 Die Fifa lanciert am kommenden Mittwoch den Ticketverkauf für die Fussball-WM 2026. Im Bild: Präsident Gianni Infantino (55). Foto: IMAGO/Imagn Images

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Es wird ein Turnier der Superlative: Erstmals in der Geschichte der Fussball-WM nehmen im kommenden Sommer 48 Nationen an der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko teil. Im Rennen um die Tickets für die 104 Spiele eröffnet die Fifa am 10. September die erste Bewerbungsrunde.

Wer kann sich ab dem 10. September bewerben?

Ab Mittwoch um 17 Uhr MEZ läuft die «Vorverkaufsziehung». Das heisst: Interessierte können sich mit ihrer Fifa-ID anmelden und so an der Verlosung für die erste Tranche an Tickets teilnehmen. Dies gilt jedoch nur für Inhaberinnen und Inhaber einer Visa-Karte – der US-amerikanische Zahlungsdienstleister ist ein Partner des Weltfussballverbandes. Die Glücklichen dieser ersten Auswahl können dann in einem zugeteilten Zeitfenster ab dem 1. Oktober ihr Ticket kaufen. Zu diesem Zeitpunkt werden bereits Karten für alle 104 Spiele erhältlich sein.

Wann geht es für Nicht-Visa-Kunden los?

Zu den weiteren Phasen ist die Kommunikation der Fifa noch etwas vage. Voraussichtlich können Interessierte, welche beim Vorverkauf nicht berechtigt sind, ihr Glück in der sogenannten «Frühticketziehung» erstmals versuchen. Die Anmeldefrist dafür ist auf Ende Oktober angesetzt, das Zeitfenster für den Kauf fällt dann auf Ende November bis Anfang Dezember.

Was ist, wenn ich die Auslosung abwarten will?

Die bisher bekannten Daten des Ticket-Verkaufs liegen alle vor der Auslosung der WM-Gruppen, welche im Dezember stattfinden wird. Sobald die Paarungen bekannt sind, können sich die Fussball-Fans gezielt für einzelne Spiele bewerben. Auch in dieser Phase sind Anmeldeverfahren und Ticketverkauf zeitlich getrennt, wobei der genaue Zeitraum noch nicht bekannt ist. Auch über Tickets für ausgewählte Fansektoren oder K.o.-Spiele einer bestimmten Nation will die Fifa erst später informieren.

Wie viel kosten die Tickets?

In ihrer Mitteilung hat die Fifa in Bezug auf die Ticketpreise nur zwei Zahlen genannt: Ab 60 US-Dollar, also umgerechnet rund 48 Schweizer Franken, sind Tickets für Spiele in der Gruppenphase erhältlich. Am anderen Ende des Spektrums befinden sich die teuersten Plätze für den Final, für welche 6730 US-Dollar (knapp 5400 Franken) hingeblättert werden müssen. Insgesamt dürften die Preise aber Schwankungen unterliegen: Der Weltverband hat ein variables Preismodell angekündigt.